رئيس بايرن: المقابل المالي المتداول حول صفقة ناغلسمان غير صحيح

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن القيمة المالية الهائلة، التي رددت تقارير عدة أن بايرن دفعها للتعاقد مع المدرب يوليان ناغلسمان من لايبزيغ الألماني، ليست صحيحة. وقال هاينر في مقابلة نشرتها صحيفة "آبيندتسايتونغ" اليوم الجمعة (30 أبريل/ نيسان 2021): "لا تصدقوا كل الأرقام المتداولة... كان علينا التوصل لاتفاق مع لايبزيغ لأن ناغلسمان لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق".

وكانت التقارير أشارت إلى أن المقابل المالي الذي دفع بايرن إلى لايبزيغ للحصول على خدمات ناغلسمان تراوح بين 15 مليون يورو و30 مليون يورو، وهو ما يجعل قيمة انتقال ناغلسمان كمدرب هي الأغلى في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال هاينر: "بايرن من أفضل الفرق في أوروبا، ويحتاج لمدرب بارز. حققنا هذا من خلال التعاقد مع يوليان ناغلسمان". ويخلف ناغلسمان المدرب هانزي فليك في قيادة الفريق بعقد يمتد لخمس سنوات. وكان فليك قاد بايرن للفوز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، ولكنه سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأصبح فليك مرشحا قويا لتدريب المنتخب الألماني خلفا للمدرب يواخيم لوف بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) المقررة في صيف هذا العام.

ع.ش/م.ع.ح