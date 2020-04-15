رئيس بافاريا: فيديو كالو يضر البوندسليغا كمن سجل هدفا في فريقه

وسط مساع حثيثة من أجل عودة مباريات الدوري الألماني بدون جمهور أثار فيديو سالومون كالو استياء في ألمانيا واعتبره ماركوس زودر رئيس ولاية بافاريا معقل نادي بايرن ميونيخ كلاعب أضر فريقه بتسجيل هدف في مرماه. وقال زودر لقناة التلفزيون البافاري (BR) مساء اليوم الثلاثاء (5 أيار/ مايو 2020): "ما حدث هذا الأسبوع مع الأسف كان خطوة للوراء".

وكان كالو لاعب نادي هيرتا برلين قد نشر أمس الاثنين فيديو عبر حسابه على موقع فيسبوك يكشف قيامه بكسر قواعد الحفاظ على مسافة التباعد مع زملائه بالفريق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفي الفيديو، الذي قام اللاعب بحذفه من صفحته بعد نشره، قام كالو بمصافحة اللاعبين باليد بغرفة تبديل الملابس واقتحام عملية فحص طبي للاعب آخر بالفريق. ولكن تمكن بعض متابعي اللاعب من الاحتفاظ بنسخة من الفيديو:

وأصدر نادي هيرتا برلين، أمس الاثنين، بيانا قال فيه إن اللاعب بتصويره الفيديو داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق "اخترق قواعد صريحة وتصرف بشكل غير لائق بالوضع الحالي ولا يعكس السلوكيات الخاصة بنادي هيرتا". وقرر النادي إيقاف سالومون كالو ومنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات إلى أجل غير مسمى، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورا.

ولم يقتصر الغضب مما قام به اللاعب على ناديه فقط، إذ اعتبر الدوري الألماني لكرة القدم، من خلال الحساب الرسمي له على موقع تويتر، ما قام به اللاعب "غير مقبول ولا يمكن التسامح معه".

وتزامن ما قام به اللاعب مع العمل حاليا علي محاولة استئناف مباريات الدوري الألماني خلال الشهر الجاري بعد إيقافه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الإعلان مؤخرا عن اكتشاف عدة إصابات بالفيروس في صفوف لاعبي بعض الفرق.

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر لتلفزيون بافاريا "طبعا المباريات بدون جمهور ممكنة من الناحية النظرية لكن الأمر الحاسم هو أن يلتزم كافة المشاركين بالقواعد الصحية".

وكان زودر قد انتقد في وقت سابق ظهر اليوم الثلاثاء تصرف كالو دون أن يسميه فقال: "أندية الدوري تقدم مفاهيم رائعة، ثم يأتي آحاد اللاعبين مثلما قرأنا الآن ويتصرف بشكل سَيء للغاية. أعتقد أيضا أنه من الجيد أن تقرر الأندية المحترفة بكل حزم ضد ذلك لأن ذلك يسيء إلى سمعة المفهوم كله".

مشاهدة الفيديو 01:24 شارك استئناف الموسم يحتاج لموافقة صحية وسياسية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3bNj3 استئناف مباريات موسم البوندسليغا خلف أبواب موصدة في 9 مايو يتوقف على موافقة الحكومة

ومن جانبه، اعتذر كالو عما وصفه بـ"إعطاء انطباع بعدم تعامله بجدية مع فيروس كورونا" موضحا أنه فقط "شعر بالحماس لأن نتائج الاختبار الخاص به كانت سلبية"، على حد وصفه. كما أضاف اللاعب أنه يشعر بالقلق الشديد "لعدم جودة النظام الصحي في أفريقيا كجودة نظيره الألماني".

يذكر أن المستشارة أنغيلا ميركل تعقد مع رؤساء الولايات الألمانية مؤتمرا غدا الأربعاء يناقشون فيه المزيد من إجراءات تخفيف العزل المفروض بسبب كورونا ومن بين القضايا المطروحة عودة مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا).

د.ب/ص.ش (د ب أ)