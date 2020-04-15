رئيس بافاريا: فيديو كالو يضر البوندسليغا كمن سجل هدفا في فريقه

وسط مساع حثيثة من أجل عودة مباريات الدوري الألماني بدون جمهور أثار فيديو سالومون كالو استياء في ألمانيا واعتبره ماركوس زودر رئيس ولاية بافاريا معقل نادي بايرن ميونيخ كلاعب أضر فريقه بتسجيل هدف في مرماه. وقال زودر لقناة التلفزيون البافاري (BR) مساء اليوم الثلاثاء (5 أيار/ مايو 2020): "ما حدث هذا الأسبوع مع الأسف كان خطوة للوراء".
وكان كالو لاعب نادي هيرتا برلين قد نشر أمس الاثنين فيديو عبر حسابه على موقع فيسبوك يكشف قيامه بكسر قواعد الحفاظ على مسافة التباعد مع زملائه بالفريق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفي الفيديو، الذي قام اللاعب بحذفه من صفحته بعد نشره، قام كالو بمصافحة اللاعبين باليد بغرفة تبديل الملابس واقتحام عملية فحص طبي للاعب آخر بالفريق. ولكن تمكن بعض متابعي اللاعب من الاحتفاظ بنسخة من الفيديو:
وأصدر نادي هيرتا برلين، أمس الاثنين، بيانا قال فيه إن اللاعب بتصويره الفيديو داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق "اخترق قواعد صريحة وتصرف بشكل غير لائق بالوضع الحالي ولا يعكس السلوكيات الخاصة بنادي هيرتا". وقرر النادي إيقاف سالومون كالو ومنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات إلى أجل غير مسمى، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فورا.
ولم يقتصر الغضب مما قام به اللاعب على ناديه فقط، إذ اعتبر الدوري الألماني لكرة القدم، من خلال الحساب الرسمي له على موقع تويتر، ما قام به اللاعب "غير مقبول ولا يمكن التسامح معه".
وتزامن ما قام به اللاعب مع العمل حاليا علي محاولة استئناف مباريات الدوري الألماني خلال الشهر الجاري بعد إيقافه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الإعلان مؤخرا عن اكتشاف عدة إصابات بالفيروس في صفوف لاعبي بعض الفرق.
وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر لتلفزيون بافاريا "طبعا المباريات بدون جمهور ممكنة من الناحية النظرية لكن الأمر الحاسم هو أن يلتزم كافة المشاركين بالقواعد الصحية".
وكان زودر قد انتقد في وقت سابق ظهر اليوم الثلاثاء تصرف كالو دون أن يسميه فقال: "أندية الدوري تقدم مفاهيم رائعة، ثم يأتي آحاد اللاعبين مثلما قرأنا الآن ويتصرف بشكل سَيء للغاية. أعتقد أيضا أنه من الجيد أن تقرر الأندية المحترفة بكل حزم ضد ذلك لأن ذلك يسيء إلى سمعة المفهوم كله".
ومن جانبه، اعتذر كالو عما وصفه بـ"إعطاء انطباع بعدم تعامله بجدية مع فيروس كورونا" موضحا أنه فقط "شعر بالحماس لأن نتائج الاختبار الخاص به كانت سلبية"، على حد وصفه. كما أضاف اللاعب أنه يشعر بالقلق الشديد "لعدم جودة النظام الصحي في أفريقيا كجودة نظيره الألماني".
يذكر أن المستشارة أنغيلا ميركل تعقد مع رؤساء الولايات الألمانية مؤتمرا غدا الأربعاء يناقشون فيه المزيد من إجراءات تخفيف العزل المفروض بسبب كورونا ومن بين القضايا المطروحة عودة مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا).
د.ب/ص.ش (د ب أ)
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز
حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز
في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو
أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الأمير ألبير الثاني
أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
السياسي الألماني فريدريش ميرتس
أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم
أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه
رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت
أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الممثلة البريطانية إنديرا فارما
أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
كريستوفر هيفغو
فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.
-
مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون
في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد