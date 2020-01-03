رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي يشارك في تشييع الجنرال قاسم سليماني

شارك رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في مراسم تشييع قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد اليوم السبت (الرابع من كانون الثاني/ يناير 2020)، اللذين قتلا في غارة لطائرة درون أميركية فجر أمس الجمعة بعد خروجهما من مطار بغداد الدولي.

ونقلت نعوش العراقيين الخمسة إلى الكاظمية على سيارات بيك - آب رفعت عليها أعلام عراقية وسارت بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء. ورفعت على السيارات التي تنقل القتلى الإيرانيين أعلام إيران. ورفع عدد من المشاركين في الحشد صورا للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وتجمع آلاف العراقيين وهم يهتفون "الموت لأميركا".

وبعد الكاظمية، انتقل الموكب إلى المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة، حيث كانت تنتظر القيادات السياسية. وشاركت شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وبقيت الحشود الشعبية عند مدخل المنطقة الخضراء حيث تقع السفارة الأميركية التي تعرضت لهجوم ومحاولة اقتحام الثلاثاء الماضي على أيدي متظاهرين موالين لإيران وعناصر من الحشد الشعبي.



وستنقل الجثمانين العشرة بعد ذلك إلى مدينة كربلاء ومنها إلى مدينة النجف في جنوب البلاد حيث سيوارى المهندس الثرى وينقل جثمان سليماني إلى إيران. وسيوارى قاسم سليماني الثرى الثلاثاء في مسقط رأسه كرمان بوسط إيران بعد مراسم تكريم في جميع أنحاء البلاد، على ما أعلن الحرس الثوري السبت.



من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الفراغ الذي تركه القائد سليماني لايمكن ملؤه بسهولة، لأنه لم يكن فقط قائدا للعمليات العسكرية ومخططا رئيسيا لها، بل أيضا شخصية سياسية واستراتيجيا متميزا لا نظير له.

ع.خ/ م.م (ا ف ب ، د ب ا)