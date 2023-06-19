 رئيس الوزراء الصيني يصل إلى ألمانيا في زيارة "مهمة للغاية" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رئيس الوزراء الصيني يصل إلى ألمانيا في زيارة "مهمة للغاية"

يبدأ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الاثنين أول زيارة له إلى ألمانيا، في جولة تقوده أيضا إلى فرنسا. ومن المتوقع أن تكون المحادثات "مهمة" بعد نشر برلين في 14 حزيران/ يونيو وثيقة تصف فيها الصين بأنها قوة معادية.

رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال استقباله من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (19 يونوي 2023)

رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال استقباله من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (19 يونوي 2023)

 وصل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الاثنين (19 يونيو/ حزيران 2023) إلى ألمانيا، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في أذار/ مارس الماضي، وستجمعه بالمستشار الألماني أولاف شولتس، يوم غد الثلاثاء، مجموعة من المشاورات الحكومية تضم كبار المسؤولين من البلدين. المحادثات تبدأ صباح اليوم الاثنين عندما يستقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رئيس مجلس الدولة الصيني لي في مقر إقامته الرسمي في برلين، قصر بيلفو. وفي المساء من المقرر أن يتناول العشاء مع شولتس. وتعد هذه المشاورات الحكومية مع الصين السابعة منذ إطلاقها في عام 2011 في برلين. ولم يخف المستشار شولتس أنه يتوقع "اجتماع عمل مهم للغاية". 

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية إن اختيار ألمانيا لتكون المحطة الأولى في أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الصيني بعد توليه منصبه "يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الصين لعلاقاتها مع ألمانيا".

مسائيةDW: استراتيجية جديدة للأمن القومي الألماني.. ما مدى نجاعتها؟

تأتي الزيارة بعد أيام من قيام برلين في "استراتيجيتها للأمن القومي" بوصف الصين بكونها "شريكة"، إلا أنها تعمل "ضد مصالحنا وقيمنا". كما أورد التقييم بأن الصين "منافسة نظامية" تحاول "إعادة تشكيل النظام الدولي القائم على القواعد". هذا التوصيف قوبل بانتقاد شديد من المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الذي عقب في بكين أمام الصحفيين معتبراً أن بناء العلاقات الدولية "من خلال النظر إلى الآخرين كمنافسين أو خصوم أو حتى أعداء وتحويل التعاون الطبيعي إلى قضايا أمنية وسياسية لن يؤدي إلا إلى دفع عالمنا نحو دوامة من الانقسام والمواجهة".

وبعد بريلن يتوجه الوفد الصيني إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور قمة حول إصلاحات النظام المالي الدولي تستضيفها فرنسا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. ويتزامن هذا الحوار الصيني مع كل من ألمانيا وفرنسا مع توتر متصاعد تشهده العلاقات الصينية الأمريكية، فيما يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين منذ الأحد في محاولة لبدء إذابة الجليد الدبلوماسي. 

ومن المنتظر أن يشكل موضوع مكافحة تغير المناخ وما يرتبط به من إعادة هيكلة للاقتصادات، إضافة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، صلب المباحثات بين الجانبين الألماني والصيني. 

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز) 

 

     

  

مواضيع ذات صلة

16.12.2022, Ukraine, Bachmut: Ukrainische Soldaten feuern eine Pion (M-1975) Kanonenhaubitze auf russische Stellungen. Foto: Libkos/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حرب أوكرانيا تَرسمُ معالم نظام عالمي جديد في طور التشكل 14.02.2023

خارج حدود أوكرانيا، أدى غزو روسيا لجارتها إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور سنة على الحرب.

China's President Xi Jinping, center, his French counterpart Emmanuel Macron, left, and European Commission President Ursula von der Leyen meet in Beijing Thursday, April 6, 2023. (Ludovic Marin/Pool Photo via AP)

هل يستطيع ماكرون وفون دير لاين تهدئة العلاقات بين أوروبا والصين؟ 07.04.2023

اتفق الاتحاد الأوروبي والصين على ضرورة بدء محادثات السلام في أوكرانيا، وإعادة التوازن في علاقاتهما التجارية. لكن المحللين مازالوا حذرين تجاه مواقف الصين.

Soldiers fire 155mm howitzers during an annual live fire military exercise in Pingtung county, southern Taiwan August 9, 2022. REUTERS/Ann Wang

تايوان تنظم مناورات عسكرية وتتهم بكين بالإعداد لغزو 09.08.2022

أجرت تايوان مناورات بالذخيرة الحية وسط اتهمات وجهها وزير خارجيتها للصين بإعداد غزو ضد بلاده. وأطلقت بيكين أكبر مناوراتها العسكرية على الإطلاق حول تايوان الأسبوع الماضي في ردٍّ غاضب من زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة.