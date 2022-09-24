 رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني في العناية المركزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.04.2023

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أخبار

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني في العناية المركزة

نقل رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى بسبب مشكلات في القلب والجهاز التنفسي. وأعرب نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، عن أمنياته بشفاء برلسكوني، حيث غرد: "إيطاليا في انتظارك!".

تولى برلوسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات وهيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الإعلامية والرياضية.

تولى برلوسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات وهيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الإعلامية والرياضية.

ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني سيقضي الليلة بالمستشفى، ومن المتوقع أن يمكث هناك عدة أيام، حسب مصدر مقرب من برلسكوني الأربعاء (الخامس من نيسان/أبريل 2023).

مختارات

كانت عارضة الأزياء المغربية الشابة إيمان فاضل أهم شاهدة في قضية حفلات الجنس الجماعي لرئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني. الشرطة الإيطالية تحقق في ملابسات وفاتها "الغامضة" التي لم يكشف عنها إلا بعد أسبوعين.

طرد مجلس الشيوخ الايطالي سيلفيو برلسكوني زعيم يمين الوسط من البرلمان عقب إدانته بتهمة التهرب الضريبي، فيما وصف برلسكوني طرده بأنه يوم للحداد على الديمقراطية الإيطالية.

وبحسب التقرير، سيخضع برلسكوني لفحوصات ويتلقى علاجا بالمضادات الحيوية، حيث يعاني من مشكلات في القلب والجهاز التنفسي.

وتم نقل البرلماني البالغ من العمر 86 عاما لوحدة الرعاية المركزة بمستشفى "سان رافاييل" في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا صباح اليوم الأربعاء.

وأكد أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية ونائب رئيس حزب "فورزا إيطاليا" الذي يتزعمه برلسكوني، أن رئيس الوزراء الأسبق يتمتع بوعيه ويمكن التواصل معه. وأضاف تاجاني، لدى حديثه على هامش اجتماع الناتو في بروكسل، أن برلسكوني يعاني من عدوى.

وفي البداية لم يكن هناك تأكيد رسمي من عائلة السياسي وقطب الإعلام أو من حزبه.

 وبحسب تقارير إعلامية، سيدلي طبيب برلسكوني ببيان رسمي غدا الخميس.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تمنياتها له بـ "الشفاء العاجل"، وذلك في تغريدة عبر موقع تويتر.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، عن أمنياته بشفاء برلسكوني، حيث غرد: "إيطاليا في انتظارك!".

في نيسان/ أبريل 2021 أدخل الملياردير إلى المستشفى لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب "مضاعفات كوفيد-19" الذي أصيب به في أيلول/سبتمبر 2020.

وخضع الملياردير لعملية قلب مفتوح عام 2016 ، ثم عملية انسداد معوي في ربيع عام 2019.

ولا يزال برلوسكوني يشكل شخصية أساسية في الحياة السياسية الايطالية رغم أن حزبه بات دون نسبة 10% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي. وقد أصبح عضوا في مجلس الشيوخ مجددا بنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتولى برلوسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات منذ 1990 كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الإعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 اثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

وهو شخصية مثيرة جدا للجدل في ايطاليا وأطلقت في حقه العديد من المحاكمات أثرت على مسيرته الطويلة.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Italien Wahlen Parteien PdL Silvio Berlusconi

    كفى برلسكوني!

    سنوات طويلة

    سنوات طويلة قضاها محامو برلسكوني في محاكم البلاد للدفاع عنه. ورغم ذلك، يدخل حكم ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني والبالغ من العمر 76، حيز التنفيذ لأول مرة، بعد أن ثبتت محكمة التمييز الحكم بسجنه، لكنه لن يمضي العقوبة في السجن بسبب عمره. وقررت المحكمة إعادة النظر في محكمة الاستئناف بقرار منعه من ممارسة أي منصب رسمي طيلة خمسة أعوام.

  • Galerie Berlusconis laufende Prozesse Bunga Bunga Ruby

    كفى برلسكوني!

    بونغا بونغا!

    لم تكن تهم التهرب الضريبي هي التي أحرجت برلسكوني أمام الرأي العام الإيطالي، بل حفلات المجون التي دعا إليها مومسات. وأخرها تلك الحفلة التي مارس فيها الجنس مع الفتاة القاصرة روبي ( التي تظهر في الصورة). تصرفاته أزعجت مؤيديه من الناخبين. حكم عليه بالسجن لسبع سنوات بسبب ممارسة الجنس مع روبي. هذا الحكم لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

  • Italien Wahlen Parteien PdL Silvio Berlusconi

    كفى برلسكوني!

    النجاح!

    رغم كل الفضائح حقق برلسكوني نجاحا سياسيا مميزاً. وأصبح حزبه المحافظ "حزب شعب الحرية" الشريك الأهم في حكومة اليساري أينريكو ليتاه. وتقلد برلسكوني أربع مرات منصب رئيس الوزراء في ايطاليا، كما كان السياسي الذي يقضي أطول فترة في منصب رئيس الحكومة الايطالية.

  • Italien Parlamentswahl 2013 Protest FEMEN

    كفى برلسكوني!

    موجة احتجاج

    معارضوه يعملون ضده بنفس حماس مؤيديه. احتجاج بصدور عارية قامت به نساء منظمة "فيمن" النسائية أثناء الانتخابات البرلمانية عام 2013. وشهد عام 2010 مظاهرات احتجاجية حاشدة دعت إليها منظمات نسائية وأحزاب يسارية ضد رئيس الوزراء آنذاك برلسكوني. وفي عام 2009 قام رجل مختل عقلياً بضرب برلسكوني بتمثال فجرحه في وجهه.

  • Italien Ministerpräsident Berlusconi beglückt seine Landsleute mit Liebesliedern

    كفى برلسكوني!

    الأفضل تقديم أغنية

    بثقة عالية بالنفس يسعد برلسكوني مشاهديه على شاشات التلفاز، وأحيانا يرحب بنفس الطريقة بضيوف الدولة، حيث يكتب أحيانا شعرا غنائيا بنفسه. وكأن لسان حاله يقول: أستطيع فعل كل شيء. ألبومه الغنائي الذي حمل عنوان "من الأفضل أغنية"، لقي إقبالاً كبيراً عليه من قبل مؤيديه.

  • Italien Flash-Galerie Silvio Berlusconi im Fernsehen Porta a Porta 2009

    كفى برلسكوني!

    سيد الشاشات

    إمبراطوريته الإعلامية دعمته في ترسيخ سلطته السياسية من خلال الظهور المتواصل على الشاشات. كما جعل الكثير من أنصاره يحتلون مناصب مهمة في محطة التلفاز التابعة للدولة، مما فسح المجال لبرلسكوني للظهور على شاشة المحطات الرسمية لشرح وجهة نظره في الأجندات المختلفة. كما دافع عن نمط حياته الشخصية عبر تلك المحطات.

  • Italien Zeitung «Il Giornale» Quarto Reich

    كفى برلسكوني!

    أدنى مستوى

    شبهت صحيفة ايطالية تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، ألمانيا في مقال لها بعنوان بـ "الرايخ الرابع" وقالت فيه إن ألمانيا تنوي تدمير إيطاليا من خلال فرض سياسة التقشف عليها. وقبل ذلك بستة أشهر كانت المستشارة الألمانية، انغلا ميركل، وبدعم من الاتحاد الأوروبي قد عملت على استقالة برلسكوني من منصبه كرئيس للوزراء بسبب فشله في خفض ديون الدولة وتفعيل الاقتصاد.

  • Deutschland Italien Silvio Berlusconi im Karneval 2010 Düsseldorf

    كفى برلسكوني!

    السخرية والاستهزاء

    أصبح برلسكوني شخصية مضحكة في كرنفال ألمانيا في عام 2010، كما يبدو هنا في موكب مهرجان مدينة ديسلدورف. وانتقم الجمهور الألماني من انتقادات الصحيفة الإيطالية، التي تصدرها مؤسسة برلسكوني الإعلامية، بالتهكم والسخرية منه واتهامه بالتعاون مع المافيا.

  • Italien Berlusconis Skandale Veronica Lario

    كفى برلسكوني!

    حرب الزهور

    تحول طلاق برلسكوني من زوجته إلى فضيحة من النوع الخاص استمرت فصوله طيلة عام 2009. واتهمته زوجته السابقة، فيرونيكا لاريو، بإقامة علاقات جنسية له مع قاصرات ووصفته بـ "المريض". حصلت لاريو على نفقات طلاق تعادل ما يقارب 36 مليون يورو سنويا. برلسكوني بدأ بعد طلاقه علاقة غرامية مع بائعة في متجر تصغره بخمسين عاما.

  • Italien Silvio Berlusconi Clown

    كفى برلسكوني!

    رجل عصامي

    بعد فوزه للمرة الثانية في الانتخابات البرلمانية عام 2001، أطلق برلسكوني على نفسه تسمية "الفارس". وأصبح محبا للنكتة. لقد حقق كل شيء من مقاول بناء إلى مالك إمبراطورية إعلامية عملاقة وميلياردير وانتهاء بمنصب رئيس الوزراء. وتقود ابنته مارينا اليوم شركاته العديدة، لكن الأب يحتفظ بغالبية أسهم المؤسسة إلى جانب امتلاكه لنادي ميلانو.

  • Italien Demonstration gegen Berlusconi in Rom

    كفى برلسكوني!

    جنون المطاردة

    يشعر برلسكوني طيلة حياته بأنه مطارد من قبل المدعين العامين "اليساريين". وحوكم عدة مرات بتهمة التحايل الضريبي والفساد ودفع رشاوى. لكنه كان وبحكم منصبه ينجح دوما في تسويف التهم الموجهة إليه والمماطلة في التحقيقات والاستفادة من تقادم القضايا. فقط في قضية واحدة تم إصدار الحكم عليه وأصبح الحكم نافذاً.

  • Galerie Berlusconis laufende Prozesse 1994

    كفى برلسكوني!

    خلود الشباب

    عام 1994 انتخب برلسكوني لأول مرة في الانتخابات التشريعية وتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا مع الحزب الذي كان معروفا باسم شعر عشاق كرة القدم "فورزا ايطاليا". في ذلك الوقت كان الشعر في رأسه قليلاً مع كثرة التجاعيد في وجهه. في الأثناء زرع برلسكوني الشعر في رأسه وعالج تجاعيد وجهه.

    الكاتب: بيرند ريغيرت/حسن ع. حسين


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