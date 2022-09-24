رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق برلسكوني في العناية المركزة

ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني سيقضي الليلة بالمستشفى، ومن المتوقع أن يمكث هناك عدة أيام، حسب مصدر مقرب من برلسكوني الأربعاء (الخامس من نيسان/أبريل 2023).

وبحسب التقرير، سيخضع برلسكوني لفحوصات ويتلقى علاجا بالمضادات الحيوية، حيث يعاني من مشكلات في القلب والجهاز التنفسي.

وتم نقل البرلماني البالغ من العمر 86 عاما لوحدة الرعاية المركزة بمستشفى "سان رافاييل" في مدينة ميلانو بشمال إيطاليا صباح اليوم الأربعاء.

وأكد أنطونيو تاجاني، وزير الخارجية ونائب رئيس حزب "فورزا إيطاليا" الذي يتزعمه برلسكوني، أن رئيس الوزراء الأسبق يتمتع بوعيه ويمكن التواصل معه. وأضاف تاجاني، لدى حديثه على هامش اجتماع الناتو في بروكسل، أن برلسكوني يعاني من عدوى.

وفي البداية لم يكن هناك تأكيد رسمي من عائلة السياسي وقطب الإعلام أو من حزبه.

وبحسب تقارير إعلامية، سيدلي طبيب برلسكوني ببيان رسمي غدا الخميس.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن تمنياتها له بـ "الشفاء العاجل"، وذلك في تغريدة عبر موقع تويتر.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة، عن أمنياته بشفاء برلسكوني، حيث غرد: "إيطاليا في انتظارك!".

في نيسان/ أبريل 2021 أدخل الملياردير إلى المستشفى لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب "مضاعفات كوفيد-19" الذي أصيب به في أيلول/سبتمبر 2020.

وخضع الملياردير لعملية قلب مفتوح عام 2016 ، ثم عملية انسداد معوي في ربيع عام 2019.

ولا يزال برلوسكوني يشكل شخصية أساسية في الحياة السياسية الايطالية رغم أن حزبه بات دون نسبة 10% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي. وقد أصبح عضوا في مجلس الشيوخ مجددا بنتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتولى برلوسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات منذ 1990 كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الإعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 اثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

وهو شخصية مثيرة جدا للجدل في ايطاليا وأطلقت في حقه العديد من المحاكمات أثرت على مسيرته الطويلة.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)