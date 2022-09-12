رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في ألمانيا

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استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زميله الإسرائيلي يائير لابيد في برلين. ووعد لابيد بمزيد من إمدادات الطاقة لألمانيا. كما ناقش الاجتماع ما إذا كان ينبغي إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى برلين في زيارة يرافقه فيها عدد من الناجين من الهولوكوست. كما يلتقي بكل من المستشار أولاف شولتس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.
أبدت إسرائيل استعدادها لمساعدة ألمانيا في تعزيز دفاعاتها الجوية على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء يائير لابيد لبرلين، والمستشار الألماني يعرب عن أسفه لـ"عدم استجابة" إيران للعرض الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.
في وقت وصلت فيه مفاوضات المجتمع الدولي بشأن الملف النووي الإيراني إلى مرحلة حرجة تسعى إسرائيل وألمانيا للتوقيع على اتفاق للتعاون الأمني، فيما يُتوقع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مساء اليوم إلى برلين.
تتلاشى الآمال الأوروبية في إحياء الاتفاق النووي الإيراني في ظل اتهامات لطهران بمواصلة "التصعيد"، وعكَس مستشار ألمانيا أولاف شولتس تشاؤم الأوروبيين بإعرابه عن "الأسف لعدم تقديم إيران ردا إيجابيا" على المقترحات الأوروبية.
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