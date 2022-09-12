 رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في ألمانيا | اكتشف DW | DW | 13.09.2022

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في ألمانيا

استقبل المستشار الألماني أولاف شولتس زميله الإسرائيلي يائير لابيد في برلين. ووعد لابيد بمزيد من إمدادات الطاقة لألمانيا. كما ناقش الاجتماع ما إذا كان ينبغي إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

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