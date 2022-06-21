رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يترشح في الانتخابات المقبلة

ذكر بيان صادر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأربعاء (29 يونيو/حزيران 2022) أن الأخير أبلغ أعضاء حزبه بأنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة.

جاء البيان قبل تصويت في الكنيست لحل البرلمان استعداداً لإجراء انتخابات جديدة في الخريف. وأضاف البيان أن بينيت سيحتفظ بمنصبه كرئيس وزراء بالتبادل بعد أن يتولى شريكه في الائتلاف الحاكم يائير لابيد رئاسة الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته لنواب حزبه، "نيته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة" كما أوضح الناطق باسمه للصحافة في رسالة قصيرة بالعبرية، قبل ساعات قليلة من حل الكنيست.

ومن المتوقع حل البرلمان الإسرائيلي الأربعاء لتنتهي بذلك ولاية رئيس الوزراء نفتالي بينيت التي استمرت لعام كامل على أن تنظم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من أربع سنوات سيسعى خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى الحكم.

وبحل البرلمان وفض ائتلاف بينيت الذي ضم ثمانية أحزاب متباينة أيديولوجيًا، سينصب وزير الخارجية يائير لبيد رئيسا للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وأنهى ائتلاف بينيت الذي شكل في حزيران/يونيو 2021 فترة طويلة من الجمود السياسي في إسرائيل وحقبة بنيامين نتانياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء طيلة 12 عاما.

ونجح التحالف في إقرار ميزانية للدولة العبرية هي الأولى منذ العام 2018.

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وتشير نتائج استطلاعات عدة للرأي إلى إمكان حصول نتانياهو على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة لكنه قد يواجه صعوبة في حشد الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة. لكن رئيس الوزراء السابق يواجه اتهامات بالفساد أيضاً وهي تهم لطالما نفاها واعتبرها مؤامرة من خصومه السياسيين.

وسيواجه نتانياهو معسكرا مناهضا يقوده المذيع التلفزيوني السابق والزعيم الوسطي يائير لبيد الذي فاجأ الكثيرين بمهاراته السياسية.

وتخشى أحزاب إسرائيلية أن تخسر مقاعدها أو ينتهي بها الأمر خارج البرلمان لعدم حصولها على نسبة 3,25 في المئة من الأصوات التي تؤهلها دخول الكنيست.

لكن السيناريو الأرجح وفق ما يتوافر من معطيات، هو التوجه نحو انتخابات جديدة وتنصيب لبيد مع حلول منتصف الليل رئيسا للوزراء بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم مع بينيت العام الماضي. إذ تجتمع الأربعاء لجنة برلمانية لتضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي يجب أن يمرر بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا.

وتشير التقارير إلى أن أحد الخلافات تتمحور حول تاريخ إجراء الانتخابات.

وبحسب وسائل إعلام فإن نتانياهو وحلفاؤه يكافحون من أجل إجراء الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر إذ يكون أنصارهم حينها في إجازة ما يعزز من نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع خاصة وأن المنافسة ستكون قوية جدا.

ع.ح./أ.ح (رويترز، أ ف ب)