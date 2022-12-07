 رئيس الوزراء الأوكراني: مقتل وزير الداخلية "خسارة كبيرة" | DW الأخبار | DW | 18.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

رئيس الوزراء الأوكراني: مقتل وزير الداخلية "خسارة كبيرة"

18 قتيلًا على الأقل منهم وزير الداخلية الأوكراني وثلاثة أطفال جرّاء تحطّم مروحية قرب كييف

المزيد من المركز الإعلامي

اختلاف حول عدد القتلى في الحرب على أوكرانيا. أمريكا قدرت العدد بمئة ألف لكل طرف في الحرب.

كم يبلغ عدد قتلى الحرب في أوكرانيا حتى الآن؟ 07.12.2022

في دول البلطيق، ينظر إلى الحرب الروسية القائمة في اوكرانيا، بمخاوف تشابه تلك الموجودة في كييف

كيف تؤثر الحرب في أوكرانيا على الحياة في لاتفيا؟ 27.12.2022

معاناة الناس في القرى الواقعة على خط المواجهة في الأراضي الخاضعة للسيطرة الاوكرانية.

حياة الأوكرانيين في خط المواجهة مع الانفصاليين 07.02.2022

تعد مؤسسة ياد فاشيم في القدس أكبر مركز عالمي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية

مرور سبعين عاما على تأسيس نصب "ياد فاشيم" التذكاري 18.01.2023

المزيد DW الأخبار

مسرحية لدعم النساء في إيران ومواجهة ما يتعرضن له من عنف واضطهاد

معارضة وممثلة إيرانية تدعم النساء الإيرانيات في مسرحيتها 18.01.2023

أوكرانبا ودول أروبية أخرى تطالب ألمانيا بضرورة الإسراع في اتخاذ قرار تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2.

مطالبات أوكرانية وأوروبية لألمانيا باتخاذ قرار تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 18.01.2023

محمية الطيور في عدن مهددة بالاندثار، إن لم تتدخل السلطات في المدينة! فهل تتوقف عن استقبال الطيور المهاجرة؟

محمية الطيور في عدن مهددة بالاندثار ... فهل تتوقف عن استقبال الطيور المهاجرة؟! 18.01.2023

تعد مؤسسة ياد فاشيم في القدس أكبر مركز عالمي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية

مرور سبعين عاما على تأسيس نصب "ياد فاشيم" التذكاري 18.01.2023

اقرأ أيضا

29.05.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht per Videobotschaft bei der Wohltätigkeits-Veranstaltung «Save Ukraine - #StopWar» am Brandenburger Tor. Die Veranstalter wollen die Aufmerksamkeit der Welt auf die Ereignisse in der Ukraine lenken und Spenden für den Erwerb von medizinischer Ausrüstung sammeln. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

متهم بالتردد.. هل تنجح استراتيجية شولتس في حرب أوكرانيا؟ 31.05.2022

عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.

16/08/2022 Initiative Ukraine Air Rescue John Bone, US-amerikanischer Pilot, der mit seinem Leichtflugzeug Hilfsgüter und Medikamente in die Ukraine fliegt (am Heck, alle Länder, die er schon besucht hat)

هكذا يساعد طيارون متقاعدون لاجئين أوكران! 19.08.2022

من أشخاص عددهم بعدد أصابع اليد الواحدة إلى بضعة مئات، متطوعون من طيارين ومهندسين ومتخصصين يساعدون أوكرانيا في حربها. ينقلون الأدوية واللاجئين وحتى أكياس الموتى!

Ukrainian refugees depart the train in Liviv Ukraine after traveling from the PrzemyÅl Glowny train station in Poland on Tuesday, August 30, 2022. The train was delayed by about 2 hours. The Russians invaded Ukraine on February 24, 2022 and more than 9 million people left the country. The situation is changing. More Ukrainians are returning home trying to resume a normal life. Photo by Tom O'Neill (Photo by Thomas O'Neill/NurPhoto)

ألمانيا.. وضع قانوني جديد لمواطني الدول الثالثة الفارّين من أوكرانيا 06.09.2022

لا يتمتع كل من فر من أوكرانيا بنفس فرصة البقاء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا، انتهى الحل المؤقت للاجئين غير الأوكرانيين الذين ليس لديهم تأشيرة في 31 أغسطس/آب، فقط 3 ولايات ألمانية وجدت ترتيبات انتقالية.

This handout picture taken late on May 9 and released on May 10, 2022 by the State Emergency Service of Ukraine shows firefighters putting out the fire after a Russian missile hit the shopping and entertainment center of Ukrainian Black Sea city of Odessa. (Photo by State Emergency Service of Ukraine / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

احتدام المعارك في شرق وجنوب أوكرانيا وبايدن يفعّل"آليه روزفلت" 10.05.2022

تتواصل المعارك في جنوب وشرق أوكرانيا، وكييف تترقب عملية اقتحام وشيكة لمصنع آزوفستال المحاصر منذ أسابيع، في حين يُتوقع أن تتسارع عمليات إيصال الأسلحة الأمريكية إلى كييف بعد تفعيل آليه تعود إلى الحرب العالمية الثانية.