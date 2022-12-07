رئيس الوزراء الأوكراني: مقتل وزير الداخلية "خسارة كبيرة"

ألمانيا.. وضع قانوني جديد لمواطني الدول الثالثة الفارّين من أوكرانيا

لا يتمتع كل من فر من أوكرانيا بنفس فرصة البقاء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا، انتهى الحل المؤقت للاجئين غير الأوكرانيين الذين ليس لديهم تأشيرة في 31 أغسطس/آب، فقط 3 ولايات ألمانية وجدت ترتيبات انتقالية.