 رئيس المخابرات الداخلية الألمانية أمام عاصفة من الانتقادات وزيهوفر يتمسك به | أخبار | DW | 07.09.2018

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أخبار

رئيس المخابرات الداخلية الألمانية أمام عاصفة من الانتقادات وزيهوفر يتمسك به

تصريحات رئيس المخابرات الداخلية الالمانية ماسن والتي تستبعد حدوث مطاردة للأجانب في كيمنتس، اثارت ردود فعل واسعة في المشهد السياسي في برلين بينها المطالبة بإقالة المسؤول الأمني الرفيع والدعوة لتحقيق برلماني في الأمر.

Hans-Georg Maaßen (Reuters/A. Schmidt)

أثارت تصريحات رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، هانز- غيورغ ماسن، بشأن أحداث العنف التي شهدتها مدينة كيمنتس الألمانية على مدار الأسبوعين الماضيين والتي استبعد خلالها حدوث مطاردة للأجانب من قبل جماعات يمينية متطرفة، مناقضا بذلك تصريحات المستشارة ميركل والمتحدث باسمها زايبرت، ردود فعل متباينة من قبل الأحزاب الألمانية.

فمن جانب، طالبت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بعقد جلسة طارئة للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان، لاستيضاح ما صرح به ماسن في مقابلة إعلامية، حول أحداث كيمنتس. وكان ماسن أعرب عن تشككه إزاء حدوث مطاردة ممنهجة لأجانب في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا خلال المظاهرات اليمينية التي شهدتها الأيام الماضية على خلفية مقتل ألماني طعنا خلال شجار مع مهاجرين.

وقال ماسن في تصريحات لصحيفة "بيلدالألمانية الصادرة اليوم الجمعة(السابع من أيلول/سبتمبر 2018) إن هيئة حماية الدستور ليس لديها معلومات موثوقة عن حدوث هذه المطاردات". وذكرت مصادر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم إنه يتعين مراجعة تصريحات ماسن، ومثوله قريبا أمام لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان مع وزير الداخلية هورست زيهوفر.

مختارات

لفترة طويلة التزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الصمت ولم يعلق على أحداث كيمنتس التي شهدت مظاهرات من اليمين المتطرف معادية للأجانب. والآن نطق زيهوفر بكلمات وصفت بالقاسية وقوبلت بردود أفعال مختلفة من قبل سياسيين. (06.09.2018)

لم تستجب المستشارة ميركل فحسب لطلب رئيس حزب البديل الشعبوي بالاعتذار عن موقفها إزار أحداث كيمنتس العنصرية، بل أكدت الأربعاء مجددا إدانتها لمظاهر العنصرية والكراهية ومطاردة أفراد أبرياء (أجانب) في المدينة الساكسونية. (05.09.2018)

كما قال ماسن في تعليق على أحد الفيديوهات التي تظهر فيها مشاهد مطاردة تستهدف أجانب بالقرب من ميدان يوهانيس في كيمنتس: "لا يوجد دليل على أن الفيديو المتداول على الإنترنت حول هذه الواقعة المزعومة، حقيقي". وذكر ماسن أنه وفقا لتقييمه الحذر، هناك "أسباب وجيهة تنم على أن الأمر يتعلق بحملة تضليل متعمدة، ربما لصرف انتباه الرأي العام عن جريمة القتل في كيمنتس".

من جانبه، طالب حزب "اليسار" بإقالة ماسن من منصبه على خلفية هذه التصريحات. وقالت رئيسة الحزب كاتيا كيبينغ اليوم في برلين إن ماسن "لم يعد بإمكانه البقاء في هذا المنصب". وذكرت كيبينغ أنه بدلا من الدفاع عن الدستور، بدأ ماسن متفهما لحزب "البديل من أجل ألمانيااليميني الشعبوي وأساء استخدام "سلطات منصبه لإعلان براءة ذمة الأشخاص الذين أدوا تحية هتلر في كيمنتس ونادوا بقتل الناس"

من جانبه أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ثقته في ماسن، وقال زيهوفر، الذي يتزعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الجمعة في مدينة فيسبادن الألمانية ردا على سؤال حول ما إذا كان يثق في ماسن: "نعم... السيد ماسن يتمتع بكامل ثقتي".

 

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحدثت من قبل عن "مطاردةللمهاجرين في كيمنتس، وهو ما نفاه رئيس حكومة ولاية سكسونيا، ميشائيل كريتشمر. وقال كريتشمر، المنتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، في البرلمان المحلي للولاية أول أمس الأربعاء: "للتوضيح: ليس هناك تنمر أو مطاردة أو استهداف مدبر".

ومن جانبها، ذكرت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر كاترين غورينغ-إكارت أن ماسن لم يعد جديرا بمنصبه، وقالت اليوم في برلين: "لم أعد انتظر تقييما جديرا بالثقة من السيد ماسن... تعليقه على فيديو واحد فقط وعدم تعليقه على أعمال العنف والإظهار العلني لرموز معادية للدستور في كيمنتس يبين لي أن السيد ماسن غير جدير بمنصبه".

كما طالب خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل، شتيفان هاربارت، من رئيس الاستخبارات الداخلية توضيح شكوكه بشأن صحة الفيديوهات المتداولة على الإنترنت والمتعلقة بأحداث كيمنتس.

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إلى أين يتجه الوضع في ألمانيا بعد اضطرابات كيمنتس؟

 

وقال هاربارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتعين الإيضاح سريعا، هل هذه الصور حقيقية أم غير حقيقية؟ يتعين على السيد ماسن أن يقول الآن من أين تأتي شكوكه".

وفي المقابل، أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، عن دعمه لماسن. وقال اليوم على هامش اجتماع لقادة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، في برلين: "من واجبه (ماسن) إطلاع الرأي العام على الحقائق التي لديه".

كما أيد رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيااليميني الشعبوي، ألكسندر غاولاند، تصريحات ماسن. وقال غاولاند في برلين اليوم إن ماسن أوضح أنه "لا يوجد دليل على مطاردات للأجانب في كيمنتس على عكس ما تدعي الحكومة الاتحادية". كما دعا غاولاند المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الى الاستقالة، وذلك بعدما تحدث مثل ميركل عن "مطاردات في كيمنتس"، وقال: "إنه لأمر غير مسبوق أن ينشر المتحدث باسم الحكومة زايبرت معلومات حكومية مضللة، على ما يبدو"، مضيفا أن زايبرت ساهم بذلك في تأجيج الأجواء في كيمنتس، و"مواصلة زعزعة الثقة في الحكومة الألمانية والدولة"، حسب تعبيره.

ح.ع.ح/س.ح(د.ب.أ، ا ف ب)

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

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إلى أين يتجه الوضع في ألمانيا بعد اضطرابات كيمنتس؟  

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