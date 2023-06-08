رئيس الكنيست يدعو إسرائيل للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

دعا رئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنسيت" أمير أوحانا خلال زيارة رسمية إلى الرباط الخميس (الثامن من حزيران/يونيو 2023) حكومة بلاده إلى الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، معلنا أن هناك "محادثات جدية" بين الحكومتين بهذا الخصوص.

وقال أوحانا في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع نظيره المغربي رشيد طالبي العلمي في مجلس النواب، "قلت وأقول بكل وضوح، بصفتي رئيسا للكنيست، على إسرائيل أن تسير باتجاه الاعتراف بمغربية الصحراء، تماما كما فعلت ذلك الولايات المتحدة بتوقيعها اتفاقات أبراهام".

وأضاف رئيس الكنيست"هناك حاليا محادثات جدية بين حكومتينا حول هذا الموضوع، وأظن أن رئيس الحكومة (بنيامين) نتنتياهو سيعلن قراره في المستقبل القريب".

وينتظر المغرب من إسرائيل اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه منذ تطبيع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020 من خلال اتفاق ثلاثي، تضمن أيضا اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الإقليم المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

نزاع عمره نصف قرن

يدور هذا النزاع منذ قرابة خمسين عاما. ويقترح المغرب، الذي يسيطر على حوالى 80% من أراضي المنطقة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته حلا وحيدا لإنهائه، في حين تطالب بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى دعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تأييد موقف المغرب رسميا إزاء هذا النزاع، قال أوحنا إن هناك الكثير مما لا يزال واجبا القيام به لتقوية روابط البلدين. وخص بالذكر "فتح سفارتين" في الرباط وتل أبيب، حيث يرتبط البلدان حاليا من خلال مكتبي اتصال.

مشاركة إسرائيلية في تدريبات الأسد الإفريقي

تأتي زيارة أوحنا إلى الرباط غداة مباحثات بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في الرباط.

ويشارك جنود إسرائيليون للمرة الأولى في تدريبات الأسد الإفريقي العسكرية السنوية، التي ينظمها المغرب والولايات المتحدة بين 6 و16 حزيران/يونيو.

من ناحية أخرى دان المغرب "بشدّة" مطلع نيسان/أبريل اقتحام القوات الإسرائيلية لباحة المسجد الأقصى، عقب صدامات عنيفة بين مصلّين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

وعلى خلفية زيارة المسؤول الإسرائيلي، تظاهر عشرات النشطاء قبالة مقر البرلمان المغربي بالرباط، احتجاجا على استضافة رئيس الكنيست.

ا.ف/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)