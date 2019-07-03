رئيس الفيفا يطلق مبادرة عالمية لتطوير كرة القدم النسائية

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد (22 سبتمبر / أيلول 2019) في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو إن الفيفا سيستثمر مليار دولار في كرة القدم النسائية خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

وأضاف إنفانتينو أن إطلاق مونديال أندية للسيدات قد يأتي في 2020 أو 2021 ، "لأنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى وقت طويل لإطلاق أو تنظيم بطولة جديدة." وأشار إلى أنه يعتبر هذه خطوة محورية، "لأنه لا يفترض بنا اعتقاد أنه يمكننا تطوير كرة القدم النسائية عبر المنتخبات فقط."

وعن منتخبات كرة القدم للسيدات، قال إنفانتينو أن مونديال السيدات الذي أقيم مؤخرا في فرنسا أظهر "أن ما نحتاجه هو إقامة بطولات (للسيدات) على

أعلى مستويات." وكرر إنفانتينو إبداء رغبته في إطلاق دوري عالمي للمنتخبات، قائلا "سنقدمها (الفكرة) مرارا وتكرارا حتى يجرى الموافقة عليها."

وجاءت تصريحات إنفانتينو عشية حفل توزيع جوائز الفيفا، المقرر في دار أوبرا "لا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية.

ورغم أن النمو الذي تشهدها كرة القدم النسائية في البلدان العربية، إلا أنها سجلت غيابا ملحوظا في مونديال السيدات الذي احتضنته فرنسا ما بين 7 يونيو حزيران و7 يوليو تموز هذا العام، وتمارس عشرات الفرق النسائية كرة القدم في بلدان عربية إلا أن المنتخبات العربية لم تصل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات منذ انطلاقة المنافسة سنة 1991.

حضور نسائي متنامي في ملاعب كرة القدم الجزائرية

وفي سياق متصل، وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسالة "حازمة وواضحة" الى السلطات الإيرانية، مطالبا بالسماح للنساء بدخول الملاعب لحضور المباريات، وذلك في أعقاب زيارة وفد منه الى طهران هذا الأسبوع. وقام وفد من الاتحاد بزيارة عاصمة الجمهورية الإٍسلامية بدءا من الجمعة، وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة أثارت ضجة في البلاد.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، يحظر على النساء دخول الملاعب في إيران، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من "الأجواء الذكورية" ومن "رؤية رجال متخففين من بعض لباسهم". لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل سابقة.

وفي بيان نشر على موقعه الالكتروني، أشار الفيفا الى أن وفده أجرى "محادثات مثمرة" في طهران، وأعاد في خلالها "تأكيد موقفه الحازم والواضح بأنه يجب على النساء دخول مباريات كرة القدم بحرية، وأن عدد النساء اللواتي يدخلن الى الملاعب يحدده الطلب وبيع التذاكر". وختم الاتحاد بيانه بعبارة "موقف الفيفا حازم وواضح: يجب السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في إيران. لكل مباريات كرة القدم". وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" قد أشارت الجمعة الى أن المسؤولين أكدوا للوفد إجراء تغييرات للسماح للسيدات "رسميا" حضور مواجهة كمبوديا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في 10 تشرين الاول/أكتوبر.



م.س/ ح.ز( د ب أ، أ ف ب)