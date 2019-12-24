 رئيس العراق يضع البرلمان أمام خياري استقالته أو سحب ترشيح العيداني | أخبار | DW | 26.12.2019

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أخبار

رئيس العراق يضع البرلمان أمام خياري استقالته أو سحب ترشيح العيداني

رفض الرئيس العراقي برهم صالح تكليف مرشح الكتلة البرلمانية المدعومة إيرانيا برئاسة الحكومة قائلا إنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص سيرفضه المحتجون. وأكد استعداده للاستقالة لأن الدستور لا يُخول له رفض مرشحي رئاسة الوزراء.

Barham Salih (Reuters/Iraqi Parliament Office)

وضع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019) استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب. كما اعتذر عن تكليف مرشح "كتلة البناء" بالمجلس أسعد العيداني لتشكيل الحكومة المقبلة. وكتب في رسالة لمجلس النواب، تضمنت الاعتذار عن ترشيح العيداني :"من منطلق حرصي على حقن الدماء وحماية السلم الأهلي ... أعتذر عن تكليف العيداني مرشحا عن كتلة البناء".

وأرجع الرئيس صالح هذا إلى وجود "مخاطبات عديدة وصلت إلى رئاسة الجمهورية بشأن الكتلة النيابة الأكثر عددا يناقض بعضها بعضا". وكتب في الرسالة :"أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب ليقرروا في ضوء مسؤولياتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا ... فيقينا لا خير يُرتجي في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس وضامنا لحقوقهم". وشدد صالح على ضرورة أن يكون "الحراك السياسي والبرلماني معبرا دائما عن الإرادة الشعبية العامة وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين".

وفي أول رد فعل على إبداء الرئيس صالح استعداده للاستقالة، نقل موقع قناة السومرية عن نائب في "كتلة سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قوله: "نرفض استقالة برهم صالح وندعم موقفه برفض أي شخصية متحزبة".

يأتي ذلك فيما شكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرئيس برهم صالح على رفضه تكليف العيداني برئاسة الحكومة، بحسب نفس المصدر.

ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)

 

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