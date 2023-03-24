 رئيس الطاقة الدولية لـDW: أنشطة شركات النفط تناقض هدف خفض الانبعاثات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.04.2023

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سياسة واقتصاد

رئيس الطاقة الدولية لـDW: أنشطة شركات النفط تناقض هدف خفض الانبعاثات

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية في مقابلة مع DW إن زيادة حقول النفط وآبار الغاز ومناجم الفحم تشير إلى أن العالم ليس جادا حيال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية فاتح بيرول (5/10/2022)

حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن شركات النفط تعمل على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري

حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في مقابلة مع DW من أن شركات النفط تعمل على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري ما يمثل تعارضا مع سبل مساعي وقف ارتفاع احترار الأرض.

مختارات

على هامش كوب 27 توقعت دراستان جديدتان أن تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مستواها القياسي 2022، ما يهدد هدف هدف اتفاق باريس للحد من الاحترار العالمي، سيما مع تزايد الأقبال على شراء الغاز. وهذه هي الدول الأكثر تلويثا؟

وأضاف "إذا قررت (شركات النفط) العمل بلا هوادة على زيادة إنتاجها من النفط أو الغاز أو الفحم وتبنت ذلك في استراتيجياتها فيما تصر في الوقت نفسه على أن هذا يتماشى مع هدف تقييد ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، فإن هذا يمثل إشكالية".

وتحظى الوكالة، التي تعد كيانا عالميا مرموقا في جمع بيانات الطاقة وتحليلها، بمكانة قوية لدى الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم خاصة بعد أن جرى إنشاؤها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد أزمة النفط عام 1973 للمساعدة في تأمين  إمدادات الطاقة  وجُلها من الوقود الأحفوري.

 بيد أنه خلال السنوات الأخيرة، توسع نطاق عمل وكالة الطاقة الدولية ليشمل مساعدة الدول الأعضاء في مواجهة ظاهرة  تغير المناخ .

وكان قادة العالم قد تعهدوا خلال مؤتمر باريس للمناخ عام 2015  بالحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض من ظواهر الطقس المتطرفة غير المسبوقة مثل موجات الحرارة والأعاصير، بيد أن علماء حذورا من بلوغ مستويات الاحترار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2050.

وفي سياق متصل، تخطط بعض شركات الوقود الأحفوري إلى توسيع عملياتها.

وتعليقا على ذلك، قال بيرول "يتعين علينا خفض استهلاكنا من النفط والغاز والفحم. وإذا كنا قادرين على القيام بذلك بما يشمل وجود مسار ذا صلة، فإن حقول النفط والغاز ومناجم الفحم الحالية تفوق تلبية نمو الطلب على الطاقة".

"لا حقوق نفط أو غاز جديدة"

كانت وكالة الطاقة الدولية قد أصدرت في تقريرها عن توقعات الطاقة العالمية لعام 2021 خارطة طريق لإظهار كيف يمكن للاقتصاد العالمي أن يصل إلى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصفرية بحلول عام 2050 بما يضمن الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.

أخلت الشرطة الألمانية في يناير / كانون الثاني الماضي الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ من مكان الاحتجاجات على هدم قرية لإفساح المجال أمام توسيع منجم للفحم (17.01.2023)

أخلت الشرطة الألمانية في يناير / كانون الثاني الماضي الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ من مكان الاحتجاجات على هدم قرية لإفساح المجال أمام توسيع منجم للفحم.

وفي إشارة إلى ذلك، قال بيرول إن هذا السيناريو يُجرى استخدامه الآن بمثابة "كتاب مقدس لعالم الطاقة وعالم المال والعديد من الحكومات."

وتكمن إحدى معالم خارطة الطريق الرئيسية في وقف ضخ استثمارات في حقول جديدة لإنتاج الوقود الأحفوري بما يشمل أعمال التنقيب فيما يتطلب مسار وقف ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية "عدم الموافقة على تطوير حقول نفط وغاز جديدة وعدم وجود مناجم فحم جديدة أو الشروع في توسعات المناجم الحالية".

وشدد أحدث تقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية على ضرورة تطبيق هذا الهدف رغم وجود فجوة استثمارات سنوية تبلغ 18 مليار دولار في حقول نفط جديدة حتى نهاية العقد فيما قال الناطق باسم الوكالة في مقابلة مع DW إن هذه الحقول تمت الموافقة عليها بالفعل ولكنها "تتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات خلال السنوات القليلة المقبلة لكي ترقى إلى مستوى الإنتاج الكامل".

في المقابل، قال المعهد الدولي للتنمية المستدامة البحثي إن تطوير حقول نفط وغاز جديدة "لا يتوافق" مع الهدف العالمي للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض في نطاق 1.5 درجة مئوية.

وقد توقع سيناريو الحياد الكربوني الوارد في أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب في عام 2050 على الفحم والنفط والغاز بنسبة 90٪ و 80٪ و 70٪ على التوالي فيما مارس نشطاء المناخ والمستثمرون ضغوطا على شركات الطاقة للعمل على تحقيق هذا الهدف.

وقال بيرول "إذا قالت إحدى شركات النفط  إنها سوف تعمل على زيادة إنتاج النفط، فإنا لا استحسن ذلك، لكن الأمر برمته خيارها. لكن إذا قالت إنها سوف تزيد إنتاجها النفطي بمقدار 3 ملايين برميل يوميا فيما تتماشى استراتيجيتها مع  اتفاقية باريس .. فهذا لن ينجح ويمثل تناقضا واضحا".

الفشل في إقرار ثورة الطاقة المتجددة

حقل غاز بريطاني (أرشيف)

ينتقد رئيس وكالة الطاقة الدولية أنشطة شركات النفط ويقول إن تلك الأنشطة تتناقض مع هدف تقييد ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية (أ{شيف)

ورغم التحذيرات التي أصدرتها حيال الوقود الأحفوري إلا أن الوكالة الدولية للطاقة مازالت بطيئة في استيعاب النمو في إنتاج الطاقة النظيفة وهو الأمر الذي أثار انتقادات من قبل العلماء ومحللي الطاقة حيث قالوا إن الوكالة تقلل من أهمية كميات الكهرباء الذي يُجرى انتاجها باستمرار من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد توقعت تقارير الوكالة التي تحظى بمصداقية كبيرة، نموا أقل بكثير في البنية التحتية للطاقة المتجددة وهو ما ألقى بظلاله على القرارات الحكومية في التعامل مع قطاع الطاقة المتجددة بجدية أقل.

وفي رده، قال بيرول "إنه من الطبيعي أن تتعرض أهم منظمة للطاقة لانتقادات من جهات مختلفة، لكن معظم الانتقادات مرجعها أننا ندفع مسار الطاقة النظيفة بقوة لدرجة أننا نقوض أهمية الوقود الأحفوري."

بيد أن التغير في تقديرات الوكالة بشأن الطاقة النظيفة  يرجع جزئيا إلى أن التغير السريع الذي طرأ على سياسات دعم الطاقة المتجددة فيما يقول الخبراء إن الوكالة كانت بطيئة في التعلم من أخطائها وتحديث النماذج الواردة في تقاريرها.

وفي هذا السياق، قالت جيني تشيس، محللة الطاقة الشمسية في مجموعة أبحاث الطاقة النظيفة "بلومبرغ إن إي أف"، إن "الوكالة فشلت مرارا وتكرارا في فهم ثورة الطاقة المتجددة الفتية، لكنها بدأت في فهم ذلك".

واشار أحد مصممي نماذج الطاقة وهو أندرو سميث من جامعة "كوليدج كورك" الإيرلندية، إلى استمرار بعض المشكلات، مضيفا أن "تكاليف دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء تعد أعلى في الواقع من الأرقام الواردة في نماذج الوكالة الدولية للطاقة. هذه مشكلة منهجية جرى ذكرها منذ سنوات عديدة ورغم ذلك مازالت تكرر حتى الآن".

لا مفر من تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

انتقد رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول شركات النفط بسبب ادعائه أن زيادة إنتاج النفط يتماشى مع دف تقييد ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية

انتقد رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول شركات النفط بسبب ادعائه أن زيادة إنتاج النفط يتماشى مع دف تقييد ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية

ومع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، تزايدت الدعوات إلى ضرورة وقف الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وعلى وقع تزايد حدة ووتيرة ظواهر الطقس المتطرفة، دعت منظمة الصحة العالمية إلى وضع خطة ملزمة بشكل قانون ترمي إلى التخلص التدريجي من استكشاف الوقود الأحفوري وانتاجه فيما حذرت في عام 2021 أن ظاهرة تغير المناخ باتت "أكبر تهديد صحي منفرد" يواجه البشرية.

من جانبها، دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مارس / آذار الماضي إلى ضرورة انخفاض تلوث الكربون  بمقدار الثلثين في غضون 12 عاما للحصول على نصف فرصة من أجل إبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فيما يجب أن ينخفض إلى 80 بالمائة بحلول عام 2040.

وشهد الشهر الماضي إعلان شركات النفط الكبرى وقف تمويل وقود الطحالب الحيوي خاصة شركة عملاق النفط الأمريكي "إكسون موبيل" التي تعد آخر شركة نفطية مؤيدة لوقود الطحالب الحيوي، لكن شركة شل أعلنت عن تراجعها عن خطط خفض إنتاج النفط بصورة مفاجئة.

وفي تعليقه، قال بيرول "إن الأمر غاية في البساطة، إذا  أردنا الوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية، فلا يمكننا استهلاك نفس القدر من النفط والغاز والفحم الذي نستهلكه اليوم. الأمر لا يتسم بالغموض."

أجيت نيرانجان / م ع

  • غابات الأمازون المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات الأمازون المطيرة

    تعد غابات الأمازون حوضا أو "بالوعة" لامتصاص الكربون إذ توصف بـ"رئة الأرض" وواحدة من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا في العالم. بيد أن عقودا من القطع الجائر للأشجار على نطاق واسع وتربية الماشية قضى على قرابة مليوني كيلومتر مربع من مساحة غابات الأمازون فيما بقي أقل من نصف المساحة المتبقية تحت الحماية. كشفت دراسة أن بعض أجزاء الغابات أصبحت تصدر في الوقت الحالي كميات من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تمتصه.

  • غابات التايغا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات التايغا

    تُعرف غابات التايغا بالغابات الشمالية أو الصنوبرية وتتمتع بمناخ شبه قطبي. وتمتد هذه الغابات عبر الدول الاسكندنافية وأجزاء كبيرة من روسيا. تتباين أوجه حماية غابات التايغا من دولة إلى أخرى. فمثلا في شرق سيبيريا وخلال الحقبة السوفيتية وفرت إجراءات صارمة لحماية غابات التايغا فلم يلحقها الضرر، بيد أن الانكماش الاقتصادي في روسيا لاحقا أدى إلى ارتفاع معدل قطع الأشجار إلى مستويات مدمرة.

  • الغابات الشمالية في كندا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابات الشمالية في كندا

    تعد إحدى أهم الغابات القبطية التي تقع في نصف الكرة الشمالي وتمتد من ألاسكا إلى كيبيك لتغطي ثلث مساحة كندا. تقع قرابة 94 بالمائة من مساحة هذه الغابات داخل كندا التي تعتبرها أراضٍ عامة وخاضعة لإدارة وسيطرة الدولة، بيد أن المنطقة الخاضعة للحماية لا تتجاوز سوى 8 بالمائة منها. وتعد كندا أحد أكبر المصدرين للمنتجات الورقية في العالم لذا يتم قطع 4 آلاف كيلومتر مربع من مساحة هذه الغابات سنويا.

  • الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    تعتبر من أقدم الغابات المطيرة وأكثرها كثافة في العالم ويغذيها نهر الكونغو. الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو موطن للحيوانات الإفريقية الأكثر شهرة لا سيما الغوريلا والأفيال وقرود الشمبانزي وهي أيضا غنية بالمعادن النفيسة مثل الذهب والماس. تحولت هذه الثروات من نعمة إلى نقمة فقد أدى التعدين والصيد إلى زيادة عمليات القطع الجائر للأشجار. هناك تحذيرات من أنها ستختفي بحلول عام 2100.

  • غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    تتميز غابات بورنيو بالتنوع الأحيائي إذ يبلغ عمرها أكثر من 140 مليون سنة وتقع في جزيرة بورنيو وتتقاسمها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي. وتوفر المأوى للمئات من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل إنسان الغاب السومطري الذي يُعرف بالقرد الأحمر ووحيد القرن السومطري. وعلى مر العصور، تم تدمير مساحات شاسعة من غابات بورنيو للاستفادة من أخشاب الأشجار أو استبدال مساحات منها بمزارع زيت النخيل أو استخراج المعادن.

  • غابة بريموري في روسيا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابة بريموري في روسيا

    تقع غابة بريموري وهي غابة صنوبرية في أقصى شرق روسيا إذ تعد موطنا للنمور السيبيرية النادرة وغيرها من الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض. وبسبب قربها من المحيط الهادئ، تشهد الغابة اختلافا في المناخ فخلال الصيف يصبح الطقس استوائيا وقطبيا خلال فصل الشتاء. بقيت الغابة على حالها دون ضرر بشكل كبير وذلك بسبب موقعها البعيد عن البشر وأيضا تدابير الحماية. تسارعت وتيرة قطع الأشجار ما بات مصدر تهديد لها.

  • غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    تقع غابات فالديفيان في تشيلي والأرجنتين وتغطي شريطا ضيقا من الأرض يمتد من المنحدرات الغربية لجبال الأنديز والمحيط الهادئ. تشتهر غابات فالديفيان بالعديد من النباتات والأشجار كأشجار الزان بطيئة النمو. بيد أن القطع الجائر للأشجار يمثل تهديدا لهذه الأشجار حيث تم استبدالها بأشجار الصنوبر والكافور سريعة النمو لكن هذه الأشجار لا تحافظ على التنوع البيولوجي. إعداد: منير غايدي/م.ع


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