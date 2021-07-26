رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الحكومة وواشنطن تحث على تجنب العنف

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الملقب بـ"فرماجو" تعليق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن العمل اليوم (الاثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، في أحدث فصل في صراع طويل الأمد بين الرجلين ما يساهم في تفاقم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. وفي بيان صدر في وقت متأخر من أمس الأحد (26 ديسمبر/كانون أول 2021)، قال الرئيس الصومالي إنه علق جميع الأدوار التنفيذية اليومية لروبلي، مشيرا إلى ما تردد حول الفساد وإساءة استغلال السلطة، مهي اتهامات رفضها مكتب روبلي.

وطوق الحرس الرئاسي صباح اليوم الاثنين مكتب رئيس الوزراء في العاصمة مقديشو. واتهم الرئيس في البيان روبلي بالاستيلاء على أراض تابعة للجيش الوطني الصومالي. وتكررت المصادمات بين الرئيس ورئيس الحكومة في الصومال التي تعاني من أزمات منذ عقود.

مشاهدة الفيديو 02:42 الصومال: إعادة تأهيل مقاتلي حركة الشباب

وتأخر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة تقريبا كثيرا عن موعدها، حيث انتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد في فبراير/ شباط، لكن الانتخابات تأجلت بسبب الخلافات حول الإجراءات الانتخابية. وكان قد تم تكليف روبلي بتنظيم الانتخابات، لكن الرئيس يتهم رئيس الوزراء بالإخفاق في هذه المهمة وإثارة الانقسام في البلاد. ومن جانبه، اتهم روبلي الرئيس بالتآمر بهدف التلاعب في الانتخابات.

وقال الرئيس في بيانه إنه اتخذ هذه الخطوة انتظار التحقيق في اتهامات بأن روبلي استحوذ على أرض بالتزوير. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة بعد على طلب التعليق.

وأسفر الخلاف بين الرجلين عن توترات استمرت شهورا ويرى المحللون إنها تشتت انتباه الحكومة عن محاربة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال الرئيس كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة.

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية عودة الأمور إلى طبيعتها؟ تعتبر الصومال أكثر البلدان الإفريقية تضرراً من الحروب في منطقة القرن الإفريقي. فبعد انتهاء الحرب الأهلية الطاحنة التي انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس محمد زياد بري عام 1991، أصبح هذا البلد الفقير ملاذاً للقراصنة والجماعات الإسلامية المسلحة. في الصورة يظهر طفل صومالي يلعب كرة القدم مع قوات بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (AMISOM)، بعد ما كانت ميلشيات حركة الشباب قد منعت ذلك في وقت سابق.

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية برلمان جديد في الصومال تمكنت قوات بعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام في الصومال، إلى جانب قوات الجيشين الصومالي والإثيوبي، من إخراج ميلشيات حركة الشباب من العاصمة الصومالية مقديشو وبعض المدن الرئيسية الأخرى. وفي أغسطس/ آب 2012 أدى نواب البرلمان الصومالي الجديد اليمين الدستورية لأول مرة بعد ثماني سنوات، سيرت فيها حكومة انتقالية شؤون البلاد. وقد تم أداء اليمين في مطار العاصمة بدل مبنى البرلمان لدواعي أمنية.

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية محاولة اغتيال الرئيس الجديد انتخب البرلمان الصومالي، ولأول مرة منذ عشرين عاما، حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للبلاد في سبتمبر/ أيلول 2012. و نجا شيخ محمود من محاولة اغتيال بعد يومين فقط من انتخابه رئيسا، حيث فجر شخصين نفسيهما أمام مقر إقامته المؤقتة. و بقي الرئيس الصومالي، البالغ من العمر 56 عاما، في وقت لاحق هدفا لهجمات أخرى.

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية تحرير المدن الساحلية تابع الصيادون في مدينة ماركا الساحلية، التي تبعد بحوالي 100 كلم عن العاصمة مقديشو، وصول قوات الاتحاد الإفريقي في سبتمبر/ أيلول 2012. هذه المدينة كانت تعتبر لوقت طويل معقلاً لميليشيات حركة الشباب الصومالية المتطرفة. وفي نهاية نفس الشهر، تم طرد هذه الميليشيات من مدينتي ماركا وكيسمايو الساحليتين بعد معارك ضارية دارت بينها وبين قوات كينية تابعة للقوات الإفريقية.

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية مجاعة ويأس وخوف بسبب الخوف من ميليشيات حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، هرب كثير من المدنيين من المناطق التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيات. هذه العائلة حملت أمتعتها على هذه الشاحنة، فيما اضطرت عائلات أخرى إلى حمل أمتعتها على عربات تجرها الدواب. ويعاني كثير من الصوماليين من تبعات الجفاف والمجاعة والحرب. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد توفي حوالي 260 ألف شخص بسبب المجاعة في الفترة بين عامي 2010 و2012.

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية توفير الحماية للسكان تواجد قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال أصبح من الأمور الطبيعية في هذا البلد. أولى طلائع هذه القوات وصلت عام 2007 بعد قرار لمجلس أمن الاتحاد الإفريقي، حيث كانت مهمتهم آنذاك دعم الحكومة الانتقالية. هذه القوات توفر الحماية الآن لسكان مدينة أفكوي الواقعة في غرب العاصمة مقديشو. بالإضافة إلى حماية الفارين من بطش مليشيات حركة الشباب.

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية استرجاع المناطق الريفية في ديسمبر/ كانون الأول، تمكنت وحدات قوات الاتحاد الإفريقي التي تبلغ قوامها 17 ألف جندي من ملاحقة عناصر ميلشيات حركة الشباب المتطرفة القريبة من تنظيم القاعدة واسترجاع كثير من معاقلها في المناطق الريفية. ورغم نجاح قوات الاتحاد الإفريقي في استرجاع هذه المناطق تدريجيا وفي تحسين الوضع الأمني في البلاد عموماً، إلا أن عناصر ميليشيات حركة الشباب الإسلامية المتطرفة لازالت تقوم بتفجيرات في العاصمة مقديشو

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية قنابل وإطلاق نار في مقديشو بعدما بدأت الحياة الطبيعية تعود شيئا فشيئاً إلى العاصمة مقديشو، استيقظت المدينة على دوي سلسلة من الانفجارات في أحد أيام شهر أبريل/ نيسان 2013. إذ انفجرت سيارتان مفخختان أمام مبنى المحكمة. وقد تسبب هذا الانفجار في وفاة 16 شخصا. وبعدها بأسبوعين تم اغتيال موظف كبير في وزارة العدل الصومالية وصحفي بعد إطلاق النار عليهما في الشارع العام.

الصومال ـ بين الإرهاب والعودة إلى الحياة الطبيعية العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً رغم الصعوبات الأمنية، هناك كثير من الإشارات التي تدل على أن الصومال سائرة في الطريق الصحيح. ومن بين هذه الإشارات، بدء عودة الصوماليين المنفيين إلى بلادهم منذ بداية هذا العام. إضافة إلى قرار بريطانيا بإعادة فتح أبواب سفارتها في مقديشو بعدما ظلت مغلقة مدة 22 عاما. علاوة على قرار الأمم المتحدة إرسال خبرائها المدنيين إلى الصومال منذ بداية مايو/ أيار 2013. وتراجع هجمات القراصنة في القرن الإفريقي. الكاتب: سارة شتيفن/ ع.ش



ودعت السفارة الأمريكية في الصومال اليوم الاثنين إلى تخفيف تصعيد التوتر في البلاد. وكتبت السفارة على تويتر تقول "نحث زعماء الصومال ‘بشدة‘ على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".

قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر اليوم إن قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء "انقلاب غير مباشر". وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي لن يمنعه من أداء مهامه. وقال عبر منشور على موقع فيسبوك "ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر".

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب/ رويترز/ د.ب.أ)