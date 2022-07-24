رئيس الديمقراطي المسيحي ينأى عن تصريحات نائبه حول روسيا

نأى زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني فريدريش ميرتس بنفسه مجددا عن تصريحات نائبه ورئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية ميشائيل كريتشمر حول العقوبات على روسيا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني ZDF، قال زعيم حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، اليوم الأحد (24 يوليو/ تموز 2022): "بوجود ميشائيل كريتشمر لدينا يكون هناك داخل صفوفنا رئيس حكومة ولاية يرى الأمر بشكل مختلف من وجهة نظر الولاية، لكن هذا ليس رأي الحزب المسيحي". وتابع بالقول: "ليس لدينا انطباع بأن فلاديمير بوتين يريد التفاوض في الوقت الحالي".

وكان رئيس الحكومة الواقعة شرقي ألمانيا قد صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن على بلاده أن تتوسط في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأن تعمل على "تجميد هذه الحرب" ولفت إلى استمرار حاجة ألمانيا إلى المواد الخام الروسية.

في الوقت نفسه، أكد فريدريش ميرتس على عدم وجود انقسام بين الشرق والغرب في المسألة الخاصة بالعقوبات وقال إن كريتشمر ليس الحاكم الإقليمي الوحيد في الشرق: " فهو ليس الوحيد وكل رؤساء حكومات الولايات الآخرين في شرق ألمانيا لهم رأي آخر وكذلك الحزب المسيحي أيضاً".

وطالب ميرتس بإيجاد بدائل للنفط الروسي بالنسبة لمصفاة النفط في مدينة شفيت بولاية براندنبورغ (أيضا في شرق ألمانيا) والتي تزود كل شرق ألمانيا عمليا بالنفط، مضيفاً: "والأمر المؤكد تماما هو أننا لدينا مصلحة وطنية في هذا وأنه يجب الإبقاء على الإمدادات، ونحن نتناقش في ذلك حول الطريقة وليس حول الهدف".

يذكر أن شرق ألمانيا يرى أنه تأثر على نحو خاص بالتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وبالحظر الأوروبي المفروض على النفط الروسي لأن مصفاة النفط في مدينة شفيت ومصفاة النفط في مدينة لوينا بولاية سكسونيا آنهالت (أيضا في شرق ألمانيا) كانتا تحصلان على النفط الروسي على مدار عقود عبر خط أنابيب "دروغبا".

ع.أ.ج/ ع غ (د ب ا)