رئيس الحكومة الإسبانية في المغرب...انتهاء "القطيعة"؟

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رئيس الوزراء الإسباني في المغرب لإحياء العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت منذ عام بين البلدين، وبعد دعم مدريد لخطة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. ما دلالة ُالتوقيت وهل من اهدافٍ غيرِ معلنة؟
بعد قطيعة دامت عاما كاملا بين البلدين، قام رئيس الوزراء الإسباني سانشيز بزيارة للمغرب. وتهدف الزيارة لإحياء العلاقات بين الدولتين وإحياء التعاون بينهما. الخطوة جاءت بعد تغيير إسبانيا موقفها من أزمة الصحراء الغربية.
في رد على موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من قضية الصحراء الغربية، أعلنت الجزائر وقف كافة رحلات إعادة ترحيل مواطنيها من المهاجرين في إسبانيا. كان سانشيز قد أيد موقف حكومة الرباط مما أثار نقمة البرلمان الإسباني.
استدعت الجزائر سفيرها في مدريد "للتشاور"، وذلك بعد إعلان إسبانيا دعمها مقترح المغرب منح حكم ذاتي للصحراء الغربية، ورفضت جبهة بوليساريو الموقف الإسباني ووصفته بأنه "يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية".
في تغيير جذري لموقفها بشأن ملف الصحراء الغربية، أعلنت إسبانيا دعم الموقف المغربي علناً وللمرة الأولى ودخول "مرحلة جديدة" في العلاقات مع الرباط، في خطوة رحبت بها الأخيرة ونددت بها جبهة البوليساريو. فما أسباب هذا التغيير؟
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