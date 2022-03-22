 رئيس الحكومة الإسبانية في المغرب...انتهاء ″القطيعة″؟ | مسائية DW | DW | 07.04.2022

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مسائية DW

رئيس الحكومة الإسبانية في المغرب...انتهاء "القطيعة"؟

رئيس الوزراء الإسباني في المغرب لإحياء العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت منذ عام بين البلدين، وبعد دعم مدريد لخطة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. ما دلالة ُالتوقيت وهل من اهدافٍ غيرِ معلنة؟

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