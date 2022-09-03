رئيس الحكومة الأوكرانية في برلين من أجل الحصول على "دعم أقوى"

يزور رئيس الحكومة الأوكرانية دنيس شميهال ألمانيا الأحد (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2022)، آملاً في الحصول على دعمٍ أقوى لمواجهة الغزو الروسي.

وقبل بدء الزيارة، أشار دنيس شميهال إلى "التقدّم الهائل" الذي حقّقته ألمانيا، مقارنة بموقفها المتوجّس عند اندلاع الحرب من تسليم أسلحة ثقيلة إلى الجيش الأوكراني، الأمر الذي أثار غضباً شديداً لدى كييف. وقال شميهال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نشرها مكتبه الإعلامي "في البداية، كانت تقدّم فقط معدّات الحماية أو خوذات واقية. الآن، تقدّم معدّات حربية متطورة من قاذفات صواريخ متعدّدة ومدفعية".

وأضاف "بالطبع، نريد الحصول على المزيد من الأسلحة والمعدات في أسرع وقت ممكن. وعلينا أيضاً تغيير فلسفتنا في ما يتعلق بعمليات التسليم: يجب تزويدنا بدبابات قتالية حديثة"، في وقت تتلقّى بلاده حتى الآن معدّات معظمها من النماذج القديمة. وقال "ننتظر من الولايات المتحدة دبابات أبرامز من الجيل الثاني ومن ألمانيا دبابات ليوبارد2. أوكرانيا بحاجة إلى الدبابات الحديثة".

كما أشار شيمهال إلى أن "ألمانيا أعلنت أيضاً تسليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي إيريس-ت"، موضحا أن بلاده قد تطلب ما مجموعه 12 نظاماً لحماية مجالها الجوي. رسالة أخرى تريد أوكرانيا نقلها إلى ألمانيا عبر الزيارة ومفادها أنّ على برلين اعتبار الفظائع الروسية "إبادة جماعية".

ومنذ أسبوع، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في العاصمة التشيكية براغ أن ألمانيا ستتحمّل "مسؤولية خاصة" لمساعدة أوكرانيا على تعزيز أنظمة المدفعية والدفاع الجوي. كما وعد بتقديم دعم لكييف "طالما تطلّب الأمر ذلك"، وفي إعادة الإعمار الذي سيكون "مجهوداً لعدّة أجيال". من جانبها أعلنت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس لمجموعة فونك ميديا أن بلادها ستقدم 200 مليون يورو إضافية (199.02 مليون دولار) لكييف لتمويل برامج مساعدة النازحين داخليا نتيجة الغزو الروسي.

استقبال من قبل الرئيس الألماني

ويلتقي شميهال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في برلين قبل لقائه المستشار أولاف شولتس. ولقاءه بالرئيس الألماني له كثير من الدلالات لأنه يشير إلى نهاية التوترات بين البلدين، إذ كان شتاينماير دعم سياسة التقارب مع روسيا أثناء تولّيه منصب وزير الخارجية مرتّين في عهد المستشارة أنغيلا ميركل، قبل أن يعترف بارتكابه خطأ. وأعلنت حكومة زيلينسكي لفترة من الوقت أنه شخص غير مرغوب فيه، حتى أنه اضطرّ إلى إلغاء زيارة إلى كييف في منتصف نيسان/أبريل.

والآن، يبدو أنّ حقبة جديدة في العلاقات الثنائية أقلّ توتّراً تتفتّح، وأعلن عن اسم سفير أوكراني جديد وهو أوليسكي ماكييف بدلاً عن السفير السابق أندريه ميلنيك الذي هاجم بشدة لأشهر الموقف الألماني المتحفظ تجاه روسيا.

بعد زيارته برلين، ينتقل شميهال الاثنين إلى بروكسل حيث سيدير مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اجتماعاً لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، كما سيشارك فيمؤتمر حول الجرائم الروسية في أوكرانيا مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وسيعقد مؤتمر خبراء بشأن إعادة إعمار البلاد في 25 تشرين الأول/أكتوبر في برلين، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فن دير لاين.



و.ب/م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)