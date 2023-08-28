 رئيس الحزب البافاري يدعو لجسلة خاصة على خلفية منشور معادٍ للسامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.08.2023

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رئيس الحزب البافاري يدعو لجسلة خاصة على خلفية منشور معادٍ للسامية

جلسة خاصة يعقدها الائتلاف الحاكم في بافاريا، دعا إليها الحزب البافاري إثر أنباء عن قيام رئيس حزب "الناخبون الأحرار" هوبرت آيفانغر بالمساهمة في نشر نصٍّ معادِ للسامية حين كان تلميذا، فيما نفى الأخير أن يكون مؤلف النص.

Deutschland | Hubert Aiwanger und Markus Söder

رئيس الحزب البافاري ماركوس زودر (يمين) إلى جانب رئيس حزب "الناخبون الأحرار" الشريك في الائتلاف هوبرت أيفانغر.

بعد بيان نائبه هوبرت آيفانغر بشأن منشور  معادٍ للسامية، أمر رئيس حكومة  ولاية بافاريا  الألمانية، ماركوس زودر، بعقد جلسة خاصة للجنة الائتلاف الحاكم في الولاية للتحقيق في الأمر، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس مكتب زودر، فلوريان هيرمان، اليوم الاثنين (28 آب/ أغسطس 2023)، حسب ذات الوكالة، إنّ زودر استدعى حزب "الناخبون الأحرار" للاجتماع صباح غد الثلاثاء.

وقال أكثر المقربين لزودرفي الحزب البافاري، إن حزبه "أخذ علماً بالبيان، لكن هناك عديد من الأسئلة لازالت بانتظار إجابات والتي لا يمكن أن يقدمها سوى هوبرت آيفانغر بنفسه".

والأخير يشغل منصب رئيس حزب "الناخبون الأحرار"، الشريك في الائتلاف الحاكم في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا، بينما أضاف هيرمان أنّ على رئيس الحزب الشريك توضيح الأمور بشكل "شخصي ومفصل" وأن الحزب البافاري ينتظر ذلك "في أقرب الآجال"، محذرا أن الأمر يسئ لـ "سمعة الحزب البافاري" المسيحي.

من جهته نفى آيفانغر كتابيّاً صحة اتهامات  بأنه ألف منشورا معادٍ للسامية عندما كان قاصرا في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بعدما أوردت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"  تقريرا عن هذا المنشور.

عقب ذلك بفترة قصيرة، اعترف شقيق آيفانغر الذي يكبره بعام بأنه هو من ألف هذا المنشور، وقال: "أنأى بنفسي عن هذا المحتوى.... أشعر بالندم بشدة حيال تداعيات هذا الفعل. كنت غاضبا تماما آنذاك لأنني رسبت في المدرسة. كنت قاصرا آنذاك".

و.ب/ح.ز (د ب أ)

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