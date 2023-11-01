 رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية يتقدم بشكوى جنائية ضد مزراوي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.11.2023

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رياضة

رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية يتقدم بشكوى جنائية ضد مزراوي

بعدما أثار نصير مزراوي الكثير من الانتقادات بمنشور مؤيد للفلسطينيين، تقدم رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية بشكوى جنائية ضد الدولي المغربي ومدافع بايرن ميونخ، متهما الدولي المغربي بتأييد حماس بعد "مذبحة 7 أكتوبر".

الدولي المغربي ولاعب بايرن ميونيخ نصير مزراوي (08.10.2023)

نصير مزراوي: "ساعدوا إخواننا المتضررين في فلسطين من أجل تحقيق النصر"

قال فولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، إنه تقدم بشكوى جنائية ضد المغربي نصير مزراوي، مدافع فريق بايرن ميونخ الالماني، وذلك بسبب منشوره الداعم للفلسطينيين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ورفض طريقة تعامل النادي البافاري مع الأمر.

مختارات

طالب المجلس المركزي ليهود ألمانيا بـ"عواقب شديدة" على المغربي نصير مزراوي، لاعب بايرن ميونيخ، بسبب منشوره الداعم للفلسطينيين. ولم تقم إدارة النادي بمعاقبة اللاعب بعد إجراء محادثة توضيحية معه.

وقال بيك (62 عاماً) في تصريحات لصحيفة "بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء (الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، أنه تقدم بالشكوى لشرطة ميونخ، مشيراً إلى أن الموافقة على جرائم ضد الإنسانية هو أمر يستوجب العقاب.

وكان مزراوي قد نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمنى فيه انتصار الفلسطينيين وذلك عقب هجمات يوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر على إسرائيل من جانب حركة  حماس ، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول خرى على أنها منظمة إرهابية.

وأضاف بيك أن بيان مزراوي الذي  تضم عبارة "ساعدوا إخواننا المتضررين في فلسطين من أجل تحقيق النصر"، لا يمكن فهمه إلا أنه تأييد لحماس بعد "مذبحة 7 أكتوبر".

وأضاف: "حتى بعد ما قاله مزراوي، لا يمكن أن ننسى ذلك ببساطة". وأوضح بيك: "أسلوب تعامل بايرن مع الأمر كان محزناً، أتمنى أن يجعل القضاء إدارة النادي تدرك أبعاد الواقعة".

وكان بايرن قرر عدم معاقبة مزراوي بعد محادثات مع إدارة النادي، وهو الأمر الذي انتقده بيك أيضاً، وهو عضو البرلمان عن الحزب الخضر بين عامي 1994 و2017، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب حتى عام 2013.

وكان قرار  بايرن بعدم معاقبة مزراوي قد تسبب في انتقادات للنادي من جانب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا وكذلك رابطة جماهير النادي.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

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