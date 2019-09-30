 رئيس البرلمان الإيراني يرحب بدعوة السعودية للحوار | أخبار | DW | 01.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رئيس البرلمان الإيراني يرحب بدعوة السعودية للحوار

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، يرحب برغبة السعودية في حل الخلافات بالحوار، مشيرا إلى أن أبواب إيران مفتوحة لذلك. والولايات المتحدة والسعودية تبحثان تنسيق الدفاع بعد الهجوم على المنشآت النفطية.

Iran Ali Laridschani, Parlamentspräsident (fararu)

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني

ذكر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن بلاده ترحب برغبة السعودية في حل الخلافات بالحوار، مشيرا إلى أن أبواب إيران مفتوحة لذلك.

ونقلت القناة اليوم (الثلاثاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019) على موقعها الإلكتروني عنه القول إن "حوارا سعوديا إيرانيا يمكنه حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية". ودعا لاريجاني لتشكيل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع الدول الخليجية.

مشاهدة الفيديو 53:57

إيران تمد يد السلام للسعودية..فهل تستجيب؟

تأتي هذه التصريحات عقب إعلان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أمس أن الرئيس حسن روحاني تلقى رسالة من السعودية، سلمها له رئيس إحدى الدول، لكنه لم يقدم أي معلومات عن محتوى الرسالة.

وأضاف ربيعي أن طهران مستعدة للحوار إذا غيرت الرياض سلوكها في المنطقة. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد أمس أيضا أن بلاده مستعدة لخفض التوتر مع السعودية إذا كان الطرف الآخر مستعدا.

موازاة لذلك صدر اليوم عن قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط جيم مالوي، بيان أعلن فيه عن زيارة قام بها الأخير إلى السعودية. وحسب البيان فإن هذه الزيارة شكلت "فرصة لبحث جهودنا المشتركة في التقدم لتنسيق الدفاع ضد الاستفزاز والهجوم". وكانت الولايات المتحدة قد حملت إيران مسؤولية الوقوف وراء الهجوم.

وتابع البيان أن الزيارة تركزت على دور البحرية السعودية "في الجهود لتعزيز الدفاعات ضد الهجمات الإيرانية". والتقى مالوي قائد القوات البحرية السعودية فهد الغفيلي في الرياض الأحد.

مشاهدة الفيديو 24:36

بعد "هجوم أرامكو".. أي موقف ستتبناه الأمم المتحدة؟

وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في حزيران/يونيو إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة وناقلات نفط في منطقة الخليج وحمّلت واشنطن مسؤوليتها إلى طهران التي نفت أي ضلوع لها فيها.

وتسعى واشنطن لتشكيل هذا التحالف الدولي لمواكبة السفن التجارية في الخليج، لكنها لم تتمكن على ما يبدو من جذب الكثير من الدول لا سيّما أنّ الكثير من حلفائها يتوجّسون من جرّهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحراً.

وانضمت حتى الآن كل من استراليا وبريطانيا والإمارات وأيضا البحرين إلى هذا التحالف.

ورفض الأوروبيون العرض لأنهم لا يريدون المشاركة في سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضية بممارسة "ضغوط قصوى" على إيران، كما انهم يحاولون الحفاظ على الاتفاق حول النووي الإيراني الذي انسحب منه ترامب العام الماضي.

وتقضي فكرة واشنطن بأن تتولّى كل دولة مواكبة سفنها التجارية بدعم من الجيش الأميركي الذي يؤمن المراقبة الجوية وقيادة العمليات.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

 

مختارات

بومبيو: الولايات المتحدة ترغب في "حل سلمي" مع إيران

رد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو اليوم على تهديدات إيران بشن "حرب شاملة" بالقول إن الولايات المتحدة ترغب في "حل سلمي"، ورويترز تنسب القول للولايات المتحدة بأنها تعكف على تشكيل تحالف لردع التهديدات الإيرانية. (19.09.2019)  

إيران: أمام السعوديين خيار السلام الشامل بدل الحرب الشاملة

اعتبر مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا في تغريدة الجمعة أي عمل حربي ضد إيران يعني حربا شاملة، ولكن أمام السعوديين خيار السلام الشامل، حسب تعبيره، فيما شكك وزير الخارجية ظريف بنوايا واشنطن بشأن السلام في المنطقة. (20.09.2019)  

ولي العهد السعودي: الحرب مع إيران ستدمر الاقتصاد العالمي

حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة تلفزيونية بُثت الأحد من أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى مستويات "خيالية" إذا لم تتضافر الجهود لـ"ردع إيران"، لكن قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري. (30.09.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إيران تمد يد السلام للسعودية..فهل تستجيب؟  

بعد "هجوم أرامكو".. أي موقف ستتبناه الأمم المتحدة؟  

مواضيع ذات صلة

في أي تسوية بين الرياض وطهران... من الأقوى على طاولة المفاوضات؟ 30.09.2019

ما هي نقاط قوة إيران، مقابل نقاط قوة السعودية خاصة فيما يتعلق بالتوترات بينهما؟

Mohammed bin Salman Kronprinz Saudi Arabien

ولي العهد السعودي: الحرب مع إيران ستدمر الاقتصاد العالمي 30.09.2019

حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة تلفزيونية بُثت الأحد من أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى مستويات "خيالية" إذا لم تتضافر الجهود لـ"ردع إيران"، لكن قال إنه يفضل الحل السياسي على الحل العسكري.

Saudi-Arabien Drohnen-Angriff auf Aramco-Ölaufbereitungsanlage

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحمل إيران المسؤولية عن هجمات أرامكو 23.09.2019

حمّل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران "المسؤولية" عن الهجمات التي استهدفت في 14 أيلول/سبتمبر منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بـ"الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  