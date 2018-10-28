رئيس البرلمان الألماني: ميركل ليست ضعيفة إنها قوية

قال رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ شويبله إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ليست ضعيفة حاليا وإنما هي قوية وقرار عدم ترشحها لمنصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي مجددا هو قرار حكيم. وأشاد السياس المخضرم والزعيم السابق للحزب المسيحي الديمقراطي، في حوار حصري مع DW، بالمستشارة ميركل معتبرا إياها أنجح رئيسة حكومة في أوروبا منذ أكثر من عقد من الزمن، مشددا على أن ذلك يعتبر نجاحا عظيما.

وبخصوص توقعاته حول استمرار ميركل في منصب المستشارة حتى نهاية ولايتها قال شويبله إن "الفترة التشريعية الحالية تستمر لثلاثة أعوام أخرى. وسنرى ماذا سيجري في هذه المدة".

رئيس البرلمان الألماني اعتبر أن مجموعة من العوامل كانت وراء النتائج السيئة لحزب ميركل في الانتخابات الأخيرة بولاية هيسن، مشيرا إلى ان "المستشارة لها دور في ذلك أيضا، وهو ما أكدته هي بنفسها. لكن هناك عوامل وتطورات عدة تداخلت فيما بينها".

وعن الخليفة المحتمل لميركل، قال شويبله "إن مؤتمر الحزب سينعقد في شهر ديسمبر/ كانون الأول وعندئذ سنعرف من سيخلف ميركل في رئاسة الحزب".

وحول الأسماء التي يتم تداولها حاليا والتكهنات قال شويبله لـ DW: "هذا أمر داخل في صلب الديمقراطية الحية "وعلينا تحمل ذلك".

هـ.د/ أ.ح (DW)