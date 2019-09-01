 رئيس البرلمان الألماني لـDW: نحتاج لتعاون أفضل مع روسيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.10.2020

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سياسة واقتصاد

رئيس البرلمان الألماني لـDW: نحتاج لتعاون أفضل مع روسيا

فولفغانغ شويبله من الشخصيات المحافظة البارزة في ألمانيا. تولى زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، لكنه اضطر للاستقالة بعد فضيحة التبرعات لتخلفه المستشارة ميركل. شويبله يتحدث لـ DW عن ألمانيا بعد 30 عاما على الوحدة.

فولفغانغ شويبله، رئيس البرلمان الألماني متحدثا لـ DW

فولفغانغ شويبله، رئيس البرلمان الألماني متحدثا لـ DW

DW: سيد شويبله شاركت في التفاوض حول اتفاقية الوحدة الألمانية. فإذا نظرت إلى ألمانيا بعد ثلاثة عقود، هل كنت تتصور الأمور على هذا الشكل؟

شويبله: لا، لكن من وفي أي مكان في العالم يمكن لأحد تصور ماذا سيحصل بعد 30 عاما؟ ألمانيا تغيرت بشكل كامل في الـ 30 سنة مثل العالم. فلم تعد توجد قوة النظام والقيادة العالمية الوحيدة. وطوال مدة بدت الولايات المتحدة الأمريكية القوة الكبرى الوحيدة المتبقية. العالم أصبح متنوعا أكثر. والنزاع بين الشرق والغرب الذي لم نكن نتصور كيف سينتهي توقف عن طريق معجزة بدون حرب وتقريبا بدون ضحايا. لكن هذا لا يعني بأن العالم بات بقعة آمنة، بل إن الحروب ممكنة مجددا. وبعد بضع سنوات حصل ذلك في وسط أوروبا.

بدون الولايات المتحدة الأمريكية لما كانت إعادة الوحدة الألمانية ممكنة. والولايات المتحدة تتراجع. هل أنت قلق من وجود أمريكا "كقوة فوضى"؟

مختارات

لا لن أقول هذا بهذا الشكل. أعتقد أننا نحن الأوروبيين جميعا مدينون بهذا التطور السعيد منذ الحرب العالمية الثانية ـ على الأقل للأوروبيين في الغرب والوسط، الأوروبيون الشرقيون كانت لهم مصاعب ـ ليس أخيرا لحقيقة أن الأمريكيين استنتجوا العبرة من التجارب بعد الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحروب، كان يتوجب عليهم بسط الاستقرار في أوروبا كي لا يتكرر ذلك.

والآن تغير العالم بالكامل، ولذلك قالت المستشارة أنغيلا ميركل عن حق في 2017: "سيتوجب علينا أن نتولى جزءا أكبر من المسؤولية لأمننا الذاتي". وآمل أن نكون في المستقبل قادرين على ذلك، لأن لدينا قيما مشتركة: المبادئ الأساسية لكرامة الانسان والديمقراطية والحرية ودولة القانون والاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية. فهذه تميزنا جوهريا مثلا عن النموذج الصيني الناجح الذي له اليوم جاذبية كبيرة لكن بثمن مراقبة تامة للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهذا ليس تصورنا لكيفية عيشنا.

ولذلك علينا أن نحاول البرهنة على تفوق نظامنا المبني على أساس مبادئ القيم الغربية. وهذا ليس بمقدورنا نحن الأوروبيين فعله بمفردنا، للأسف. لكن يجب علينا تولي الجزء الأكبر. وكلما أخذنا المسؤولية والتألق اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا كلما تمكنّا من التأثير على النقاش في أمريكا، لأنه إذا كنا متألقين سنلعب دورا أكبر.

الكثيرون كانت لديهم مخاوف من ألمانيا قوية مجددا في وقت إعادة الوحدة. والآن توجه نداءات لألمانيا لتولي دور أكبر. هل المانيا ماتزال هنا جد مترددة؟

الأمر كان معقدا بعض الشيء مع الخوف من المانيا قوية. وكان هذا القلق موجودا في الجزء الغربي من أوروبا. ونعرف ذلك من رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر وحتى لدى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران. ففي الأسابيع الأولى بعد سقوط الجدار كان المستشار الالماني كول قد تلقى الدعم الواضح في أوروبا من رئيس الوزراء الاسباني السابق فيليبي غونزاليس، في المقابل كان القادة الآخرون متحفظين. ماذا يعني أنه بعد 40 عاما على الحرب العالمية الثانية يصبح الالمان البلد الأكبر من ناحية السكان والقوة الاقتصادية في أوروبا؟

لكن هذا تغير سريعا، لأنهم فهموا جميعا أن ألمانيا الموحدة من مصلحتها أن تكون شريكا موثوقا لتحقيق الاندماج الأوروبي.  فوزير خارجية بولندي قال مرة في خطاب: في السابق كنا نخشى قوة المانيا، واليوم نخشى العكس. ومازلنا نلمس اليوم مقاومة كبيرة لذلك بين صفوف السكان والأحزاب في ألمانيا وحتى في البرلمان. وبالرغم من ذلك علينا التعود على ذلك. وآخرون يتوقعون أن نتحمل جزء عادلا في الثقل المشترك.

30 عاما بعد إعادة الوحدة الألمانية توجد فوارق كبيرة بين الشرق والغرب وبالتحديد في الاقتصاد. والأحزاب الشعبوية أقوى في الشرق.

سأتحلى بشيء من التحفظ. فالفوارق الاقتصادية باتت صغيرة، لكن واضح هناك تبعات 40 عاما من سوق الاقتصاد الاجتماعي مع الاندماج في الاتحاد الأوروبي والتجارة العالمية المنفتحة من جهة واقتصاد الدولة الاشتراكي البيروقراطي الذي لم يكن قادرا على المنافسة من جهة أخرى. وهذا ما أدى في النهاية إلى انهيار المعسكر الشرقي. فهو لم يكن قادرا بنجاح لصالح مواطنيه على إيجاد ظروف عيش مثل التي أوجدها النظام الحر. فالنظام الحر وكذلك اقتصاد السوق الاجتماعي كان متفوقا. وهذا ترك فوارق عميقة يمكن لمسها في كل أنحاء أوروبا.

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آخر رئيسة لدولة ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقا

وفي ألمانيا الديمقراطية (الشرقية سابقا) لم تكن هناك فرصة التعرف على التعايش مع أناس جاؤوا من بلدان أخرى إلى بلدنا. فالناس الذين لم يكونوا متعودين على ذلك يمكن تعبئتهم بسهولة من خلال عبارات شعبوية، وهذا ليس مفاجئا. وهذا لا ينطبق فقط على الولايات الألمانية الجديدة (الشرقية). انظروا إلى النقاشات في تشيكيا والمجر أو بولندا. فلا يمكن توجيه التهمة للناس.

وأريد أن أقول بالحرف: رغم أننا نحن الألمان الغربيين منذ بداية الستينات لدينا الجيل الثالث من الناس الذين جاء آباؤهم أو أجدادهم من تركيا إلى ألمانيا، فإنه ماتزال لدينا مشاكل كبيرة. وبالتالي يترتب علينا نحن الألمان الغربيين ألاّ نكون متعجرفين تجاه الألمان الشرقيين.

بدون روسيا لما كانت إعادة الوحدة ممكنة. لكن الرئيس الروسي بوتين يشعر بأنه تعرض تاريخيا للخداع من طرف الغرب. فهل فشل الغرب في التعامل مع روسيا؟

عندما وصل بوتين إلى السلطة، نهج سياسة أراد من خلالها حسب وجهة نظره تصحيح الإذلال الذي تعرض له الاتحاد السوفياتي وحاول فعل ذلك حسب طريقته. ولذلك ليس هو محقا فيما يخص (ضم) القرم. لكننا نحتاج إلى تعاون أفضل وعادل مع روسيا. وهذا لم يفهمه ويفعله الجميع في سنوات الحسم في أمريكا. يجب علينا أن نحاول الوصول مع روسيا مع الاحترام للتاريخ إلى تعاون أفضل. وكذلك مع الصين.

شويبله مع ميركل في صورة من الأرشيف تعود لعام 2000.

شويبله مع ميركل في صورة من الأرشيف تعود لعام 2000.

بدون الوحدة الألمانية لما كانت الشخصية السياسية أنغيلا ميركل موجودة. وحاليا يمكن للقليلين تصور ألمانيا بدون أنغيلا ميركل بعد 2021. هل بإمكانك تصور ذلك؟

أتعرفون أنني ترعرعت في زمن لم نكن نتصور فيه جمهورية المانيا الاتحادية بدون (المستشار الأسبق كونراد) أديناور. وبالتالي نعم أنغيلا ميركل عاشت في ألمانيا الشرقية ولم يكن لها أن تصبح مستشارة بدون إعادة الوحدة الألمانية. لكنها امرأة ذات مميزات استثنائية، وهذا ما يميزها عن أسلافها. ويبدو أنها نجحت في اختيار توقيت انصرافها من هذا المنصب. زوجتي كانت تقول لي: "أنتم الرجال لا تتخلون أبدا طواعية. والسيدة ميركل مختلفة وستقول من تلقاء نفسها متى سيكون كفاية". ويبدو أنها كانت على حق.

وبعدها ستستمر الأمور. وأعتقد أنه سيكون لنا بعد عشر سنوات ديمقراطية قوية. وسيكون لنا مستشار أو مستشارة. الناخبون سيقررون. ثم لن تكون هي رهن الاشارة. ثم ستستمر الأمور مع المانيا وكذلك مع أوروبا.

فولفغانغ شويبله من الشخصيات البارزة في ألمانيا، تزعم الحزب المسيحي الديمقراطي بعد المستشار هيلموت كول وقبل تولي ميركل الزعامة. يشغل حاليا رئاسة البرلمان الألماني الذي ينتمي إليه منذ 47 عاما. ساهم شويبله قبل 30 عاما في التفاوض على اتفاقية الوحدة وتولى عدة حقائب وزارية.

أجرت الحوار ميشائيلا كوفنر

  • ساحة بوابة براندنبورغ في برلين كانت مغلقة قبل الوحدة الألمانية (يسار الصورة)، أما بعد الوحدة فهي تعجّ بالناس المحليين والسياح (يمين الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    بوابة براندنبورغ

    أحد أشهر معالم العاصمة برلين. كانت البوابة التي بُنيت عام 1791، علامة على الحدود بين برلين الشرقية والغربية في سنوات الانقسام. كانت تقع خلف الخط الحدودي مباشرة في الشطر السوفييتي من المدينة، ولم يكن الوصول إليها متاحاً للناس. لكن في خريف 1989 لم تعد الحدود قائمة، لتعجّ ساحة البوابة منذ ذلك الحين بالناس الذين يأتون من دول أخرى أيضاً لرؤية البوابة الشهيرة.

  • سجن هوهن شون هاوزن التذكاري قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    سجن "هوهن شون هاوزن" التذكاري

    حتى عام 1989 كان سجن "هوهن شون هاوزن" "سجن التحقيقات المركزي التابع لجهاز أمن الدولة" في ألمانيا الشرقية، حيث كان يتم زج السجناء السياسيين وتعذيبهم جسدياً ونفسياً. كان مجمع مباني السجن -بأسواره العالية- سرياً ولم يكن يظهر على أي خريطة للمدينة. بعد إعادة التوحيد، تم إغلاق السجن ليتم فتحه بعد بضع سنوات كموقع تذكاري للزوار.

  • جدار برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    جدار برلين

    لمدة 28 عاماً قسّم جدار برلين المدينة إلى شطرين، شرقي وغربي. قُتل العديد من الأشخاص أثناء محاولة عبور الحدود التي كانت تمتد على طول 167.8 كيلومتراً. وحتى الآن ما يزال عدد القتلى غير معروف. "معرض الجهة الشرقية" هو أطول بقايا جدار برلين، وتم الرسم عليه من قبل العديد من الفنانين المحليين والعالميين في عام إعادة التوحيد.

  • أزيل تمثال لينين الذي كان في منطقة فريدريتش هاين في برلين بعد انهيار الشيوعية في أوائل التسعينات

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    لينين في "فريدريتش هاين"

    كان هذا التمثال العالي للينين، الذي بلغ ارتفاعه 19 متراً والمصنوع من الغرانيت، منصوباً في منطقة فريدريتش هاين في برلين بين عامي 1970 و1991. حضر حفل إسدال الستار عن التمثال 200 ألف شخص، وفي مقدمتهم رئيس وزراء "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" فالتر أولبريشت. وبعد انهيار الشيوعية في أوائل التسعينات، أُزيل التمثال. اليوم تسمى "ساحة لينين" السابقة "ساحة الأمم المتحدة".

  • أعيد بناء قصر برلين (يمين الصورة) مكان قصر الجمهورية يسار الصورة

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    من "قصر الجمهورية" إلى "قصر برلين"

    كان "قصر الجمهورية" مركز السلطة في "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" ومقر مجلس الشعب ومقر عقد مؤتمرات حزب الوحدة الاشتراكي الحاكم. تم افتتاح القصر عام 1976 واستغرق بناؤه 32 شهراً. بين عامي 2006 و2008، تم هُدم القصر الذي كان يُعرف أيضاً بـ "متجر أنوار إريش هونيكر (أمين عام الحزب الحاكم)"، لكثرة الكنوز التي كان يحويها. وفي مكان القصر، أعيد بناء قصر برلين التاريخي مع منتدى هومبولت.

  • تم افتتاح متاجر إنترشوبس الأولى عند محطة القطارات فريدريتش شتراسه

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    متاجر "إنترشوبس"

    "إنترشوبس" كان اسم سلسلة متاجر في "جمهورية ألمانيا الديمقرطية"، لم تكن تقبل سوى العملات الأجنبية عند الدفع، ولذلك لم يكن العديد من المواطنين قادرين على شراء السلع التي كانت تبيعها هذه المتاجر. تم افتتاح متاجر "إنترشوبس" الأولى عند محطة القطارات "فريدريتش شتراسه" في برلين الشرقية، كما تظهر في الصورة. اليوم حلت مكانها محلات تجارية أخرى.

  • سقالات التسلق المعدنية في أماكن اللعب في شرق ألمانيا (يسار الصورة) وسقالات التسلق الحديثة (يمين الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    أماكن اللعب

    كانت سقالات التسلق المعدنية (يسار الصورة) موجودة في كل أماكن اللعب تقريباً في ألمانيا الشرقية. اليوم سقالات التسلق مصنوعة من حبال سميكة، ولا تلحق أيّ أذى بالأطفال إذا اصطدموا بها أثناء اللعب. يمكنك مشاهدة المزيد من صور برلين قبل إعادة التوحيد وبعدها عبر البحث عن هاشتاغات #GermanyThenNow #BerlinThenNow على الفيسبوك.

  • فندق ماريتيم في شارع فريدريتش شتراسه (يمين الصورة) حل مكان فندق إنترهوتيل ميتروبول (يسار الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    فندق "إنترهوتيل ميتروبول"

    تم افتتاح الفندق الذي كان مكوناً من 13 طابقاً في شارع "فريدريتش شتراسه" عام 1977. العديد من رجال الأعمال والدبلوماسيين والمشاهير أقاموا في هذا الفندق. بالنسبة لمعظم مواطني "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" الذين لم تكن لديهم عملات أجنبية، لم يكن من الممكن الإقامة في هذا الفندق. أما اليوم فبات يوجد فندق تابع لسلسلة "ماريتيم" مكان "إنترهوتيل ميتروبول"، ويمكن للجميع الإقامة فيه، لكن بأسعار باهظة!

  • متجر كاوفهاوس ديس فيستن قبل الوحدة (يسار الصورة) وبعدها (يمين الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    متجر "كاوفهاوس ديس فيستنس"

    متجر "كاوفهاوس ديس فيستنس" (Kaufhaus des Westens)، الذي يعرف أيضاً بالاسم المختصر "KaDeWe"، هو أشهر متجر في ألمانيا، بمساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، وثاني أكبر متجر في أوروبا بعد "هارودز" في لندن. تم افتتاح المتجر الفاخر عام 1907، وتعرض للاحتراق بشكل كامل تقريباً في الحرب العالمية الثانية. أما الآن، فالمتجر الواقع في برلين الغربية يجذب السكان المحليين والسياح ومحبي السلع الفاخرة. راينا بروير/م.ع.ج


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