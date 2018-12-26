رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يقطع مقابلة مع DW

أوقف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل مقابلة خاصة مع DW، اليوم الأربعاء (13 آذار/مارس 2019)، بعد توجيه أسئلة له حول صفقة محتملة بالمليارات خطط لها رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن مستثمرين من العالم العربي والقارة الآسيوية عرضوا 25 مليار دولار لشراء حقوق التسويق لبطولات من ضمنها بطولة للأندية لأفضل الفرق في العالم ودوري عالمي للمنتخبات ودوري أبطال العالم. فيما انتقد البعض هذه الخطط ووصفوها ببيع "روح كرة القدم".
ويعتقد أنه سيتم مناقشة هذه الأمور ومشاريع مستقبلية أخرى في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاجتماع الذي سيعقد يوم الجمعة القادم في ميامي بالولايات المتحدة. ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم غريندل هو عضو في هذه الهيئة وسيشارك في المداولات.
ومازالت هنالك أشياء يتم نقاشها، حسب غريندل، مثل توزيع جزئي محتمل للإيرادات المالية من بطولة أندية العالم المخطط لها على أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم البالغ عددهم 211 عضوا. وأضاف غريندل في مقابلته التي لم ينهها: "إذا كانت الأندية الأوروبية تحقق إيرادات عالية من المنافسة الجديدة، فهنالك ما يدعو إلى وجوب تدفق أموال تضامنية في الدوريات المحلية التي تأتي منها الأندية المشاركة في البطولة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا سيؤدي إلى زيادة الفجوة بين الأندية الكبيرة والصغيرة، أجاب غريندل: "إذا لم ننظم مثل هذه المسابقة، فهنالك تجار مستعدون لتنظيمها. وعندئذ لا توجد أموال تضامنية".
وفيما يتعلق بدوري أندية العالم، كانت توصية من الاتحاد الدولي قد تحدثت أولا باتخاذ المزيد من التحضيرات، وأضاف غريندل: "ولكن ليس للتصويت عليها في المستقبل المنظور". ولم يقدم رئيس الاتحاد الألماني تفاصيل أخرى. وعندها ذكر غريندل للصحفي فلوريان باور العامل لدى مؤسسة DW، "أنت عليك الآن طرح أسئلة معقولة، يمكنني الإجابة عليها بصورة عقلانية". ومن ثم أوقف المقابلة وغادر مكان اللقاء.
ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)
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"قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا
فرانز بيكنباور
حتى الآن لم تنته ذيول فضيحة حول شبهة دفع مبالغ مالية لنيل ألمانيا شرف استضافة بطولة كأس العالم 2006، الذي كان قيصر الكرة الألمانية، فرانز بيكنباور، رئيس لجنتها المنظمة. الجديد مؤخرا هو ما تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام الألمانية عن حصول بيكنباور على 5.5 مليون يورو (6.17 مليون دولار) ضمن اتفاق مع أحد رعاة البطولة الستة، شركة أودست للمراهنات. وكان بيكنباور قد ظهر في إعلانات للشركة المذكورة.
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"قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا
جوزيف بلاتر
في آخر سلسلة من فضائح بلاتر أعلن الفيفا في حزيران 2016 أن بلاتر واثنين من مساعديه تقاسموا 80 مليون دولار من أجل "الثراء الشخصي" عبر عقود وتعويضات خلال الأعوام الخمسة السابقة. وكشفت التحقيقات أيضا أن "أدلة كشفت عن جهود مشتركة بين ثلاثة من المسؤولين البارزين السابقين بالفيفا للتربح من خلال الزيادات السنوية للرواتب، ومكافآت كأس العالم وغيرها من الحوافز."
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"قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا
ميشيل بلاتيني
ترأس بلاتيني الاتحاد الأوروبي منذ 2007 قبل أن يوقفه الفيفا في عام 2015 عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. ويعود إيقافه إلى دفعة غير مشروعة بقيمة مليوني دولار حصل عليها عام 2011 عن عمل استشاري قدمه قبل 9 سنوات لجوزيف بلاتر رئيس الفيفا آنذلك. وأوقف 8 سنوات في بادئ الأمر ثم قلصت العقوبة إلى 4 أعوام. علق بلاتيني على ذلك: "أنا مرتاح الضمير ومتأكد من أني لم ارتكب أي غلطة، وسأواصل معركتي القانونية".
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"قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا
محمد بن همام
حامت اتهامات حول الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القطري محمد بن همام، بشأن استخدام ثروته واتصالاته لحشد التأييد لصالح ملف قطر، للفوز بشرف استضافة مونديال 2022. غير أن لم يُثبت عليه شيء. ولكن في عام 2012 أوقف الفيفا ابن همام مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وذلك بسبب فضيحة مالية تتعلق برشوة أعضاء في الفيفا للتصويت لصالحه خلال حملته للفوز برئاستها في مواجهة جوزيف بلاتر.
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"قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا
جيفري ويب
أوقف الفيفا رئيس اتحاد كونكاكف (اتحاد كرة القدم لشمال ووسط أمريكا والكاريبي) والنائب السابق لرئيس الفيفا، جيفري ويب، مدى الحياة وفرض عليه غرامة مقدارها مليون فرنك سويسري (نحو مليون دولار أميركي). وأدين ويب بـ"تضارب المصالح" و"الفساد". وكانت السلطات السويسرية قد اعتقلت جيفري ويب مع ستة آخرين من الفيفا، ومن ثم سلمته مخفوراً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
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"قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا
جيروم فالكه
أعلن الفيفا في 13 يناير/ كانون الثاني 2016 إقالة أمينه العام الفرنسي جيروم فالكه من منصبه بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 بطريقة غير مشروعة. كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الأمريكية تعتقد "أن جيروم فالكه أقدم على تحويل عشرة ملايين دولار لحساب مصرفي يتحكم فيه جاك وارنر النائب السابق لرئيس الفيفا وأن هذا المال جاء من جنوب أفريقيا التي استضافت بطولة كأس العالم 2010"
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"قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا
ماركوس كاتنر
شغل الألماني ماركوس كاتنر عدة مناصب رفيعة في الفيفا: المسؤول المالي، نائب السكرتير العام، من سبتمبر/ أيلول 2015 الأمين العام بالنيابة وحتى إقالته في أيار 2016. في أيار الماضي تم تسريحه من قبل الفيفا بسبب استغلاله لمنصبه وانتهاكات محتملة للقواعد العامة للسلوك وتضارب المصالح وتبادل الهدايا والمصالح، وكذلك الرشوة والفساد "في سياق الرواتب والمكافآت.. وكذلك مخصصات أخرى" في عقده.
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"قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا
فولفغانغ نيرسباخ
قررالفيفا إيقاف، فولفغانغ نيرسباخ، الرئيس السابق للاتحاد الألماني ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، لمدة عام عن ممارسة أي نشاط كروي لتورطه في قضية فساد متعلقة بمنح شرف استضافة مونديال 2006 لألمانيا. يذكر أن فولفغانغ نيرسباخ قدم استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، بعد أن بدأ الادعاء العام الألماني تحقيقا بشأن الفساد بمنح ألمانيا استضافة المونديال.
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"قيصر ألمانيا" بيكنباور في دائرة فضائح الفيفا
تشاك بليزر
أوقفت لجنة الأخلاق بالفيفا الأمريكي، تشاك بليزر، مدى الحياة عن ممارسة كل الأنشطة المتعلقة باللعبة لضلوعه في فضائح فساد: "عرض، قبول، دفع واستلام مبالغ مالية غير قانونية وغير معلنة، رشاوى وعمولات بالإضافة إلى مكائد أخرى لجلب المال". واعترف بليزر بأنه مع مسؤولين آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقوا على تلقي رشى تتعلق في تسهيل اختيار جنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2010".
الكاتب: خالد سلامة