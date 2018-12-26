رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يقطع مقابلة مع DW

أوقف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل مقابلة خاصة مع DW، اليوم الأربعاء (13 آذار/مارس 2019)، بعد توجيه أسئلة له حول صفقة محتملة بالمليارات خطط لها رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن مستثمرين من العالم العربي والقارة الآسيوية عرضوا 25 مليار دولار لشراء حقوق التسويق لبطولات من ضمنها بطولة للأندية لأفضل الفرق في العالم ودوري عالمي للمنتخبات ودوري أبطال العالم. فيما انتقد البعض هذه الخطط ووصفوها ببيع "روح كرة القدم".

ويعتقد أنه سيتم مناقشة هذه الأمور ومشاريع مستقبلية أخرى في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاجتماع الذي سيعقد يوم الجمعة القادم في ميامي بالولايات المتحدة. ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم غريندل هو عضو في هذه الهيئة وسيشارك في المداولات.

ومازالت هنالك أشياء يتم نقاشها، حسب غريندل، مثل توزيع جزئي محتمل للإيرادات المالية من بطولة أندية العالم المخطط لها على أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم البالغ عددهم 211 عضوا. وأضاف غريندل في مقابلته التي لم ينهها: "إذا كانت الأندية الأوروبية تحقق إيرادات عالية من المنافسة الجديدة، فهنالك ما يدعو إلى وجوب تدفق أموال تضامنية في الدوريات المحلية التي تأتي منها الأندية المشاركة في البطولة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا سيؤدي إلى زيادة الفجوة بين الأندية الكبيرة والصغيرة، أجاب غريندل: "إذا لم ننظم مثل هذه المسابقة، فهنالك تجار مستعدون لتنظيمها. وعندئذ لا توجد أموال تضامنية".

وفيما يتعلق بدوري أندية العالم، كانت توصية من الاتحاد الدولي قد تحدثت أولا باتخاذ المزيد من التحضيرات، وأضاف غريندل: "ولكن ليس للتصويت عليها في المستقبل المنظور". ولم يقدم رئيس الاتحاد الألماني تفاصيل أخرى. وعندها ذكر غريندل للصحفي فلوريان باور العامل لدى مؤسسة DW، "أنت عليك الآن طرح أسئلة معقولة، يمكنني الإجابة عليها بصورة عقلانية". ومن ثم أوقف المقابلة وغادر مكان اللقاء.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)