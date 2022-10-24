 رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يرفض مقاطعة مونديال قطر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.10.2022

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رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم يرفض مقاطعة مونديال قطر

أعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نويندورف عن معارضته لمقاطعة بطولة كأس العالم في قطر، وذلك بعد سيل من الانتقادات التي توجهها منظمات غير حكومية لقطر بشأن ملفات حقوق الإنسان والأقليات والعمالة الأجنبية.

بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

في تصريحات لإذاعة "إس دبليو آر" الألمانية، قال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم (الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) "عندما تبدأ بطولة كأس العالم  في قطرسيكون التركيز على الجانب الرياضي، لكن يجب أن نكون واضحين في موقفنا إذا دار الحديث عن الأوضاع المجتمعية والسياسية في قطر".

وأعرب نويندورف البالغ من العمر 61 عاما عن تطلعه إلى الحدث الرياضي الكبير، لكنه قال إنه يرى في الوقت نفسه أن هناك مسؤولية حيال اتحاد كرة القدم والمنتخب الألماني. وتابع أنه يؤيد صرف تعويضات لعائلات العاملين الذين توفوا في مواقع الإنشاءات الخاصة ببطولة كأس العالم" وقد أوضحت لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو ما أنتظره. فيفا عليه مسؤولية ويجب أن يضطلع بها".

مقاطعة مدن فرنسية لمونديال قطر

وعقب نويندورف على منح قطر حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم بقوله: "أعتقد أنه سيكون من الصعب جدا مستقبلا منح حق تنظيم البطولة دون أن يتم أولا مناقشة ما يعنيه هذا الأمر"، وطالب بأن يتم التعامل بمزيد من النقد والانتباه مع مسائل حقوق الإنسان والاستدامة خلال منح حق تنظيم البطولات مستقبلا.

ويسافر نويندورف برفقة وزيرة الداخلية نانسي فيزر (وزير الداخلية في ألمانيا مسؤول عن القطاع الرياضي) إلى قطر في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. وكانت متحدثة باسم الوزيرة أعلنت مؤخرا أنها "ستركز الرحلة على قضايا حقوق الإنسان التي يجري النقاش حولها على خلفية البطولة، ومن ذلك على سبيل المثال حماية المنتمين إلى مجتمع الميم من التمييز والاضطهاد بالإضافة إلى المسؤولية حيال العمال المهاجرين الذين شيدوا ملاعب كأس العالم". وتنطلق البطولة في قطر بعد ثلاثة أسابيع في العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)

 

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