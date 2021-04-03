 رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2021

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أخبار

رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء على فرصة جديدة لاستئناف حياته السياسية بتكليفه من قبل رئيس البلاد ريئوفين ريفلين بمحاولة تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات غير حاسمة.

تكليف نتنياهو مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة

تكليف نتنياهو مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة

كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الثلاثاء (السادس من إبريل/نيسان 2021) رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بعد مشاورات أجراها الاثنين مع مع الأحزاب. 

وقال ريفلين في تصريح متلفز "اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتانياهو في تشكيل الحكومة". وأضاف " لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي". 

وأوصى 52 نائبا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، بإعادة تكليف نتنياهو، مقابل 45 أوصوا بتكليف يائير لابيد. 

ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
 

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