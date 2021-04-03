رئيس إسرائيل يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الثلاثاء (السادس من إبريل/نيسان 2021) رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بعد مشاورات أجراها الاثنين مع مع الأحزاب.

وقال ريفلين في تصريح متلفز "اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتانياهو في تشكيل الحكومة". وأضاف " لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي".

وأوصى 52 نائبا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، بإعادة تكليف نتنياهو، مقابل 45 أوصوا بتكليف يائير لابيد.

ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

