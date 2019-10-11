رئيس ألمانيا يتضامن مع صاحب مطعم شاورما في هاله

عبر الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن تضامنه مع صاحب مطعم الشاورما الصغير بمدينة هاله بولاية سكسونيا أنهالت، وهو المطعم الذي قتل فيه رجل الأسبوع الماضي على يد مسلح متطرف. وأكدت الرئاسة الألمانية الاثنين (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) أن شتاينماير اتصل هاتفياً بصاحب المطعم ليبلغه ذلك.

وقال مكتب الرئاسة إن الرئيس الألماني أعرب عن مواساته للعاملين في المطعم، الذين لا يزالون يعانون من الصدمة التي تسبب فيها الهجوم الإرهابي، الذي قام به ألماني ذو ميول يمينية متطرفة. ووفقاً لمتحدثة باسمه، فإن شتاينماير قال في مكالمته الهاتفية أيضاً إنه يدرك أن الهجوم استهدف الأقليات واستهدف المجتمع الألماني الحر.

وكتب صاحب المطعم في نبذته التعريفية على حساب "فيسبوك" الخاص به يقول: "أشكرك، سيادة الرئيس، على العبارات الجميلة، على كلماتك الحكيمة.. لقد أحسنت إلينا جداً باتصالك".

وقالت متحدثة باسم شتاينماير إن الرئيس قام خلال زيارته لهاله الخميس الماضي بتأبين الضحية، وذلك بوضع إكليل من الزهور أمام مطعم الشاورما الصغير، ولكنه لم يكن يعرف أن عاملين بالمطعم كانوا موجودين في نفس المكان، وإلا لذهب إليهم، بالطبع.

وأشارت المتحدثة إلى أن شتاينماير حاول قبل الزيارة التواصل مع صاحب المطعم، ولكنه لم ينجح، حيث كان الرجل في تركيا وقت الزيارة، ثم استطاع موظفو المكتب الرئاسي التواصل معه الاثنين، وذلك بعد أن حاول عبر وسائل التواصل الاجتماعي التواصل مع الرئيس.

وقال صاحب المطعم عبر حسابه على "فيسبوك" بعد ظهر اليوم، إن الرئيس وعده بزيارة شخصية، ولكن لا يوجد تأكيد بذلك من مكتب الرئاسة.

يشار إلى أن الألماني "شتيفان ب." البالغ من العمر (27 عاماً) حاول الأربعاء الماضي اقتحام الكنيس اليهودي بمدينة هاله، وعندما فشلت خطته أطلق النار على امرأة أمام الكنيس، ثم قتل رجلاً في مطعم صغير للشاورما قريب من مكان الهدف.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)