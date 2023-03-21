 رئيسي في دمشق.. كيف أضحى الدور الإيراني في سوريا؟ | DW الأخبار | DW | 03.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

رئيسي في دمشق.. كيف أضحى الدور الإيراني في سوريا؟

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في زيارة رسمية إلى دمشق هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية.. ماذا يحمل رئيسي لنظام بشار الأسد؟ وكيف أضحت خارطة النفوذ في سوريا؟

المزيد من المركز الإعلامي

مسائية DW: بشار الأسد في أبو ظبي.. نحو تعزيز جهود التطبيع مع دمشق؟

مسائية DW: بشار الأسد في أبو ظبي.. نحو تعزيز جهود "التطبيع" مع دمشق؟ 21.03.2023

مسائيةDW : السعودية تعتزم دعوة الأسد ... هل تُنهي عزلته الإقليمية؟

مسائيةDW : السعودية تعتزم دعوة الأسد ... هل تُنهي عزلته الإقليمية؟ 04.04.2023

Russia Syria Wreath Laying 8390627 15.03.2023 Syria s President Bashar al-Assad, second left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin wall in Moscow, Russia. Mikhail Tereshchenko / POOL Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikhailxTereshchenkox +++++++++++++++++++++ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (L) arrives to attend the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by Rungroj YONGRIT / POOL / AFP) (Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

انفتاح وتواصل عربي مع نظام الأسد.. لماذا الآن؟ 28.03.2023

زلزال سوريا وتركيا.. هل كسر عزلة الأسد؟

زلزال سوريا وتركيا.. هل كسر عزلة الأسد؟ 21.02.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

الهجوم على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟

"الهجوم" على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟ 03.05.2023

مسائيةDW: لبنان.. هل تضغط واشنطن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

مسائيةDW: لبنان.. هل تضغط واشنطن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ 03.05.2023

مسائيةDW: السودان.. أي مصير ينتظر مئات الآلاف من الفارين من المعارك؟

مسائيةDW: السودان.. أي مصير ينتظر مئات الآلاف من الفارين من المعارك؟ 03.05.2023

الحرب في أوكرانيا...هل اقترب هجوم الربيع؟

الحرب في أوكرانيا...هل اقترب "هجوم الربيع"؟ 01.05.2023

المزيد DW الأخبار

مصانع للأخبار الزائفة تابعة للاستخبارات الروسية، كيف يتم إدارتها لخداع الرأي العام الدولي؟

كيف تخوض روسيا حرب المعلومات؟ 02.05.2023

تعتمد أستراليا سياسة متشددة لوقف التدخين، واصبحت عام 2012 أول بلد في العالم يعتمد التغليف العادي لمنتجات التبغ.

لماذا ترغب أستراليا في تقنين السجائر الإلكترونية؟ 02.05.2023

سكان المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا ينتقدون تأخر استجابة الحكومة للكارثة.

الأثار السياسية لزلزال تركيا 02.05.2023

حذرت الأمم المتحدة من حدوث أزمةٍ إنسانية في السودان بعدما أجبرتِ المعارك نحوَ مئة ألف مواطن على الفرار إلى دول مجاورة.

الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في السودان 02.05.2023

اقرأ أيضا

Damaskus 3.5.2023*** People drive under a poster with pictures of Iranian President Ebrahim Raisi, left, and Syrian President Bashar Assad with Arabic that reads, Welcome, in Damascus, Syria, Wednesday, May 3, 2023. Iraninan President Raisi landed in Damascus Wednesday on the first visit by an Iranian head of state to the war-wracked country in over a decade. (AP Photo/Omar Sanadiki)

الرئيس الإيراني يصل دمشق في زخم كسر الحصار عن الأسد 03.05.2023

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد، في أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ 2011. وتعتبر طهران إلى جانب موسكو من الحلفاء الرئيسيين لنظام الأسد.

A handout picture provided by the Iranian presidency on May 08, 2022 shows Iranian President Ebrahim Raisi (R) receiving Syrian President Bashar al-Assad in the capital Tehran. (Photo by IRANIAN PRESIDENCY / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IRANIAN PRESIDENCY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

طهران تعلن عن زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا الأربعاء 30.04.2023

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق الأربعاء المقبل في زيارة "بالغة الأهمية" تستمر يومين، على ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية وذلك تزامنا مع اجتماع جديد لوزراء خارجية دول عربية حول سوريا الإثنين في الأردن.

Russia Syria Wreath Laying 8390627 15.03.2023 Syria s President Bashar al-Assad, second left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin wall in Moscow, Russia. Mikhail Tereshchenko / POOL Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikhailxTereshchenkox +++++++++++++++++++++ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (L) arrives to attend the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by Rungroj YONGRIT / POOL / AFP) (Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

هل يشارك بشار الأسد قريبا في القمة العربية في الرياض؟ 02.04.2023

الاتصالات بين مسؤولين سعوديين وسوريين تكتسب زخما بعد مصالحة بين السعودية وإيران واتصال هاتفي بين وزيري خارجية طهران والرياض. مصادر تتحدث عن خطوات لعودة سوريا للجامعة العربية ودعوة سعودية للأسد إلى القمة العربية.

This handout picture released by the Syrian Presidency Facebook page shows Syria's President Bashar al-Assad (R) receiving Saudi Arabia's Foreign Minister Faisal bin Farhan in Damascus on April 18, 2023. (Photo by Syrian Presidency Facebook page / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Syrian Presidency Facebook page - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

الفيتو العربي ضده يتلاشى.. هل انتصر الأسد في معركة البقاء؟ 02.05.2023

تتوالى الخطوات العربية لدفع عجلة التطبيع مع النظام السوري تباعا. وبات من يرفض عودته للجامعة العربية قلة قليلة. فكيف وصل الأسد إلى هذه النتيجة؟ ومن هم أكبر الرابحين والخاسرين؟