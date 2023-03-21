رئيسي في دمشق.. كيف أضحى الدور الإيراني في سوريا؟

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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في زيارة رسمية إلى دمشق هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية.. ماذا يحمل رئيسي لنظام بشار الأسد؟ وكيف أضحت خارطة النفوذ في سوريا؟
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد، في أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ 2011. وتعتبر طهران إلى جانب موسكو من الحلفاء الرئيسيين لنظام الأسد.
يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق الأربعاء المقبل في زيارة "بالغة الأهمية" تستمر يومين، على ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية وذلك تزامنا مع اجتماع جديد لوزراء خارجية دول عربية حول سوريا الإثنين في الأردن.
الاتصالات بين مسؤولين سعوديين وسوريين تكتسب زخما بعد مصالحة بين السعودية وإيران واتصال هاتفي بين وزيري خارجية طهران والرياض. مصادر تتحدث عن خطوات لعودة سوريا للجامعة العربية ودعوة سعودية للأسد إلى القمة العربية.
تتوالى الخطوات العربية لدفع عجلة التطبيع مع النظام السوري تباعا. وبات من يرفض عودته للجامعة العربية قلة قليلة. فكيف وصل الأسد إلى هذه النتيجة؟ ومن هم أكبر الرابحين والخاسرين؟
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