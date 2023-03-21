رئيسي في دمشق.. كيف أضحى الدور الإيراني في سوريا؟

طهران تعلن عن زيارة إبراهيم رئيسي إلى سوريا الأربعاء

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق الأربعاء المقبل في زيارة "بالغة الأهمية" تستمر يومين، على ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية وذلك تزامنا مع اجتماع جديد لوزراء خارجية دول عربية حول سوريا الإثنين في الأردن.