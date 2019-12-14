رئيسة وزراء فنلندا تقترح نظام عمل مكون من أربعة أيام فقط!

يبدو أن رئيسة الوزراء الفنلندية المعينة حديثا سانا مارين، لديها خطط كبيرة وطموحة خلال فترة حكومتها الحالية. إذ قالت لصحيفة هلسنكي تايمز: أن مقترحها مكون من "أسبوع عمل مدته أربعة أيام فقط" وتابعت "يوم العمل سيكون مدته ست ساعات فقط" متسائلة لماذا لا تكون هذه هي الخطوة التالية؟" وقالت السياسية الفنلندية "أعتقد أن الناس يستحقون قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وهواياتهم وأشياء أخرى في الحياة"، حسب ما نقل موقع "ريداكتسيون نيتسفيرك" الألماني عنها.
وفي فنلندا فإن عدد أيام العمل هي خمسة في الأسبوع وعدد ساعات العمل اليومية هي ثمانية، كما في أغلب الدول الغربية. وتقود سانا مارين تحالفا من خمسة أحزاب من الوسط واليسار. وكان التحالف اليساري المشارك في الحكومة قد دعا إلى اختبار تجريبي لأيام عمل بست ساعات.
تجربة ناجحة في السويد
وكانت مدينة غوتنبرغ ثاني أكبر مدن السويد قد طبقت في عام 2015 نظام العمل اليومي لست ساعات في منزل للمسنين، مع الاحتفاظ بأجور العمل الكاملة. وظهرت نتائج التجربة في عام 2017، والتي دلت على أن الموظفين أصبحوا أكثر سعادة وصحة وأكثر إنتاجية أيضا. ومع انخفاض ساعات العمل، تمكن المركز من توسيع الخدمات ورفع مستوى رضا النزلاء.
بالإضافة إلى أنه لم يكن هنالك تكاليف إضافية، ولم يتم توظيف المزيد، ما جلب المزيد من الإيرادات الضريبية للمركز، واجازات مرضية قليلة من الموظفين، حسب ما ذكر موقع مجلة "كونتراست" الالكتروني.
وحاول اتحاد نقابات عمال المعادن في ألمانيا تطبيق نظام الست ساعات عمل يوميا في عام 2003، لكنه فشل في ذلك. وأضطر في النهاية إلى إنهاء النزاع العمالي دون جدوى.
وحتى بعض الاقتصاديين يبون تشككهم في جدوى تقليل ساعات العمل فقط في ألمانيا. وقال ألكساندر هيرزوغ شتاين، الخبير في سوق العمل من معهد الاقتصاد الكلي وبحوث دورة الأعمال لموقع "ريداكتسيون نيتسفيرك" الألماني: "إن مطالب العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع غير كافية". وذكر أن هذا "لا ينسجم مع عالم العمل الحديث".
وكانت سانا مارين وهي من الحزب الاشتراكي الديموقراطي قد تولت في كانون الأول/ ديسمبر الحالي منصبها رسمياً، لتصبح أصغر رئيسة وزراء في العالم بعمر لا يتجاوز 34 عاما.
ز.أ.ب/ ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
يوم عطلة متعدد المعاني
يعتبر الأول من مايو/ أيار مناسبة ليطالب العمال بحقوقهم، لكن هناك مجموعات تستغله للشغب والتخريب. والصورة من مظاهرة سلمية لليسار في برلين بحي كرويتسبرغ.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
مظاهرة في معقل الرأسمالية
يعود تاريخ عيد العمال إلى عام 1886 حيث نادت الحركة العمالية إلى أول إضراب عام في الولايات المتحدة الأمريكية والاحتجاج للمطالبة بثماني ساعات عمل يومية بدل 14 ساعة، وأثناء الاحتجاجات قتل العديد من المتظاهرين. وبعد أربع سنوات أي عام 1890 تظاهر الملايين حول العالم في الأول من مايو/ أيار.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
يوم عطلة بمناسبة أخرى
تحتفل الحركة العمالية حول العالم بالأول من مايو/ أيار كعيد للعمال منذ أواخر القرن التاسع عشر، في ألمانيا أيضا كان العمال ينزلون إلى الشوارع في هذا اليوم، ولكنه لم يكن يوم عطلة رسمية. مع استيلاء النازية على السلطة في ألمانيا عام 1933 أعلن هتلر هذا اليوم عطلة رسمية وأطلق عليه اسم "عيد العمل القومي" وبدأ الحزب النازي بتنظيم مظاهرات ضخمة.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
نهاية النقابات
بعد يوم واحد فقط ظهرت حقيقة نوايا هتلر ومخططاته، ففي الثاني من مايو/ أيار 1933 تم الهجوم على مكاتب النقابات واعتقال قادتها ونشطائها وإيداعهم السجن أو نقلهم إلى معسكرات الاعتقال. وفي العام التالي لم يعد هذا اليوم عيدا للعمال وإنما أصبخ "العيد القومي للشعب الألماني" وتم القضاء على النقابات التي كانت مناهضة للنازية.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
عودة المظاهرات العمالية
بعد الحرب العالمية الثانية وتقسيم ألمانيا، أعلن الحلفاء عام 1946 الأول من مايو/ أيار عطلة رسمية في غربي ألمانيا لكن التجمعات والمظاهرات العمالية كانت محدودة. في ألمانيا الشرقية وباقي الدول الشيوعية كان الوضع مختلفا، حيث عادت الاحتفالات والمظاهرات الضخمة. وفي عروض واحتفالات الأول من مايو/ أيار كان يتم التذكير والإشادة بالحركة العمالية وتقاليدها.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
مشاركة إلزامية
المشاركة في مظاهرات واحتفالات عيد العمال لم تكن اختيارية تماما في الاتحاد السوفياتي السابق وباقي الدول الشيوعية كما في ألمانيا الشرقية. فالسير ضمن موكب المظاهرة والمرور من أمام منصة القادة وكبار المسؤولين كان إلزاميا بالإضافة إلى تزيين البيوت بالرايات، رغم أن كثيرين كانوا يودون الراحة وقضاء هذا اليوم بهدوء.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
الاحتجاج ضد الحرب
يعتبر عيد العمال منذ عام 1920 يوم عطلة رسمية. لكن مع مرور السنوات لم تعد المظاهرات مقتصرة على الحركة العمالية ومطالبها، فالطلاب والحركة الاحتجاجية التي انطلقت عام 1968 في فرنسا استغلت الأول من مايو/ أيار للاحتجاج ضد حرب فيتنام.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
إصلاح النظام التعليمي
في ألمانيا أيضا أصبحت المطالب في مظاهرات عيد العمال لا تقتصر على حقوق ومطالب العمال، فالمظاهرات التي نظمتها النقابات عام 1978 في مدينة درتموند كانت تطالب بإصلاح النظام التعليمي بحيث يستطيع أبناء الطبقة العاملة أيضا دخول مدارس تؤهلهم للحصول على شهادة الثانوية العامة والدراسة بالجامعة فيما بعد.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
التضامن.. التنوع.. العدالة
لا تزال المظاهرات والتجمعات الاحتجاجبة العمالية أمرا معتادا في ألمانيا. واحتفالات هذا العام (2018) التي نظمها اتحاد النقابات في عيد العمال، كان شعارها "التضامن.. التنوع.. العدالة". وينظم اتحاد النقابات منذ عام 1949 نشاطات وفعاليات عيد العمال في ألمانيا.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
عنف وتخريب
إلى جانب التجمعات والمظاهرات التقليدية التي تنظمها النقابات في الأول من مايو/ أيار، هناك احتجاجات أخرى مختلفة تنظمها "الكتلة السوداء Black Bloc" للمتطرفين اليساريين واليمينيين. وتتخلل هذه الاحتجاجات أعمال شغب وتخريب وإصابات واشتباكات مع الشرطة، كما في الصورة. وبالإضافة إلى ذلك يتم تنظيم مظاهرات سلمية مناهضة للنازية الجديدة.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
الاحتجاج عاريا
في الأول من مايو/ أيار عام 2017 تم الاحتجاجات في فرنسا ضد مارين لوبين، مرشحة اليمين المتطرف وحزبها الجبهة الوطنية. فقد عبرت ناشطات من حركة "فيمين" النسائية، عن احتجاجهن ضد لوبين بتشبيهها بالنازيين من خلال إشارت كان يستخدمها النازيون. وقد شارك في الاحتجاجات ضد لوبين وحزبها حوالي 30 ألف شخص.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
انقسام الروس في عيد العمال
مع انهيار الاتحاد السوفياتي انتهت الاحتفالات الضخمة أيضا بعيد العمال. لكن بعد عام 2000 عادت المظاهرات والاحتفالات بهذا اليوم وخاصة تلك المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظامه، لكن معارضوه أيضا ينضمون مظاهرات مناهضة له ولحكومته.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
احتجاجات ضد الرئيس الفنزويلي
فنزويلا أيضا تشهد مظاهرات مناهضة للحكومة في عيد العمال، حيث نظمت المعارضة العام الماضي احتجاجات في كل أنحاء البلاد ضد الرئيس مادورو، الذي جرد البرلمان من سلطاته، حيث كانت المعارضة تسيطر عليه، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار عقوبات ضد فنزويلا.
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عيد العمال.. عنف ومظاهرات واحتفالات
احتفالات ومهرجانات
يعد عيد العمال بالنسبة للكثيرين في ألمانيا يوم عطلة سعيدة يقضونها مع الأصدقاء والعائلة. ومن هذا المنطلق تنظم العديد من الاحتفالات الجماهيرية والمهرجانات، مثل "My fest" الذي ينظم كل سنة في برلين منذ عام 2003، ويأتي تنظيم هذا المهرجان ردا على الاحتجاجات الغاضبة التي تتخللها أعمال عنف وتخريب. إعداد: شتيفاني هوبنر/ ع,ج.