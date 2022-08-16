رئيسة وزراء فنلندا تتعرض لضغوط بعد رقصها مع أصدقاء

هل تنجح أوكرانيا في شن هجوم مضاد تستعيد به أراضيها المحتلة؟

لقد وصل جيش الكرملين لنقطة لم يعد عندها قادرا على شن هجوم كبير في أوكرانيا، بحسب الجنرال بن هودجز. ومع نهاية العام قد تتمكن كييف من استعادة أراضيها التي تخضع للنفوذ الروسي، إذا زود الغرب أوكرانيا بما يكفي من الأسلحة.