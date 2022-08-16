رئيسة وزراء فنلندا تتعرض لضغوط بعد رقصها مع أصدقاء

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تتعرض رئيسة وزراء فنلندا لضغوط كبيرة بعد بث مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص بشكل مريب مع أصدقاء. وأعلن مارين أنها خضعت لفحص مخدرات وهو ما طلبته المعارضة.
استهدفت أوكرانيا قوات روسية تطلق النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار، ما يهدد بكارثة غير مسبوقة في القارة عجوز، وهي محطة سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.
أقر الرئيس الروسي عقيدة جديدة لقوات بلاده البحرية الروسية تنص على توسيع البنية التحتية العسكرية في شبه جزيرة القرم، وعلى أن محاولات واشنطن والناتو للسيطرة على محيطات العالم تمثل تهديداً للأمن القومي لروسيا.
لقد وصل جيش الكرملين لنقطة لم يعد عندها قادرا على شن هجوم كبير في أوكرانيا، بحسب الجنرال بن هودجز. ومع نهاية العام قد تتمكن كييف من استعادة أراضيها التي تخضع للنفوذ الروسي، إذا زود الغرب أوكرانيا بما يكفي من الأسلحة.
تريد الحكومة الروسية إغلاق وكالة فرع الوكالة اليهودية في روسيا لأسباب تقول الحكومة الروسية أن من أبرزها تشجيع الوكالة لهجرة العقول. غير أن الشكوك تتزايد حول ذلك وتربط الأمر بسياسة إسرائيل تجاه أوكرانيا وقضايا أخرى؟
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