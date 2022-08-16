 رئيسة وزراء فنلندا تتعرض لضغوط بعد رقصها مع أصدقاء | DW الأخبار | DW | 20.08.2022

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DW الأخبار

رئيسة وزراء فنلندا تتعرض لضغوط بعد رقصها مع أصدقاء

تتعرض رئيسة وزراء فنلندا لضغوط كبيرة بعد بث مقطع فيديو تظهر فيه وهي ترقص بشكل مريب مع أصدقاء. وأعلن مارين أنها خضعت لفحص مخدرات وهو ما طلبته المعارضة.

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سكان زابوريجيا قلقون من خطر حدوث كارثة نووية

روسيا وأوكرانيا تتبدلان الاتهمات بشأن قصف محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية 20.08.2022

Prime minister of Finland Sanna Marin holds a press conference in Helsinki, Finland, on August 19, 2022, after videos showing her partying and leaked into social media have sparked criticism. - - Finland OUT (Photo by Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT (Photo by RONI REKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

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