 رئيسة كوسوفو مستعدة لإجراء انتخابات جديدة في المناطق ذات الأغلبية الصربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.06.2023

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رئيسة كوسوفو مستعدة لإجراء انتخابات جديدة في المناطق ذات الأغلبية الصربية

بعد احتجاجات عنيفة في أربع بلديات في كوسوفو عقب تعيين رؤساء بلديات من أصل ألباني تم اختيارهم في انتخابات قاطعها الصرب، كشفت رئيسة كوسوفا عن استعدادها لإجراء انتخابات جديدة في البلديات ذات الأغلبية الصربية، بشرط واحد.

رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني (بريشتينا، السابع من يونيو 2023)

رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني (بريشتينا، السابع من يونيو 2023)

قالت فيوسا عثماني رئيسة كوسوفو لرويترز إن كوسوفو يمكن أن تجري انتخابات جديدة في البلديات ذات الأغلبية الصربية التي شهدت احتجاجات عنيفة إذا وقع 20  بالمئة من الناخبين على التماس يطالب بهذا.

وفي مقابلة حصرية من مكتبها، قالت عثماني إنها تعتقد أن الالتماس هو أكثر "طريقة ديمقراطية" للشروع في انتخابات جديدة. وتابعت "بهذه الطريقة أعتقد أننا سنضمن مشاركة الصرب لأن الطلب سيأتي منهم، من المواطنين".

واندلعت احتجاجات عنيفة في أربع بلديات شمال البلاد بعد أن عينت كوسوفو رؤساء بلديات من أصل ألباني تم انتخابهم بمشاركة 3.5 بالمئة فقط من الناخبين. وقاطع الصرب الذين يشكلون غالبية في المنطقة الانتخابات المحلية.

وقالت الرئيسة إن إقالة رؤساء البلديات من خلال التماس من الناخبين سيكون "نوعا من الاستفتاء" الذي سيمهد الطريق لإجراء تصويت آخر لانتخاب رؤساء بلديات جدد. وأشارت إلى أن العملية برمتها يمكن أن تتم في غضون بضعة أشهر. ويرفض الصرب في شمال كوسوفو إعلان الاستقلال عن صربيا عام2008، بعد ما يقرب من عقد من انتهاء الحرب هناك، وما زالوا يعتبرون بلجراد عاصمة لهم.

ا.ف/ ح.ز    (رويترز)

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