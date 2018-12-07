رئيسة حزب ميركل تعتزم التخلي عن رئاسة الحزب وعدم الترشح للمستشارية

أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيغريت كرامب-كارنباور عزمها التخلي عن رئاسة الحزب، الذي كانت تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من قبل.

كما تعتزم كرامب-كارنباور التخلي عن الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، حسبما أعلن متحدث باسم الحزب اليوم الاثنين (10 فبراير/ شباط) في العاصمة برلين.

مشاهدة الفيديو 22:58 شارك تخبط في المشهد السياسي بألمانيا ..هل تترنح حكومة ميركل؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3U7Q1 تخبط في المشهد السياسي بألمانيا ..هل تترنح حكومة ميركل؟

وبحسب بيانات المتحدث، قالت كرامب-كارنباور خلال اجتماع هيئة رئاسة الحزب إن هناك "علاقة غير واضحة لقطاعات من الحزب المسيحي الديمقراطي مع حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار"، معلنة معارضتها الصارمة لأي تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب "اليسار".

وأكدت كرامب-كارنباور قناعتها بأن منصب رئاسة الحزب والترشح للمستشارية يجب أن يكونا لشخص واحد. وأوضحت كرامب-كارنباور أنها ستنظم بحلول الصيف المقبل عملية الترشح للمستشارية، وستواصل إعداد الحزب للمستقبل، ثم ستتخلى عن منصب رئاسة الحزب. وتعتزم كرامب-كارنباور إعلان المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

مشاهدة الفيديو 01:34 شارك ميركل وتداعيات انتخاب قيادة جديدة للحزب اللإشتراكي الألماني إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3U7So ميركل تؤكد استعدادها للتباحث مع القيادة الاشتراكية الجديدة دون تغيير الاتفاق الحكومي

وجاء إعلان زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي نتيجة للانتقادات القوية التي واجهتها أنيغريت كرامب-كارنباور لإدارتها للأزمة التي هزت ألمانيا الأسبوع الماضي حين تمّ انتخاب رئيس وزراء ولاية تورينغن عن الحزب الحر، بواسطة أصوات من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب "المسيحي الديمقراطي".

ولم تنجح زعيمة المحافظين في ابداء موقف قوي يرسم طريق الحب وسط تباين المواقف بين من يميلإلى العمل مع "الحزب البديل" رغم كل مواقفه المثيرة للجدل، وبين الجناح الذي يرفض مطلقا العمل مع هذا الحزب الشعبوي. وتعد أنغريت كرامب-كارنباور من الشخصيات المقربة جدا من المستشارة ميركل. لكنها دائما ما واجهت انتقادات حادة بكونها لم تنجح في توحيد أجنحة أهم حزب ألماني في الساحة السياسية في الوقت الراهن.

و.ب/ح.ز (د ب أ، ب أ د)