رئيسة حزب ميركل تعتزم التخلي عن رئاسة الحزب وعدم الترشح للمستشارية

كرامب-كارنباو خليفة ميركل على رأس الحزب المسيحي الديمقراطي تعلن عدم ترشحها لمنصب المستشارية وكذلك تخليها القريب عن رئاسة الحزب.
أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيغريت كرامب-كارنباور عزمها التخلي عن رئاسة الحزب، الذي كانت تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من قبل.
كما تعتزم كرامب-كارنباور التخلي عن الترشح لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة عام 2021، حسبما أعلن متحدث باسم الحزب اليوم الاثنين (10 فبراير/ شباط) في العاصمة برلين.
وبحسب بيانات المتحدث، قالت كرامب-كارنباور خلال اجتماع هيئة رئاسة الحزب إن هناك "علاقة غير واضحة لقطاعات من الحزب المسيحي الديمقراطي مع حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار"، معلنة معارضتها الصارمة لأي تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب "اليسار".
وأكدت كرامب-كارنباور قناعتها بأن منصب رئاسة الحزب والترشح للمستشارية يجب أن يكونا لشخص واحد. وأوضحت كرامب-كارنباور أنها ستنظم بحلول الصيف المقبل عملية الترشح للمستشارية، وستواصل إعداد الحزب للمستقبل، ثم ستتخلى عن منصب رئاسة الحزب. وتعتزم كرامب-كارنباور إعلان المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.
وجاء إعلان زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي نتيجة للانتقادات القوية التي واجهتها أنيغريت كرامب-كارنباور لإدارتها للأزمة التي هزت ألمانيا الأسبوع الماضي حين تمّ انتخاب رئيس وزراء ولاية تورينغن عن الحزب الحر، بواسطة أصوات من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب "المسيحي الديمقراطي".
ولم تنجح زعيمة المحافظين في ابداء موقف قوي يرسم طريق الحب وسط تباين المواقف بين من يميلإلى العمل مع "الحزب البديل" رغم كل مواقفه المثيرة للجدل، وبين الجناح الذي يرفض مطلقا العمل مع هذا الحزب الشعبوي. وتعد أنغريت كرامب-كارنباور من الشخصيات المقربة جدا من المستشارة ميركل. لكنها دائما ما واجهت انتقادات حادة بكونها لم تنجح في توحيد أجنحة أهم حزب ألماني في الساحة السياسية في الوقت الراهن.
و.ب/ح.ز (د ب أ، ب أ د)
خلال المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي، رفض المندوبون إجراء تصويت مباشر لاختيار مرشح الحزب لمنصب المستشار في الانتخابات المقبلة. ومن المرجح أن يحسم الحزب هذه المسألة في مؤتمراته الإقليمية المقبلة. (23.11.2019)
في أماكن أخرى يشارك اليمينيون الشعبويون في الحكم منذ مدة. وفي ألمانيا اخترق حزب البديل من أجل ألمانيا العزلة للمرة الأولى في ولاية تورينغن. غير أن ذلك أمطر احتجاجات واسعة من مختلف القوى السياسية، لأسباب تاريخية وراهنة. (06.02.2020)