 رئيسة تايوان تلتقي وفدا من الكونغرس في أمريكا والصين تحتج بشدة | DW الأخبار | DW | 06.04.2023

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رئيسة تايوان تلتقي وفدا من الكونغرس في أمريكا والصين تحتج بشدة

رئيسة تايوان تتوقف في أمريكا في رحلة عودتها من أمريكا الوسطى وتلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي. تؤكد على أهمية العلاقة مع أمريكا. الصين تحتج على الاجتماع وتقول إنه استفزاز أمريكي.

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