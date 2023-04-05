رئيسة تايوان تلتقي وفدا من الكونغرس في أمريكا والصين تحتج بشدة

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رئيسة تايوان تتوقف في أمريكا في رحلة عودتها من أمريكا الوسطى وتلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي. تؤكد على أهمية العلاقة مع أمريكا. الصين تحتج على الاجتماع وتقول إنه استفزاز أمريكي.
تكتسي زيارة ماكرون وفون دير لاين لبكين أهمية خاصة، إذ تتم فيما التوترات بشأن تايوان في أوجها بعد لقاء جرى بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي والرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين، ووعدت بكين الخميس برد "حازم."
كشف البنتاغون عن تحليق منطاد "تجسس" صيني ثان فوق أمريكا اللاتينية، بعد رصد منطاد مشابه في أمريكا أدى إلى إرجاء زيارة بلينكن إلى الصين. وبعد إبداء أسفها للحادثة، قالت بكين إن البعض يستخدمها "ذريعة لمهاجمة الصين".
ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت الصين عن مناورات في المياه المحيطة بتايوان، وهو اعتبرته تايبيه عملا "غير عقلاني"، فيما أعربت اليابان عن قلقها من هذه التحركات، وبيونغ يانغ تدعم بكين بالكامل".
مع استمرار التوترات بين الصين وأمريكا، يرى خبراء أنه من غير المرجح أن تخفف تشددها، خاصة بعد البيان والتصريحات الصادرة عن المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم. ويرجح خبراء أن العلاقات بين البلدين تتجه صوب التصعيد.
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