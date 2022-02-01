رئيسة الحكومة الدنماركية تستعد لشكيل ائتلاف حكومي موسع

قدمت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، استقالة حكومتها إلى الملكة مارغريت الثانية، اليوم الأربعاء (الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، في خطوة كانت قد أعلنت عنها عقب الانتخابات البرلمانية أمس الثلاثاء.

وأظهرت المقاطع المصورة التي بثتها وسائل الإعلام الدنماركية أن فريدريكسن التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي وهي تصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قصر أمالينبورغ، مقر الملكة في كوبنهاغن، لتغادره سريعا بعد ذلك، بدون التحدث للصحافة.

وفي نقاش مع قادة أحزاب برلمانية أخرى، أكدت لاحقا أنها قدمت طلب الاستقالة، مضيفة أنه من الواضح أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في شكلها الحالي.

وقادت فريدريكسن الدنمارك منذ 2019، بحكومة أقلية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي اعتمدت على الدعم في البرلمان من الأحزاب اليسارية. وتمهد الخطوة الطريق أمام تحديد من هو زعيم الحزب الذي سوف يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وهو دور من المتوقع أن يسند مجددا لفريدريكسن.

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وتسعى فريدريكسن /44 عاما/ لتشكيل ائتلاف موسع يحكم الدنمارك، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وحصلت فريدريكسن وحلفاؤها في التكتل الذي يميل لليسار على 90 مقعدا، مع فرز جميع الأصوات، بما في ذلك الأصوات من أقاليم شمال الأطلسي بالدنمارك، في حين أن استطلاعات رأي مبكرة كانت قد أشارت إلى حصولها على أقل بكثير من هذا العدد.

هذا بالمقاونة بـ73 مقعدا لكتلة المعارضة اليمينية و16 لحزب "المعتدلين"الجديد الذي يمثل تيار الوسط . وفي حين أن هذا الشكل من أشكال الحكم نادر الحدوث في الدنمارك ، إلا أن فريدريكسن اعتبرت أنه النهج الصحيح بالنظر إلى الأزمات الحالية.

وشكّلت الدنمارك، التي تتباهى بنموّها وتماسك مجتمعها، مثالا على المعايير الصارمة للهجرة منذ أكثر من 20 عاما، بصرف النظر عن التكتل السياسي الممسك بالسلطة. وانطلاقا من سياسة "صفر لاجئين" التي تنادي بها، عملت الحكومة الاشتراكية الديموقراطية المستقيلة على اتباع النموذج البريطاني، واعتماد مركز لإدارة طلبات اللجوء في رواندا.

بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار إنقاذ في عرض البحر هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار لا أمل يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار أحدث أزمة تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

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بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار قسوة العيش بلا مستقبل لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

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ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)