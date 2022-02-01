 رئيسة الحكومة الدنماركية تستعد لشكيل ائتلاف حكومي موسع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2022

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أخبار

رئيسة الحكومة الدنماركية تستعد لشكيل ائتلاف حكومي موسع

تستعد رئيسة الوزراء الدنماركية فريدريكسن، التي تنتمي للحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، لبدء محادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة، بعد أن ضمن لها الفوز المفاجئ في اللحظة الأخيرة، أغلبية في انتخابات عامة، شهدت منافسة محمومة.

رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن

تستعد رئيسة الوزراء الدنماركية فريدريكسن لبدء محادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة

قدمت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، استقالة  حكومتها إلى الملكة مارغريت الثانية، اليوم الأربعاء (الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، في خطوة كانت قد أعلنت عنها عقب الانتخابات البرلمانية أمس الثلاثاء.

مختارات

وأظهرت المقاطع المصورة التي  بثتها وسائل الإعلام الدنماركية أن فريدريكسن التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي وهي تصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قصر أمالينبورغ، مقر الملكة في كوبنهاغن، لتغادره سريعا بعد ذلك، بدون التحدث للصحافة.

وفي نقاش مع قادة أحزاب برلمانية أخرى، أكدت لاحقا أنها قدمت طلب الاستقالة، مضيفة أنه من الواضح أن الحكومة لا يمكن أن تستمر في شكلها الحالي.

وقادت فريدريكسن الدنمارك منذ 2019، بحكومة أقلية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي اعتمدت على الدعم في البرلمان من الأحزاب اليسارية. وتمهد الخطوة الطريق أمام تحديد من هو زعيم الحزب الذي سوف يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وهو دور من المتوقع أن يسند مجددا لفريدريكسن.

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وتسعى فريدريكسن /44 عاما/ لتشكيل ائتلاف موسع يحكم الدنمارك، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وحصلت فريدريكسن وحلفاؤها في التكتل الذي يميل لليسار على 90 مقعدا، مع فرز جميع الأصوات، بما في ذلك الأصوات من أقاليم شمال الأطلسي بالدنمارك، في حين أن استطلاعات رأي مبكرة كانت قد أشارت إلى حصولها على أقل بكثير من هذا العدد.

هذا بالمقاونة بـ73 مقعدا لكتلة المعارضة اليمينية و16 لحزب "المعتدلين"الجديد الذي يمثل تيار الوسط . وفي حين أن هذا الشكل من أشكال الحكم  نادر الحدوث في الدنمارك ، إلا أن فريدريكسن اعتبرت أنه النهج الصحيح بالنظر إلى الأزمات الحالية.

وشكّلت الدنمارك، التي تتباهى بنموّها وتماسك مجتمعها، مثالا على  المعايير الصارمة للهجرة منذ أكثر من 20 عاما، بصرف النظر عن التكتل السياسي الممسك بالسلطة. وانطلاقا من سياسة "صفر لاجئين" التي تنادي بها، عملت الحكومة الاشتراكية الديموقراطية المستقيلة على اتباع النموذج البريطاني، واعتماد مركز لإدارة طلبات اللجوء في رواندا.

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


 

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)

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