رئيسة البوندستاغ تعرب عن امتنانها لكيميش بسبب لقاح كورونا

أعربت باربل باس رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاغ" عن أملها في حدوث آثار إيجابية من النقاش الدائر حول رفض لاعب بايرن ميونيخ يوشوا كيميش، لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت السياسية الألمانية لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، إنها "ممتنة لكيميش لأنه أعاد فتح النقاش عن الآثار طويلة المدى للقاحات مرة أخرى قبل فصل الشتاء".

وشددت باس على ضرورة استخدام الساسة والعلماء لهذا المثال لاستجلاء الشائعات حول الأضرار طويلة المدى للقاح. وفي هذا السياق قالت باس: "ربما يمكن بعد ذلك إقناع مزيد من الأشخاص بتلقي اللقاح، قبل أن تلحق بهم الموجة الرابعة لكورونا التي يخشى حدوثها. ومن هذه الناحية فإن تصريح يوشوا كيميش جاء في الوقت المناسب من وجهة نظري".

وكان كيميش الذي يلعب أيضاً في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم، قد أدلى مؤخراً بتصريحاته لقناة "سكاي" عن عدم تلقيه لقاح كورونا، معبراً عن "مخاوف شخصية"، "خاصة عندما يتعلق الأمر بنقص الدراسات بعيدة المدى". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، أنه رغم رفضه التطعيم حتى الآن، إلا أنه يلتزم بإجراءات النظافة. وتابع "أجري فحوصات كل يومين أو ثلاثة أيام"، موضحاً أنه "ليس منكرًا لكورونا أو معارضاً للتطعيم" وأنه من المحتمل جدًا أن يقوم بذلك قريباً. وقد أثارت تصريحاته جدلاً واسعاً في ألمانيا.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بات في زيادة مستمرة منذ أسبوعين. وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني الأحد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم في البلاد 149.4، فيما كان يبلغ أمس السبت 145.1، وقبل أسبوع كان هذا المعدل يبلغ 106.3.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 16 ألفا و887 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن 33 حالة وفاة.

ع.غ/ و.ب (آ ف ب)