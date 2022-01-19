 رئاسة الاتحاد الأوروبي .. ماكرون يعرض رؤيته لـ ″أوروبا قوية ومستقلة″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.01.2022

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أخبار

رئاسة الاتحاد الأوروبي .. ماكرون يعرض رؤيته لـ "أوروبا قوية ومستقلة"

"المبادئ الثلاثة العظيمة للاتحاد الأوروبي" بحاجة لترسيخ جديد يقول ماكرون، داعيا لتأسيس نظام جديد للأمن والاستقرار في أوروبا. الرئيس الفرنسي رفع شعار "التحليق والقوة والشراكة" في فترة رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (19/1/2022)

الرئيس الفرنسي ماكرون أمام البرلمان الأوروبي: الأولوية هي الدفاع عن سيادة القانون التي هي "كنزنا" و"إعادة اقناع الشعوب التي ابتعدت عنها" في كل مكان.

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون استغلال رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي للضغط من أجل أوروبا مستدامة وقوية ومستقلة، بحسب ما قال ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم الأربعاء (19 يناير/ كانون الثاني 2022).

مختارات

لم تستطع أوروبا التغلب على جائحة كورونا عام 2021، فماذا عن عام 2022؟ حيث تبقى الجائحة هي التحدي الأكبر إلى جانب موضوع الهجرة. هذا ناهيك عن مسألة تعافي الاقتصاد والصراعات والأزمات في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

بعد رحيل المستشارة أنغيلا ميركل عن قيادة ألمانيا، وتزعم المشهد الأوروبي لـ16 عاما، يحاول ثلاثة رجال، وهم الرئيس الفرنسي ماكرون والإيطالي دراغي والمستشار الألماني شولتس، البروز لخلافتها. فما هي فرص كل منهم؟

على هامش الإعلان عن صفقة بيع ثلاث فرقاطات إلى اليونان، الرئيس الفرنسي ماكرون يحث الأوروبيين على "استخلاص العبر" و"التخلي عن السذاجة" في التعامل مع واشنطن، مقابل التحلي بـ "ذات الروح البراغماتية الأمريكية".

وأوضح ماكرون أن المبادئ الثلاثة العظيمة للاتحاد الأوروبي؛ الديمقراطية والتقدم والسلام، بحاجة إلى ترسيخ جديد، مضيفا أنه لا بد من الدفاع عن حكم القانون كمبدأ في أنحاء الاتحاد لهذا السبب بالتحديد. وتحدث الرئيس الفرنسي عن المناخ والرقمنة ومسألة الأمن والسلام في أوروبا باعتبارها أكبر التحديات التي تواجه التكتل. وأضاف ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى العمل ببصيرة لا أن يسمح باعتماد مستقبله على قرارات تتخذها دول أخرى.

وتولت فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لمدة ستة أشهر، في الأول من كانون الثاني/ يناير، واختارت شعار رئاستها "التحليق والقوة والشراكة".

ودعا ماكرون الأربعاء الأوروبيين إلى التحلي بـ"الجرأة" لكي يفرض الاتحاد الأوروبي نفسه "قوة مستقبلية"، "تتمتع بالسيادة" من أجل عدم الاعتماد على قوى أخرى عالمية. واعتبر أن أوروبا بحاجة إلى تأسيس "نظام جديد للأمن والاستقرار" يستدعي عملية "إعادة تسلح استراتيجية" و"محادثات صريحة" مع روسيا.

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رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي وتحديات 2022

وخلص ماكرون الى القول إنه في مواجهة "الانقسامات بين الأوروبيين، علينا استعادة وحدة الصف ووضرورة التحلي بالجرأة (...) لدينا القوة للقيام بذلك ولدينا الإمكانات".

وأضاف أن هذه التطلعات سيتم تأكيدها طوال فترة الرئاسة الدورية الفرنسية للاتحاد الأوروبي، رغم أنه لم يشر إلى الأثر الذي قد تتركه عليها الانتخابات الرئاسية المرتقبة في فرنسا في 10 و24 نيسان/أبريل.

ولم يعلن ماكرون ترشحه رسميا بعد لولاية ثانية فيما يتهمه معارضوه باستخدام الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الاوروبي للقيام بحملته بدون قول ذلك مباشرة.

ومنذ انتخابه العام 2017 والذي احتفل به على وقع نشيد الاتحاد الاوروبي، يقدم ماكرون نفسه قائدا للموالين لأوروبا في مواجهة "القوميين" و"الشعبويين". وفي خطابه أكد أنه "لا العودة إلى القومية ولا تفكك هوياتنا سيوفران أجوبة على هذا العالم القادم" الذي يتميز "بعودة مآسي التاريخ". وتابع أن الأولوية هي الدفاع عن سيادة القانون التي هي "كنزنا" و"إعادة اقناع الشعوب التي ابتعدت عنها" في كل مكان.

الموقف من روسيا

وفي ظل خطر تصاعد أزمة أوكرانيا، دعا ماكرون إلى تأسيس نظام جديد للأمن والاستقرار في أوروبا، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يجب أن يصيغوا مقترحا ثم يشاركونه مع الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل أن يتم تقديمه إلى روسيا للتفاوض.

وقال ماكرون، الذي يتحدث في وقت تتنامى فيه المخاوف من حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا، إن فرنسا وألمانيا تريدان مواصلة السعي لحل سياسي للتوتر المتعلق بأوكرانيا في إطار ما يطلق عليه "صيغة نورماندي" التي تضم أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وشدد ماكرون على أن الحوار مع روسيا ما زال ضروريا. وأوضح أن سلامة الحدود وحرية اختيار الحلفاء ونبذ استخدام القوة، كانت كلها مبادئ اتفقت عليها أوروبا وروسيا قبل سنوات عديدة. وأنهى الرئيس الفرنسي خطابه بالقول: "الدفاع عن هذه المبادئ يقع على عاتقنا، نحن -الأوروبيين- وعن الحق الأصيل لسيادة الدول.

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زيارة شولتس الخارجية تهدف لتعميل العلاقات مع فرنسا ووحدة أوروبا

البحث عن حلفاء جدد

ومن ناحية أخرى قال ماكرون إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع علاقاته مع دول البلقان الغربية وأن يقدم لها فرصا حقيقية للانضمام إليه.

وتابع أن على الاتحاد كذلك اقتراح تحالف جديد مع الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن ذلك سيجري بحثه بين الاتحاد والدول الأفريقية في قمة تُعقد في فبراير/ شباط.

ص.ش/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.