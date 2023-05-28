رؤساء وقادة يهنئون أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا مساء الأحد (28 مايو/ أيار 2023) فوزر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (69 عاما) في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، ليصبح رئيسا للبلاد لخمس سنوات قادمة.

وقال رئيس اللجنة أحمد ينار إن أردوغان فاز بنسبة 14ر52% من أصوات الناخبين. وأوضح أن منافس أردوغان، كمال كليجدار أوغلو حصل على 86ر47% من الأصوات.

وكان أردوغان، قد استبق إعلان النتائج الرسمية وأعلن أمام حشد من أنصاره في إسطنبول، فوزه في الانتخابات. وقال من على سطح حافلة متوقفة أمام مقر إقامته في إسطنبول: "عهدت إلينا أمتنا مسؤولية حكم البلاد للسنوات الخمس المقبلة". وأضاف أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما "سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب"، مؤكدا أن "كل عملية انتخابية هي نهضة".

شولتس: ارتباط وثيق بين بلدينا

وهنأ المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لولاية جديدة. وقال إن الشعبين الألماني والتركي وكذلك اقتصاد البلدين مرتبطون ارتباطاً وثيقاً آملا في تطوير الأجندة المشتركة للبلدين.

وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين الرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات. وكتبت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "أهنئ الرئيس أردوغان على الفوز في الانتخابات. وأتطلع إلى مواصلة بناء العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من الأهمية الإستراتيجية لكل من الاتحاد الأوروبي وتركيا العمل على تعزيز هذه العلاقة لصالح شعبينا.

وكذلك هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الرئيس التركي. وقال ميشيل على تويتر "تهانينا لك يا أردوغان على إعادة انتخابك رئيسا لتركيا. أتطلع للعمل معك مرة أخرى لتعميق أواصر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في السنوات المقبلة".

تهنئة مجرية قبل النتائج الرسمية

وسارع قادة ورؤساء دول وحكومات داخل وخارج أوروبا بتهنئة الرئيس التركي بالفوز، فهنأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرئيس التركي على الفوز في جولة الإعادة قبل الإعلان عن النتائج الرسمية. وكتب رئيس وزراء المجر على موقع تويتر اليوم الأحد "نصر انتخابي لا جدال فيه".

فرنسا: سنواصل المضي قدماً

وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد معتبرا أن "لدى فرنسا وتركيا تحديات هائلة تخوضانها معا".

وبين هذه التحديات، أشار ماكرون عبر تويتر إلى "عودة السلام في أوروبا ومستقبل تحالفنا الأوروبي الأطلسي والبحر المتوسط"، مضيفا: "مع الرئيس إردوغان الذي أهنئه سنواصل المضي قدما".

أوكرانيا: تعزيز العلاقات

وهنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس التركي بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا، معرباً عن أمله في "تعزيز" العلاقات بين البلدين و"التعاون من أجل أمن واستقرار" أوروبا.

وقال زيلينسكي عبر تويتر "نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا".

مصر

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس التركي أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

قطر: علاقات بلدينا القوية

وأيضاً، هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي بفوزه بولاية رئاسية جديدة. وقال أمير قطر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدا من التطور والنماء".

الجزائر: إشادة بالعلاقات الثنائية

وسارع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى تهنئة نظيره التركي وقال تبون في رسالة التهنئة: "إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخلياً وجهوياً ودولياً..." وتابع: "أغتنم هذه السانحة السعيدة لأشيد بالعلاقات الثنائية الـمتميزة القائمة بين بلدينا..".

ليبيا

وهنأ رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الرئيس التركي أردوغان بفوزه قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات. وقال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إن "هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب #التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة".

روسيا: الفوز نتيجة منطقية

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد الزعيم التركي رجب طيب إردوغان بفوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. وقال بوتين "فوزكم في هذه الانتخابات هو النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيساً للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة"، وفق بيان نشره موقع الرئاسة الروسية.

الإمارات

بدوره، هنأ رئيس دولة الإمارات ونائباه الرئيس التركي أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه

حركات إسلامية تهني

وهنأ رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي الرئيس التركي أردوغان بالفوز. وقال في تغريده على حسابه بموقع تويتر: "مبارك لتركيا عرسها الديمقراطي ومبارك للشعب التركي هذه النسبة القياسية للمشاركة..".

وفي تغريدة على موقع تويتر، تقدمت جماعة الإخوان المسلمين "بخالص التهنئة إلى شعب تركيا الكريم على تجربته الديمقراطية الراقية، التي أسفرت عن انتخاب رئيس الدولة والبرلمان في واحدة من أعلى نسب المشاركة الشعبية في العالم". وثمنت الجماعة في بيانها "وعي الشعب التركي وأجواء الشفافية والتعددية والحرية التي جرت فيها الانتخابات..".

بدورها، هنأت حركة طالبان الأفغانية الرئيس التركي أردوغان بالفوز، حتى قبل الإعلان عن النتائج الرسمية. وقال رئيس حكومة طالبان محمد حسن أخوند إنه يأمل في استمرار "علاقات الصداقة" مع تركيا، حسبما أفادت وكالة أنباء طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد.

الليرة تتراجع

تراجعت الليرة التركية إلى 20.05 مقابل الدولار مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان فوزه في الانتخابات الرئاسية، وهو فوز من شأنه أن يمدد حكمه الذي ينزع إلى الشمولية على نحو متزايد إلى عقد ثالث.

وهذا الرقم قريب للغاية من أدنى مستوى قياسي بلغ 20.06 والذي سجلته الليرة أمام العملة الأمريكية يوم الجمعة. وتراجعت الليرة بأكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام.

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب، د ب ا، رويترز)