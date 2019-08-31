 رؤساء دول وحكومات يحيون ذكرى الحرب العالمية الثانية في بولندا | أخبار | DW | 01.09.2019

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أخبار

رؤساء دول وحكومات يحيون ذكرى الحرب العالمية الثانية في بولندا

من أول مدينة في بولندا تعرضت للقصف من القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية، تبدأ مراسم إحياء الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب. قائمة المشاركين طويلة وتضم ضيوفا من بينهم ميركل وشتاينماير، فيما يغيب ترامب.

Polen Wielun Gedenken an den Beginn des 2. Weltkrieges mit Bundespräsident Steinmeier (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

يتجمع حوالي 250 ضيفًا رسميًا من 40 وفداً، من بينهم رؤساء دول وحكومات، في وارسو اليوم الأحد (الأول من أيلول/سبتمبر 2019) لإحياء الذكرى السنوية الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية.

وتبدأ المراسم مبكراً في فيلون، أول مدينة تتعرض للقصف من قِبل القوات الألمانية في أول أيلول/سبتمبر من عام1939.وسيشارك الرئيس البولندي أندريه دودا ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في حفل تأبين ويلتقيان بالناجين من القصف.ثم تستمر المراسم في وارسو، حيث يجتمع القادة في ميدان بيلسودسكي في وسط المدينة لتكريم ضحايا الحرب. حيث سيلقي كل من دودا وشتاينماير ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس كلمات في المناسبة.

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بولندا حيث بدأت الحرب العالمية الثانية بهجوم نازي خاطف

وتتضمن قائمة المشاركين الطويلة أيضا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ورئيس الوزراء البلجيكي الحالي ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي المنتخب شارل ميشيل، وكذلك قادة من كرواتيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا والمجر. وكان من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أجل زيارته إلى بولندا وذلك بسبب اقتراب إعصار دوريان من ساحل فلوريدا.

ويجتمع بعد ظهر يوم الأحد رؤساء الوفود في قلعة وارسو الملكية لحضور حفل عشاء يستضيفه دودا. ومن المقرر أن تقام مراسم تذكارية منفصلة في شبه جزيرة فيستربلات في جدانسك، التي هاجمتها القوات الألمانية أيضًا في ساعات الصباح الباكر قبل 80 عامًا.

 وتستضيف جدانسك، من بين آخرين، رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز بالإضافة إلى رؤساء بلديات المدن البولندية والأجنبية التي عانت خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك لندن وبريدا ونارفيك وأوساكا.

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ)

  • Ebertplatz mit Springbrunnen um 1900(kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    ساحة إيبرت الجميلة (Ebertplatz )

    منذ عام 190 كان المرء يتجول في ساحة إيبرت المزدانة بنافورة جميلة تحيط بها بنايات رائعة. واليوم تعكس هذه الساحة كتلة من الخرسانة وتحتها توجد محطة قطار الأنفاق ـ مكان مفضل لبيع المخدرات. وتحاول المدينة منح هذه الساحة حلة جديدة: فمنذ صيف 2018 عادت مياه النافورة للتدفق مجددا.

  • Hohe Straße in Köln um 1900 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    شارع التسوق Hohe Straße

    حتى منذ قبل مائة عام كان شارع Hohe مكانا يعج بالحركة. وفي الشارع الذي تصطف فيه محلات ماركات الملابس الكبيرة بجانب محلات الهواتف النقالة، كان الناس في الماضي يتبضعون من داخل المحلات التجارية الأنيقة أو يتناولون الوجبات اللذيذة في المطاعم ويحتسون القهوة. إمكانيات الترفيه كانت متاحة داخل المسارح. واليوم يُعد شارع Hohe إلى جانب كاتدرائية كولونيا أبرز شوارع التسوق الجذابة في ألمانيا.

  • Karnevalsparty um 1920 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    كرنفال كولونيا!

    الكرنفال في كولونيا هو ابتكار العصر الجديد. جمعيات الكرنفال الأولى تأسست منذ 1823. فخلال "الأيام الجميلة" كان سكان كولونيا يحتفلون في كل استرخاء على إيقاعات فيلي أوسترمان أو بيتر فيلهلم ميلوفيتش، والد فيلي ميلوفيتش المتوفى في 1999.

  • Die Gebirgsbahn im Kölner Vergnügungspark Luna Park, um 1920 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    المرح في لونا بارك

    في شمال كولونيا كانت توجد حديقة "لونا"، متنزه استجمام مع العديد من وسائل الترفيه. فإلى جانب قطار التزحلق أو الدرج المتحرك، كان يوجد قطار جبلي. نشاهد في الصورة منتج أفلام دعاية بصحبة مجموعة من الفتيات. وبعد الرحلة السريعة يبدو أنه وجب الاعتناء بالرجل الضعيف.

  • Alte Kölner Filmschätze | Tanzrevue (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    جولة عروض راقصة

    في حديقة الاستجمام ـ على الأقل فوق المنصة ـ كان من الممكن الكشف عن الساقين. الجمهور كان يمرح بعروض مضحكة للفتيات. في الأصل قدم هذا الرقص المسرحي من باريس، إلا أنه مع بداية القرن انتشر في جميع أنحاء أوروبا.

  • Victor Bell um 1920 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    ترفيه الشعب

    السكان الأصليون للمستعمرات الألمانية في إفريقيا كانوا يثيرون كذاك اعجاب وهكذا تمت الاستعانة بأشخاص كانت مهمتهم عرض حياة "شعوب الأدغال" على زوار حديقة الحيوانات أو حديقة الاستجمام. في الصورة يظهر فيكتور بيل الذي احترف مهنة الترفيه عن زوار حديقة "لونا".

  • Alte Kölner Filmschätze | Stadion um 1930 (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    تظاهرة رياضية في ملعب مونغيرزدورف (Müngersdorf)

    كولونيا كانت تتطلع لاستضافة الألعاب الأولمبية لعام 1936. عمدة المدينة كونراد أدناور أمر " بإقامة ملعب رياضي كبير: "حديقة الرياضة Müngersdorf" وسط "الحزام الأخضر في المدينة، تم تدشينها في 1923 بحفل رياضي دولي كبير. وجاءت برلين بعدها وأقامت ملعبا رياضيا أكبر وجلبت في النهاية الألعاب الأولمبية لعام 1936 إلى العاصمة.

  • Dampfer fährt durch geöffnete Pontonbrücke (kölnprogramm/H.Rheindorf )

    لمحات من الحياة في كولونيا قبل الحرب العالمية

    حركة السفن والشحن

    لم يكن الوضع سهلا بالنسبة إلى حركة السفن في نهاية القرن التاسع عشر في كولونيا. تم ربط ضفتي نهر الراين بجسور إسمنتية تم فتحها باستمرار أمام حركة السفن. هنا تمر سفينة بخارية تحت جسر "دويتس". وبعدها بقليل ستمر تحت "جسر الكاتدرائية" لتنتظر في بلدة مولهايم أمام الجسر الإسمنتي المقبل. سلكه فونش/ م أ م


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