 رأي المواطنين البرازيليين في الرئيس لولا | DW الأخبار | DW | 02.01.2023

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رأي المواطنين البرازيليين في الرئيس لولا

في ظل اجراءات أمنية مشددة جرت مراسم تنصيب لولا رئيسا للبرازيل. وهذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها حكم بلاده، غير أن فوزه بالانتخابات أثار انقساما في الشارع البرازيلي بين مؤيد ومعارض.

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