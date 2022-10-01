رأي المواطنين البرازيليين في الرئيس لولا

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في ظل اجراءات أمنية مشددة جرت مراسم تنصيب لولا رئيسا للبرازيل. وهذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها حكم بلاده، غير أن فوزه بالانتخابات أثار انقساما في الشارع البرازيلي بين مؤيد ومعارض.
وسط إجراءات أمنية مشددة، أدى الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين رئيسا للبرازيل أمام الكونغرس ليبدأ ولايته الثالثة. وغاب سلفه اليميني الشعبوي بولسونارو عن الاحتفالات ولم يسلم الوشاح الرئاسي كما جرت العادة.
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنّها أحبطت هجوماً لتنظيم "داعش" استهدف مقرّها وسجناً يضمّ جهاديين في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل ستة من قوات الأمن الكردية.
وسط إعادة نظر أوسع في الماضي الاستعماري للبلاد ومعركتها الحالية مع العنصرية، قدمت هولندا اعتذارا رسميا عن دورها في عصور العبودية. ويقدر المؤرخون أن هولنديين نقلوا أكثر من نصف مليون أفريقي إلى الأمريكتين لاستعبادهم.
في سابقة بتاريخ البرازيل، فاز الرئيس اليساري الأسبق لولا دا سيلفا بالرئاسة مجددًا بعد لحظات مجد وانكسار، ليعزز "المد الوردي" في المنطقة. ورحب زعماء العالم بفوزه وهنأته ألمانيا التي أكدت أن نصره فوز للديمقراطية والمناخ.
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