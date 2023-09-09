"رأينا الموت".. هكذا عاش المغاربة ليلة أعنف زلزال منذ قرن

عاش المغاربة ليلة عصيبة، ليل الجمعة/ السبت (8/ 9 سبتمبر/أيلول 2023)، جراء الزلزال الذي اعتبر الأعنف في تاريخ البلاد وخلف مئات الضحايا بين قتلى ومصابين. وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، أن هذه هي المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب، في إشارة للزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس .

ذعر ودمار وفقد إثر الزلزال

و سقط أكثر من 800 قتيلا وأكثر 600 جريح جراء الزلزال وفق حصيلة رسيمة مؤقتة ، فيما تسبب الزلزال بأضرار مادية حسب السلطات وشهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي في إحدى مناطق الحوز، مركز الزلزال، حوصرت عائلة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها، وفق تقارير إعلامية. ونقل الموقع المغربي "ميديا24" عن مصادر طبية أن ثمة "تدفقا هائلا" للجرحى إلى مستشفيات مراكش. وشعر سكان مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال الذي أثار حالا من الذعر.

وخرج كثير من الناس إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم وفق صور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. وتظهر صور ومقاطع فيديو نشرها مستخدمو الإنترنت ركام مساكن في أزقة مراكش وسيارات تضررت جراء تساقط حجارة.

وشارك مستخدون على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، اللحظات الأولى لحدوث الزلزال، كما نشر "محمد عارف خان" على حسابه الشخصي. وأظهرت المقاطع المصورة المنتشرة على المنصة أبنية تهتز وأناس في حالة ذعر يهرولون في الشوارع. ومقاطع أخرى تظهر سقوط وتهدم أبنية، من ضمنها السور التاريخي للمدينة القديمة في مراكش.

"في ليلة واحدة فقدت كل عائلتي وأصبحت وحيدة"، هذا ما عبرت عنه سيدة مغربية بعد الزلزال الذي أودى بحياة زوجها وأبنائها الأربعة. مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وأختصر ألم آلاف المغاربة المتضررين.

ليلة مرعبة عاشها المغاربة!

فيما عبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عن حجم الرعب الذي عاشه المغاربة ليلة أمس، وبأنها كانت ليلة "عاشوا ورأوا فيها الموت بأعينهم"، كما أشار مستخدم يدعى "معلم الصبيان" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، تويتر سابقاً وقد نشر صورة تظهره وعائلته وهم نائمون على الأرض في العراء. فيما نشر آخرون صوراً ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل ليلة الرعب وحجم الصدمة والذعر الذي خلفته في نفوس المغاربة.

وقد لجأ عدد كبير من المغاربة في مختلف المدن المغربية التي شعر سكانها بالهزات الأرضية، إلى الخروج للشوارع والمبيت على أرصفتها، كما انتشر عبر صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتشر مقطع فيديو يظهر بعض الأشخاص نائمين مباشرة قرب منازلهم ويقال أنهم لقوا حتفهم أيضاً.

فيما استخدم آخرون حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل نقل خبر وقوع زلزال وتحذير الناس ودعوتهم للخروج إلى الشوارع وعدم المكوث بالمنازل: كما حذر "Mr. Narcos" عبر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع "اكس" من البقاء في البيوت ودعى الجميع للهروب خارج المنازل.

يذكر أن وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في بيان اليوم السبت (التاسع من سبتمبر/أيلول 2023) أنه "إلى حدود الساعة السابعة صباحًا، سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة"، إثر الزلزال الذي ضرب مناطق في البلاد ليل الجمعة/ السبت (8/ 9 أيلول/سبتمبر 2023).وسُجل وقوع الزلزال بعيد الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (22,11 ت غ).

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا، مما أثار الذعر بين السكان والسياح في مراكش.في هذه المدينة التي وقع فيها 13 قتيلا بحسب حصيلة أولية، لجأ مئات السياح وسكان أحياء متجاورة إلى ساحة جامع الفنا. ونام الكثير منهم على الأرض، بعضهم من بدون أغطية. وثمة آخرون عجزوا عن النوم، مثل الثمانينية غنو نجم التي وصلت إلى مراكش من الدار البيضاء قبل ساعات قليلة من وقوع الزلزال. وتروي نجم "أتيت لزيارة المدينة مع ابنتي وحفيدتي. في المساء، خرجتا وبقيت أنا في الفندق. كنت أستعد للخلود إلى الفراش عندما سمعت صوت الأبواب والدرف تطقطق. خرجت مذعورة، اعتقدت أنني سأموت وحيدة".

وأفادت تقارير أن سكان العاصمة الرباط ومدن الدار البيضاء ومراكش والمحمدية وأغادير شعروا أيضاً بالزلزال.

إيمان ملوك