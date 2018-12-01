رأس ميسي يخذله لأول مرة منذ 2007!

سنة تلو الأخرى، يثبت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه أسطورة كروية من الصعب أن تتكرر على الأقل في الوقت الحالي. فصاحب القدم اليسرى الساحرة غالباً ما يتصدر أغلفة وعناوين الصحف الرياضية، التي تتغنى بإنجازات نجم برشلونة الأول.

واستطاع أحسن لاعب في العالم خمس مرات أن ينهي الموسم الحالي بتسجيل 51 هدفاً في 54 مباراة شارك فيها. كما يتصدر ليونيل ميسي (31 عاماً) قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفاً.

ورغم حاسة ميسي التهديفية الكبيرة أمام المرمى، وإحرازه لعدة أهداف من وضعيات مختلفة، إلاّ أنّ إحصائية حديثة تشير إلى أن النجم الأرجنتيني، عجز عن القيام بشيء تعود القيام به على المستطيل الأخضر في السنوات الأخيرة.

فقد ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن ليونيل ميسي، فشل لأول مرة منذ عام 2007 في تسجيل هدف برأسه سواء لفريقة برشلونة أو منتخب بلاده الأرجنتين. وأضاف الموقع البريطاني أن ميسي تعود على تسجيل هدف واحد على الأقل برأسه منذ عام 2007، غير أنه لم ينجح في ذلك في موسم 2018.

ويتزامن فشل ميسي في تسجيل الأهداف برأسه مع تصريحات صحفية، أدلى بها قبل أيام أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، والذي رفض أن تتم مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال أيقونة "السامبا" في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي "كيف سنقارن بين شخص يلعب برأس بشكل جيد، ويركل الكرة باليمين واليسار. وشخص آخر (ميسي) يركل الكرة بقدم واحدة ولديه مهارة واحدة فقط، ولا يضرب الكرة برأسه بشكل جيد؟".