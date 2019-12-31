رأس السنة – تواريخ مختلفة باختلاف الثقافات

لا يمثل الأول من يناير/ كانون الثاني تاريخاً موحداً لبدء العام لدى جميع الشعوب بل يختلف الأمر باختلاف الثقافات. المسيحيون أنفسهم مختلفون حول تاريخ رأس االسنة الميلادية. هذه نماذج لشعوب تحيي هذه المناسبة في مواعيد مختلفة.
ايقاد النيران جزء من احتفالات النورزو وهو بدء السنة الجديدة لدى الكرد والفرس، والنيران توقد في سفوح الجبال لدى الاكراد، اما في المدن الايرانية فتوقد النيران في المساحات المفتوحة
لابد أن نعرف بدءاً أنّ الأول من كانون الثاني/ يناير كموعد لبدء العام مرتبط بما يعرف بالتقويم الغريغوري الذي يقسّم السنة إلى 365 يوما على مدى اثني عشر شهراً. فأقباط مصر مثلا يحتفلون بالعام الجديد يوم 7 كانون الثاني/ يناير، لكن سبب الخلاف في هذا المثال ليس مذهبياً أو دينياً كما يتبادر لذهن بعض القراء، بل سببه فلكي مرتبط بتغير الموضوع، بما يُعرف في الثقافة العربية ب "الانقلاب الربيعي"، الذي يقع في 21 آذار/ مارس من كل عام. وعموماً تختلف تقاويم الشعوب باختلاف الثقافات، وباختلاف الحسابات الفلكية فيها إلى حد كبير، وهذه بعض الأمثلة وقد ورد بعضها على صفحة أس بي أس نيوز الأسترالية:
م.م/ع.ج.م