 رأسية هالاند تنقذ دورتموند وتؤجل حسم لقب الدوري الألماني | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.06.2020

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رياضة

رأسية هالاند تنقذ دورتموند وتؤجل حسم لقب الدوري الألماني

لم يكن دورتموند في مستواه المعهود وأهدر عدة فرص، لكن من آخر تسديدة بالمباراة سجل هالاند هدف الفوز على دوسلدورف، ليؤجل حسم بايرن للقب. كما فازت أندية بريمن وفرانكفورت وبرلين بمباراياتها قبل ثلاث جولات على انتهاء البطولة.

هالاند يسجل هدف الفوز لفريقه دورتموند أمام دوسيلدورف

هالاند يحتفل بهدف فريقه الوحيد في مرمى دوسيلدورف

بشق الأنفس، حقق بوروسيا دورتموند انتصارا على مضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 1 / صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت (13 يونيو/ حزيران 2020) ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وظل بطل المباراة، النرويجي إيرلينغ هالاند،جالسا في مدرجات الملعب الخالي عملا ببروتوكول عودة المنافسات للكرة الألمانية، حتى نصف الساعة الأخير عندما وطأت قدماه الملعب (61). وكانت المرة الأولى التي يلعب فيها هالاند (19 عاما) بعد غيابه عن المباراتين اللتين فاز فيهما دورتموند على بادربورن (6-1) وهرتا برلين (1-صفر) لإصابة في الركبة خلال مباراة القمة التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ (صفر-1) في 26 أيار/مايو الماضي.

مختارات

يبدو أن المستقبل في كرة القدم سيكون حليفاً لبايرن وريال مدريد و بوروسيا دورتموند. إذ تحظى هذه الأندية بلاعبين تحت 21 عاماً ويعتلون قائمة أغلى اللاعبين في العالم في هذه الفئة. (28.03.2020)

وصنع هالاند هدفا سجله البرتغالي رافايل غيريرو في الدقيقة 65، بيد أن الحكم ساشا شتيغمان ألغاه بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (في أيه أر) كون الكرة لمست ساعد زميله قبل تسديد الكرة (65). وأنقذ القائمان دورتموند من هدفين محققين بعد ردهما تسديدتين للبديل شتيفين سكريبسكي (82 و90).

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن النجم إيرلينغ هالاند خطف هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، حيث تلقى كرة طولية رائعة من مانويل أكانجي، ووجه الكرة برأسه ببراعة إلى داخل الشباك معلنا فوز بوروسيا دورتموند.

ورفع دورتموند رصيده بذلك إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يلعب اليوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان تعثر بوروسيا دورتموند سيمنح فرصة لبايرن ميونيخ لحسم اللقب الثلاثين في تاريخه في حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت.

وفي مباريات أخرى جرت أيضا اليوم السبت، قلب أينترخت فرانكفورت تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على مضيفه هرتا برلين، في مباراة شهدت طرد البلجيكي أنغا ديدريك بوياتا في نهاية الشوط الأول.

كما عاد فيردر بريمن إلى طريق الفوز وسحق مضيفه بادربورن 5 / 1، وفاز يونيون برلين على مضيفه كولونيا 2 / 1، وتعادل فولفسبورغ مع فرايبورغ 2 / 2 .

ص.ش/ع.ش (د ب أ، ا ف ب، رويترز)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


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