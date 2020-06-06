رأسية هالاند تنقذ دورتموند وتؤجل حسم لقب الدوري الألماني

بشق الأنفس، حقق بوروسيا دورتموند انتصارا على مضيفه فورتونا دوسلدورف بنتيجة 1 / صفر، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت (13 يونيو/ حزيران 2020) ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وظل بطل المباراة، النرويجي إيرلينغ هالاند،جالسا في مدرجات الملعب الخالي عملا ببروتوكول عودة المنافسات للكرة الألمانية، حتى نصف الساعة الأخير عندما وطأت قدماه الملعب (61). وكانت المرة الأولى التي يلعب فيها هالاند (19 عاما) بعد غيابه عن المباراتين اللتين فاز فيهما دورتموند على بادربورن (6-1) وهرتا برلين (1-صفر) لإصابة في الركبة خلال مباراة القمة التي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ (صفر-1) في 26 أيار/مايو الماضي.

وصنع هالاند هدفا سجله البرتغالي رافايل غيريرو في الدقيقة 65، بيد أن الحكم ساشا شتيغمان ألغاه بعد العودة لتقنية المساعدة بالفيديو (في أيه أر) كون الكرة لمست ساعد زميله قبل تسديد الكرة (65). وأنقذ القائمان دورتموند من هدفين محققين بعد ردهما تسديدتين للبديل شتيفين سكريبسكي (82 و90).

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، لكن النجم إيرلينغ هالاند خطف هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، حيث تلقى كرة طولية رائعة من مانويل أكانجي، ووجه الكرة برأسه ببراعة إلى داخل الشباك معلنا فوز بوروسيا دورتموند.

ورفع دورتموند رصيده بذلك إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ الذي يلعب اليوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان تعثر بوروسيا دورتموند سيمنح فرصة لبايرن ميونيخ لحسم اللقب الثلاثين في تاريخه في حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت.

وفي مباريات أخرى جرت أيضا اليوم السبت، قلب أينترخت فرانكفورت تأخره بهدف إلى فوز 4-1 على مضيفه هرتا برلين، في مباراة شهدت طرد البلجيكي أنغا ديدريك بوياتا في نهاية الشوط الأول.

كما عاد فيردر بريمن إلى طريق الفوز وسحق مضيفه بادربورن 5 / 1، وفاز يونيون برلين على مضيفه كولونيا 2 / 1، وتعادل فولفسبورغ مع فرايبورغ 2 / 2 .

ص.ش/ع.ش (د ب أ، ا ف ب، رويترز)