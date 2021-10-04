 رأسمالية أم اشتراكية؟ | صنع في ألمانيا | DW | 10.11.2021

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صنع في ألمانيا

رأسمالية أم اشتراكية؟

تباطؤ النمو ، أزمة العقارات ، انقطاع التيار الكهربائي. إنها أخبار سيئة آخذة في التصاعد في الصين. وهناك من جهة أخرى رئيس مدى الحياة. يحاول شي جين بينغ تقييد قوى السوق. فهل يعرف ماذا يفعل؟

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