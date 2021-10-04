رأسمالية أم اشتراكية؟

أزمة ديون قطاع العقارات.. شبح يهدد بكبح عجلة الاقتصاد الصيني

تبدو أزمة ديون "إيفرغراند"، إحدى أكبر الشركات العقارية في الصين، كبيرة بما يوحي بأن الأمر قد يتسبب في انهيار للاقتصاد الصيني. فهل الأمر كذلك؟ وما هي العوامل التي قد تحد أو تزيد من الانكماش العقاري في الصين؟