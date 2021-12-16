صحتك بين يديك

ذوو الحساسية العالية ومعاناتهم اليومية

لا يستطيع بعض الناس تحمل أصوات أو روائح معينة، كما أنهم لا يشعرون بالراحة لوجود حشد من الناس حولهم. إنها سمات نمطية للأشخاص ذوي الحساسية العالية. وغالبا ما لا يتفهم محيطهم الاجتماعي حالتهم ويقيّمها على أنها حساسية مبالغ فيها.