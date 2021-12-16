 ذوو الحساسية العالية ومعاناتهم اليومية | صحتك بين يديك | DW | 09.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

ذوو الحساسية العالية ومعاناتهم اليومية

لا يستطيع بعض الناس تحمل أصوات أو روائح معينة، كما أنهم لا يشعرون بالراحة لوجود حشد من الناس حولهم. إنها سمات نمطية للأشخاص ذوي الحساسية العالية. وغالبا ما لا يتفهم محيطهم الاجتماعي حالتهم ويقيّمها على أنها حساسية مبالغ فيها.

مشاهدة الفيديو 03:59

المزيد من المركز الإعلامي

Eifersucht Schlagworte: Eifersucht, Smartphone, Digital, In Good Shape Copyright: Colourbox Bildbeschreibung: Eifersüchtiges Paar mit Smartphones

الغيرة الرقمية 16.12.2021

Mother and daughter using smartphone together | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

النوم أفضل بدون المحمول 16.12.2021

Kurzsichtige Kinder Schlagworte: Kurzsichtig, Kinder, Bildschirm, In Good Shape Copyright: NDR Bildbeschreibung: Still aus Beitrag „Kurzsichtige Kinder

زيادة حالات قصر النظر نتيجة الإغلاق بسبب الوباء 16.12.2021

Fitnesstipp Aurelia Schlagworte: Fitnesstipp, Aurelia Damann, In Good Shape Copyright: DW Bildbeschreibung: Still aus Fitnesstipp

تمرين رياضي للجسم بالكامل 16.12.2021

المزيد صحتك بين يديك

Mobile phone display with social media apps, in Prague, Czech Republic, November 9, 2021. (CTK Photo/Martin Macak Gregor)

صحتك بين يديك - الأمراض الرقمية 16.12.2021

Die Influencer Janet Mbugua und Maps Maponyane im Gespräch mit In Good Shape.

الظهور بشكل طبيعي على الإنترنت 16.12.2021

ILLUSTRATION - Eine junge Frau haelt am 08.04 2016 in Hamburg ein Handy in der Hand und fasst sich dabei an ihren schmerzenden Nacken. Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

آلام الرقبة بسبب استخدام الهاتف المحمول 16.12.2021

Junk food advertising. File photo dated 09/07/14 of a pile of cheeseburgers and french fries, as teenagers are more than twice as likely to be obese if they can remember seeing a junk food advert every day, according to a report. Issue date: Thursday March 15, 2018. Cancer Research UK found the obesity risk doubled for teens who could recall seeing such campaigns on any advertising platform every day compared with those who could not remember seeing any in the last month. See PA story CONSUMER JunkFood. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:35529016

إعلانات غير صحية من قبل المؤثرين 16.12.2021

اقرأ أيضا

Close up african woman lying in bed has nightmares bad sleeping, uncomfortable head position on pillow poor-quality mattress, stressful lifestyle, hear alarm signal lack of energy to wake up concept

علماء يحذرون.. تجارب لإيصال الإعلانات التجارية لأحلام البشر! 13.06.2021

تحيط بنا الإعلانات التجارية في كل مكان، ولكن هل تخيلت يوماً أن تصل الإعلانات لنومنا وما نراه خلاله من أحلام؟ فقد قررت شركات التعاون مع علماء لإجراء تجارب تستهدف وصول إعلانات منتجاتها لأحلام البشر. فهل يتحقق هذا قريباً؟!

Chabo (Gallus gallus f. domestica), kraehender Hahn, Grossbritannien, Schottland | Japanese bantam, Chabo poultry (Gallus gallus f. domestica), crowing cock, United Kingdom, Scotland | Verwendung weltweit

الديك موريس توقف عن الصياح 19.06.2020

نفق الديك موريس الذي بات يعتبر رمزاً للحياة الريفية في فرنسا بعدما مثل أمام القضاء بسبب إزعاج صياحه جيرانه المنتقلين من المدينة إلى الريف، على ما قالت مالكته.