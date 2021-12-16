ذوو الحساسية العالية ومعاناتهم اليومية

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لا يستطيع بعض الناس تحمل أصوات أو روائح معينة، كما أنهم لا يشعرون بالراحة لوجود حشد من الناس حولهم. إنها سمات نمطية للأشخاص ذوي الحساسية العالية. وغالبا ما لا يتفهم محيطهم الاجتماعي حالتهم ويقيّمها على أنها حساسية مبالغ فيها.
تحيط بنا الإعلانات التجارية في كل مكان، ولكن هل تخيلت يوماً أن تصل الإعلانات لنومنا وما نراه خلاله من أحلام؟ فقد قررت شركات التعاون مع علماء لإجراء تجارب تستهدف وصول إعلانات منتجاتها لأحلام البشر. فهل يتحقق هذا قريباً؟!
نفق الديك موريس الذي بات يعتبر رمزاً للحياة الريفية في فرنسا بعدما مثل أمام القضاء بسبب إزعاج صياحه جيرانه المنتقلين من المدينة إلى الريف، على ما قالت مالكته.
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