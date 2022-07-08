 ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا - باكستان وتحدي المياه | وثائقي | DW | 16.07.2022

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وثائقي

ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا - باكستان وتحدي المياه

سيخلف تغير المناخ 250.000 حالة وفاة إضافية سنويا بين عامي 2030 و 2050، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. كيف يمكن تفادي ذلك؟ هذا ما تحاوله باكستان الآن.

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تعني كلمة جبال الهيمالايا "موطن الثلج". تتواجد هناك أكبر الأنهار الجليدية على الأرض خارج المناطق القطبية. لكنها تذوب بأسرع معدل لها في تاريخ البشرية. ومن المتوقع أن يختفي ثلث الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بسبب تغير المناخ بنهاية هذا القرن. وهذا يهدد توفير المياه لملياري شخص في جنوب آسيا. يلقي هذا الفيلم الوثائقي نظرة عن صراع بين الخصمين اللدودين الهند وباكستان حول المياه في نهر سياتشن الجليدي. حاول رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان التخفيف من تبعات تغير المناخ وسعى لمكافحة ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والجفاف من خلال حملة لزراعة 10 مليار شجرة في غضون خمس سنوات ، إنه المشروع الذي روج له في عام 2018 باسم "تسونامي 10 مليار شجرة". يقدم الفيلم الوثائقي نشطاء يحاولون إيجاد طرق لمعالجة أكبر مشكلة في القرن الحادي والعشرين.

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