ذوبان الأنهار الجليدية فوق الجبال

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وفقاً لدراسة نشرت مؤخراً، من المتوقع زوال جميع الأنهار الجليدية الجبلية تقريباً بحلول عام 2100. وهذا لن يكون له تأثير حول الجبال فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضًا. فماذا يعني لنا ذوبان الأنهار الجليدية الجبلية؟
النمسا تسجل أرقاما قياسية في تدهور أنهارها الجليدية، الأمر الذي يكشف دورا واضحا لآثار التغيّر المناخي الذي يعززه النشاط البشري. فيما تتصاعد مخاوف من اختفاء الأنهار الجليدية في النمسا خلال سنوات.
أفادت تقارير حديثة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن معدلات ذوبان الثلوج يتسارع حول العالم ما أدى لتسارع وتيرة ارتفاع مستويات البحار بمقدار الضعفين الأمر الذي يهدد بغرق مناطق مختلفة من الأرض.
دقت دراسة علمية جديدة ناقوس الخطر بشأن تأثيرات المناخ على خدمة الإنترنت المنزلي، إذ يلحق تطرف الطقس في المحيطات والبحار الضرر الكبير على الكابلات البحرية ومساراتها.
من مدينة كيوتو اليابانية التي ارتبط اسمها بأول التزام دولي للحد من الانبعاثات الغازية، شدد الرئيس الألماني شتاينماير على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لتغير المناخ كاشفا عما ينتظره من قمة كوب 27 في شرم الشيخ بمصر.
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