 ذوبان الأنهار الجليدية فوق الجبال | المستقبل الآن | DW | 25.06.2023

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المستقبل الآن

ذوبان الأنهار الجليدية فوق الجبال

وفقاً لدراسة نشرت مؤخراً، من المتوقع زوال جميع الأنهار الجليدية الجبلية تقريباً بحلول عام 2100. وهذا لن يكون له تأثير حول الجبال فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضًا. فماذا يعني لنا ذوبان الأنهار الجليدية الجبلية؟

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