 ذهب مورينيو فتألق؟.. سولسكاير يكشف سر عودة بوغبا للتألق مجدداً | عالم الرياضة | DW | 28.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

ذهب مورينيو فتألق؟.. سولسكاير يكشف سر عودة بوغبا للتألق مجدداً

بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن سفينة "الشياطين الحمر" بات لافتا تألق النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط الوسط. النرويجي غونر سولسكاير، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد يكشف السر في عودة بوغبا للتألق.

Premier League - Everton vs. Manchester United (picture-alliance/dpa/empics/A. Devlin)

غاب جوزيه مورينيو فتألق بول بوغبا. هكذا، هو شكل المعادلة الآن في صفوف فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، الذي قرر قبل عشرة أيام  إقالة المدرب البرتغالي والاعتماد على اللاعب النرويجي السابق أولي غونر سولسكاير على رأس الجهاز الفني للفريق إلى نهاية الموسم.

الآن ونظرا لأدائه في مباراتين فاز فيهما "الشياطين الحمر"، الأولى أمام كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم، ثم أمام هدرسفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف، يمكن القول إن النجم الفرنسي بول بوغبا (25 عاماً) أغلق ملف مورينيو نهائيا، ذلك المدرب، الذي كانت تجمعه به علاقة شديدة التوتر، ومع ذلك وجَّه النجم الفرنسي الشكر للمدرب السابق على "مساعدته مهنياً وإنسانيا"، وذلك عند رحيل مورينيو عن سفينة مان يونايتد.

Fußball AFC Bournemouth v Manchester United - Premier League - Paul Pogba (picture-alliance/empics/A. Davy)

بوغبا كان مغضوبا عليه أيام مورينيو، خصوصا في الموسم الحالي قبل إقالة المدرب البرتغالي من تدريب مان يونايتد

"ما يزال ذلك الطفل الصغير"

استطاع بوغبا في المباراتين الأخيرتين، إحراز هدفين وصنع هدفين آخرين، كما أنه أظهر قدرات قيادية كانت مطمورة في حقبة المدرب السابق. وأجمعت الصحافة البريطانية أن المدرب سولسكاير، الذي حمل قميص "الشياطين الحمر" 11 عاماً كلاعب، بَثَّ روحاً جديدة في لاعب خط الوسط. وفي حوار مع التلفزيون النرويجي شرح سولسكاير الوصفة، التي اتبعها لتحفيز بوغبا خلال هذه المدة الوجيزة، قائلا: "لا بد من منحه حق الاستمتاع بكرة القدم".

مختارات

قال نجم مانشستر يونايتد السابق بول آينس إن جوزيه مورينيو يخنق لاعبه بول بوغبا، وقد حان وقت رحيل النجم الفرنسي عن "الشياطين الحمر"، فيما يبدو أن يوفنتوس وبرشلونة الأقرب للحصول على خدمات الفائز بكأس العالم مؤخراً. (24.11.2018)

العلاقة بين لاعب خط الوسط بول بوغيا ومدربه جوزيه مورينيو بلغت درجة غير مسبوقة من التوتر، لدرجة أن بطل العالم بات رسميا ممنوع من الكلام. ورغم ذلك بوغبا يساهم في تخفيف الضغط عن مدربه. (29.10.2018)

وأضاف المدرب الجديد متحدثا عن بوغبا: "إنه بطل العالم وأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق حالياً، لكن شريطة أن يكون في وضع جيد. لقد عملت معه منذ أن كان طفلاً. وهو ما يزال ذلك الطفل، لم يتغير. إنه الآن سعيد يضحك ويحب كرة القدم".

يذكر أن بوغبا التحق بصفوف مانشستر يونايتد في عهد جوزيه مورينيو مقابل 105 مليون يورو، في واحدة من أعلى الصفقات في عالم الساحرة المستديرة. لكن مورينيو سرعان ما وجه انتقاداته الحادة لبوغبا وذلك في مناسبات عديدة وعلنا، ثم بعد ذلك وضعه على دكة البدلاء.

وبدوره، دخل النجم الصربي نيمانيا ماتيتش على الخط متنبئا أمام صحيفة "دايلي ميل" البريطانية بالمزيد من التألق لزميله بوغبا، "فهذه هي البداية فقط"، يقول لاعب خط وسط مان يونايتد، مضيفاً "عندما يلعب (بوغبا) بكل قوته، يمكنه حسم المباراة" لصالح فريقه. وحسب ماتيتش، مازال في جعبة بوغبا الكثير!

و.ب

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

Jose Mourinho

"لا الطباخ ولا المدير"...لا أحد كان يريد مورينيو بين "الشياطين الحمر" 25.12.2018

لا زال جوزيه مورينيو حاضرا في ذاكرة "الشياطين الحمر" رغم أن إقالته مرّ عليها بعضا من الوقت. وعند كل يوم جديد يطل لاعبون قدامى أو جدد للتعليق على حقبة مورينيو في يونايتد، والدور الآن على وين روني.

Paul Pogba und Jose Mourinho

تفاصيل المعركة الأخيرة بين بوغبا ومورينيو 19.12.2018

بدأت تتكشف بعض التفاصيل الأخيرة لمعركة كسر العظم بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والنجم بول بوغبا. المدرب المُقال حديثاً من تدريب "الشياطين الحمر" كان في وضع بائس للغاية وحاول حتى الرمق الأخير إصلاح ما يمكن إصلاحه.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane

مانشستر يونايتد يقطع الطريق على زيدان 08.11.2018

بعدما حاصرت الشائعات مستقبله التدريبي مع مانشستر يونايتد، ذكرت تقارير صحفية أن إدارة "الشياطين الحمر" متمسكة بخدمات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ولا تنوي التعاقد مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق الإنجليزي العريق.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ذهب مورينيو فتألق؟.. سولسكاير يكشف سر عودة بوغبا للتألق مجدداً

يورغن كلوب البارع في التحفيز يواسي غوارديولا الحائر

أتلتيكو مدريد يحسم قضية انتقال هيرنانديز إلى بايرن ميونيخ

الدوري الإيطالي: عقوبة الهتافات العنصرية.. مباريات دون جمهور

صلاح "العابس" يبتسم أخيرا.. ويتصالح مع جماهير ليفربول

قرار ميسي يُحبط كريستيانو رونالدو