ذهب قاتل - مناجم غير قانونية في الفلبين

كانت تجارة المعادن النفيسة مزدهرة في مدينة باراكالي الساحلية الفلبينية الصغيرة. أما اليوم فهي مليئة بالمنقبين عن الذهب. تجلب تجارة الذهب غير القانونية ما يقدر بنحو 700 مليون دولار في السنة. تؤثر هذه الأنشطة سلبا على المدينة وحياة سكانها منذ عقود. إذ لم تبق هناك أية طرق أخرى لكسب لقمة العيش. إن التنقيب عن الذهب في الكهوف المغمورة بالمياه هو عمل محفوف بالمخاطر ومدمر للبيئة. فلماذا لم تكافح السلطات هذا التنقيب غير القانوني حتى الآن؟ يحاول هذا الفيلم تتبع مسارات تجارة الذهب ابتداءا من الغواصين ثم التجار والمستثمرين ووصولا إلى السوق السوداء.