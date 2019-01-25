 ذهبت لتقضي حاجتها .. فكاد ثعبان أن يقضي عليها! | عالم المنوعات | DW | 25.01.2019

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منوعات

ذهبت لتقضي حاجتها .. فكاد ثعبان أن يقضي عليها!

لم تفكر سيدة أسترالية في ما قد يقع لها داخل الحمام من قبل. لكنها وجدت مفاجأة من العيار الثقيل في انتظارها عندما جلست على مقعد الحمام لقضاء حاجتها.

Indonesien Reflexology Spa - Schlangen-Massage (Getty Images/U. Ifansasti)

لم تفكر سيدة أسترالية فيما قد يحصل لها وهي داخلة إلى الحمام. لكن ثعباناً غير من نظرتها للحمام ربما للأبد. فقد تعرضت هيلين ريتشاردز، البالغة من العمر 59 عاماً، للحادث وهي تجلس في الظلام على مقعد مرحاض في منزل أحد أقربائها في مدينة بريسبان.

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للمرة الثانية خلال شهرين يفر ثعبان من منزل مسؤول كبير في لجنة إدارة الكوارث في كمبوديا، يملك حديقتي حيوان. وسبق وأن تم العثور على أحد ثعابين المسؤول الفارة، بعد أن قطع مسافة سبعة كيلومترات والتهم خنزيرين. (01.12.2014)

يبدو أن هذا الحادث سيقلق راحة كثيرين، فبعد أن عض ثعبان هذا الرجل في مرحاض بيته، سيتوخى معظمنا الحذر في مكان لطالما نُعت بـ"بيت الراحة"، خاصة في تايلند التي تشتهر بكثرة أفاعيها. ولكن كيف حصل ذلك؟ (10.11.2018)

وحسب ما نقله موقع "إيفينينغ ستاندارد" الإخباري، فإن السيدة قفزت من مقعدها بعد أن عضها ثعبان يتجاوز طوله متراً ونصف. ولحسن الحظ، لم يكن الثعبان من فصيلة سامة. وقالت ريتشاردز إن "الثعبان لدغها بشدة لدرجة جمدت دمائها، ولكن ثعابين "الكاربت"، أو السجادة، هي سلالة غير سامة من الأفاعي".

يشار إلى أن هناك ما يقرب من ثلاثة آلاف لدغة ثعبان مسجلة سنوياً في أستراليا، منها 300 اضطرت لتناول ترياق ضد السموم.

م.م/ ي.أ

  • Reptilien (Bildergalerie) Kragenechse

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    جسم هذه السحلية مغطى بالشوك. ولسان حالها يقول: "ممنوع اللمس". يوجد هذا النوع من السحالي حصريا في أستراليا.

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    هذه الحرباء ذات الأنف الطويل من أكثر أنواعها تلوُّنا. يتراوح طيف ألوانها من اللون الرمادي، مرورا باللون الأخضر، حتى اللون الوردي والبنفسجي.

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    تعيش هذه السحلية البحرية الغواصة في أرخبيل جزر غالاباغوس. ولها القدرة على الغطس والبقاء حتى 30 دقيقة تحت الماء بحثا عن الطعام.

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    أما هذه السحلية فتشبه التنين العملاق ويصل وزنها إلى 70 كلغ. وقد تفترس حتى الغزلان والخنازير. سلاحها السري اللعاب السام. موطنها هو إندونيسيا.

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    يتسلق هذا الثعبان الأخضر أغصان الأشجار الخضراء ليختبئ على ارتفاع 25 مترا، لتمويه فريسته والانقضاض عليها. يعيش في شمال أستراليا وغينيا الجديدة.

  • Eierschlange frisst Zwergwachtelei

    أغرب الزواحف في العالم

    ثعبان برأس صغير، لكن رأسه ذو تأثير كبير. فبإمكان جلد فكه التمدد إلى 4 أضعاف حجمه ليبتلع حتى بيض الدجاج. يعيش جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.

  • Reptilien (Bildergalerie) Mata Mata Schildkröte

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    شكل هذه السلحفاة ظريف ويشبه جذوع الأشجار، لتكون غير مرئية لأعدائها. تعيش عند المياه العذبة بأمريكا الجنوبية. الكاتب: فالانتين بيتس/ علي المخلافي


مختارات

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ثمة حوالي 7000 نوع من الزواحف المعروفة في العالم، متنوعة الأشكال والأنواع. كما أنها تتكيف مع محيطها البيئي، سواء أكانت في الصحاري أو على السواحل أو في الغابات المطيرة. (03.11.2014)  

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