ذهبت لتقضي حاجتها .. فكاد ثعبان أن يقضي عليها!

لم تفكر سيدة أسترالية فيما قد يحصل لها وهي داخلة إلى الحمام. لكن ثعباناً غير من نظرتها للحمام ربما للأبد. فقد تعرضت هيلين ريتشاردز، البالغة من العمر 59 عاماً، للحادث وهي تجلس في الظلام على مقعد مرحاض في منزل أحد أقربائها في مدينة بريسبان.
وحسب ما نقله موقع "إيفينينغ ستاندارد" الإخباري، فإن السيدة قفزت من مقعدها بعد أن عضها ثعبان يتجاوز طوله متراً ونصف. ولحسن الحظ، لم يكن الثعبان من فصيلة سامة. وقالت ريتشاردز إن "الثعبان لدغها بشدة لدرجة جمدت دمائها، ولكن ثعابين "الكاربت"، أو السجادة، هي سلالة غير سامة من الأفاعي".
يشار إلى أن هناك ما يقرب من ثلاثة آلاف لدغة ثعبان مسجلة سنوياً في أستراليا، منها 300 اضطرت لتناول ترياق ضد السموم.
م.م/ ي.أ
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