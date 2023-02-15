ذكرى غزو أوكرانيا - عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا والمسيرات الإيرانية

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (15 شباط/ فبراير 2023)عقوبات جديدة على روسيا تحرمها من منتجات بقيمة 11 مليار يورو وتستهدف منتجي المسيّرات الإيرانية.

وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لايين إنها تأمل بأن توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة كجزء من سلسلة عقوبات مشتركة تعدها دول مجموعة السبع تزامنا مع الذكرى الأولى للغزو في 24 شباط/ فبراير.

وأضافت فون دير لاين "نستهدف منتجات صناعية عديدة تحتاجها روسيا ولا يمكنها الحصول عليها عبر بلدان ثالثة"، مشيرة إلى "منتجات حيوية مع المعدات الكهربائية والمركبات المتخصصة وقطع الآليات وقطع الغيار للشاحنات ومحرّكات الطائرات".

وذكرت بأن بروكسل تسعى لفرض قيود على تصدير 47 مكون إلكتروني إضافي "يمكن استخدامه في أنظمة الأسلحة الروسية بما في ذلك المسيّرات والصواريخ والمروحيات".

وقالت إن "الحرس الثوري الإيراني يزود روسيا بمسيّرات شاهد". وأضافت "لذلك، نضيف حاليا سبعة كيانات إيرانية إلى نظامنا ذي الاستخدام المزدوج. باتت (الكيانات) حاليا تخضع لحظر كامل على بيع المواد الحساسة لروسيا". وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لإدراج المزيد من الكيانات الإيرانية وغيرها من الكيانات التي تقدم تكنولوجيا حساسة لروسيا".

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وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل تسع حزم عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ بدء هجومها على أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

واستهدفت العقوبات صادرات روسية أساسية مثل النفط ، في مسعى لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية. لكن دبلوماسيين في التكتل أقروا بأن المجالات التي يمكن استهدافها مع كل حزمة عقوبات جديدة تنفد.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العقوبات الجديدة ستتضمن أيضا تجميد أصول مائة فرد وكيان آخر وحرمانهم من التأشيرات.

وأضاف أن الكيانات المستهدفة تشمل "المسؤولين عن أنشطة عسكرية وقرارات سياسة والدعاية والمعلومات المضللة". وتابع "نستهدف المتورطين في عمليات خطف بشر والترحيل والتبني القسري لأطفال أوكرانيين في روسيا، إضافة إلى أولئك الذين يفسحون المجال لنهب الموارد الأوكرانية".

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)